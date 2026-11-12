Un hombre murió tras ser atropellado por un bus de TransMilenio en la avenida Jiménez, en Bogotá: cerraron el carril exclusivo

El hombre fue estrellado por un articulado en movimiento - crédito captura @PasaenBogota/X

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Un hombre murió este jueves 12 de noviembre de 2026 luego de que un bus de TransMilenio lo atropellara en el carril exclusivo de la avenida Jiménez, a la altura de la calle 13 con carrera 17, en la localidad de Los Mártires, en Bogotá.

El hecho ocurrió en sentido oriente-occidente y obligó al cierre total del carril exclusivo mientras las autoridades atendían la emergencia y adelantaban las diligencias en el lugar.

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De acuerdo con información preliminar, el peatón habría ingresado al corredor de TransMilenio tras saltar la separación que divide el carril exclusivo de la vía mixta. En ese momento, fue alcanzado por el vehículo en movimiento.

Reportes de testigos del hecho indican que el ciudadano habría intentado colarse - crédito capturas de pantalla @PasaenBogotaX

La versión aún requiere confirmación por parte de las autoridades competentes.

Un video tomado después del impacto recoge las reacciones de personas que estaban en el sector. Algunos testigos aseguraron que el hombre aún presentaba movimientos y pidieron atención médica inmediata. No obstante, los organismos de emergencia confirmaron que la víctima falleció en el lugar de los hechos.

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