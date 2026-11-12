Pipe Bueno y Luisa Fernanda W revelaron detalles de su luna de miel: hablaron hasta de juguetes sexuales

La pareja respondió preguntas de seguidores durante sus vacaciones en Europa, con comentarios sobre su intimidad, los juguetes sexuales y la posibilidad de ampliar la familia - ( @pipebueno/ Instagram)

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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W abrieron una sesión de preguntas durante su luna de miel por Europa y respondieron sin reservas a varias consultas de sus seguidores sobre su intimidad, el uso de juguetes sexuales y la posibilidad de tener un tercer hijo. La pareja abordó los temas entre risas y con mensajes en los que alternaron humor y reflexiones sobre la vida familiar.

Los recién casados han compartido parte de su viaje a través de redes sociales, donde han publicado imágenes de los lugares que visitan y momentos de sus vacaciones. En medio de esas actualizaciones, habilitaron una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a sus seguidores a consultarles por asuntos personales.

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Algunas de las inquietudes estuvieron relacionadas con los encuentros íntimos de la pareja durante el viaje. Otras apuntaron a sus planes de ampliar la familia, después de que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W consolidaran su relación y celebraran su boda.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se sinceraron sobre su intimidad durante la luna de miel (@pipebueno / Instagram)

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W respondieron por los juguetes sexuales

Una de las preguntas que recibieron fue directa: “¿Han usado juguetes sexuales durante la luna de miel?”. Luisa Fernanda W y Pipe Bueno respondieron afirmativamente, entre risas. “Obvio”, dijeron ante la consulta de la seguidora. El cantante amplió la respuesta con un comentario en el que defendió que esos elementos fueran parte de la experiencia de la pareja durante las vacaciones.

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“Obvio, luna de miel tiene que ir con juguetes”, afirmó Pipe Bueno. Luego contó que algunos usuarios le habían escrito mensajes en tono de burla sobre el viaje y la idea de la “miel” propia de la expresión luna de miel.

El artista añadió, también en clave de humor, que tenía “un montón de miel” y preguntó a sus seguidores si querían verla. La intervención de la pareja generó reacciones entre quienes seguían la transmisión de preguntas, debido a la naturalidad con la que respondieron a un asunto íntimo.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W confirmaron entre risas que usaron juguetes sexuales durante el viaje (@pipebueno/ Instagram)

La dinámica tuvo lugar mientras ambos recorren distintos destinos de Europa. Los contenidos de la luna de miel han permitido a sus seguidores conocer parte de la experiencia de los artistas después de su matrimonio, aunque esta vez el diálogo tomó un rumbo más personal.

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La pareja evitó responder una consulta sobre fetiches

Otro usuario quiso saber si la pareja practicaba una dinámica sexual específica y preguntó: “¿Con o sin pisada de cabeza?”. Ante esa consulta, Pipe Bueno pidió a Luisa Fernanda W que respondiera.

La creadora de contenido manifestó que no entendía a qué se refería la pregunta. “No, yo no he entendido eso”, expresó. Pipe Bueno explicó que se trataba de una práctica en la que una persona pisa la cabeza de otra durante una relación sexual.

Tras escuchar la aclaración, Luisa Fernanda W descartó la posibilidad. La pareja no profundizó en el tema y continuó con la ronda de preguntas enviadas por sus seguidores.

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Luisa y Pipe Bueno hablaron sobre la posibilidad de tener un tercer hijo y que sea una niña

La posibilidad de tener otro hijo también apareció entre las preguntas que recibieron. Un usuario les consultó si estaban buscando una niña durante las vacaciones: “¿Están buscando la niña?”.

Luisa Fernanda W respondió que ambos desean ampliar la familia, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva. “De querer, queremos, pero es que asumir de nuevo todo”, expresó al hablar de la responsabilidad que implica recibir a un nuevo bebé.

La creadora de contenido señaló que criar a un hijo requiere una evaluación seria de los cambios que trae para la dinámica familiar. Su respuesta apuntó a que la pareja considera la posibilidad, pero aún no define cuándo podría dar ese paso.

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Luisa Fernanda W afirmó que ambos desean ampliar la familia, aunque no existe una decisión definitiva (@luisafernandaw/Instagram)

Pipe Bueno intervino con una broma. El cantante dijo que estaba “haciendo un rotico a los condones en la punta” para ver qué ocurría. Sus palabras se dieron en tono humorístico, sin que la pareja confirmara una búsqueda activa de embarazo.

La pareja no anunció un tercer embarazo ni confirmó que esté intentando tener una niña. La conversación se limitó a una consulta de los seguidores y a sus respuestas sobre la posibilidad de aumentar la familia en el futuro.