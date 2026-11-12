Colombia

Actriz y creadora de contenido colombiana murió tras una difícil batalla contra el cáncer: “Hasta su último segundo nos enseñó a vivir”

Catalina Fernández había hecho público su diagnóstico oncológico y las dificultades para conseguir la atención médica que requería, aunque siempre tenía una buena actitud y sonrisa con la que cautivó a sus seguidores

La partida de la joven fue confirmada el jueves y resaltó su trayectoria artística y buena actitud (cataamatista/Instagram)
La partida de la joven fue confirmada el jueves y resaltó su trayectoria artística y buena actitud (cataamatista/Instagram)
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La actriz y creadora de contenido Catalina Fernández Gómez murió el jueves 12 de noviembre de 2026 después de atravesar un proceso oncológico que compartió públicamente en sus redes sociales.

Su familia confirmó la noticia mediante un mensaje en la cuenta oficial de Instagram de la joven, donde agradeció el acompañamiento recibido durante los años en que la joven enfrentó tratamientos y dificultades para acceder a atención médica.

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El comunicado describió a Catalina Fernández como una persona marcada por su vínculo con el arte, la alegría y el afecto hacia quienes la rodeaban. Sus familiares señalaron que su cuerpo “ha descansado”, aunque destacaron que su legado permanecerá en las personas que conocieron su historia y siguieron su proceso.

La publicación evitó reducir su vida al diagnóstico: “El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor”, expresó la familia, que pidió recordarla por la manera en que afrontó cada etapa de su enfermedad y por los momentos que compartió con su comunidad digital.

También agradecieron a familiares, amistades y seguidores que enviaron mensajes, oraciones y muestras de apoyo. Según el texto, esas expresiones hicieron que la actriz se sintiera acompañada durante un camino que incluyó episodios de incertidumbre física y emocional.

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Sus familiares comunicaron el fallecimiento mediante redes sociales y destacaron el afecto que recibió durante el tratamiento que relató ante su comunidad digital (cataamatista/Instagram)
Sus familiares comunicaron el fallecimiento mediante redes sociales y destacaron el afecto que recibió durante el tratamiento que relató ante su comunidad digital (cataamatista/Instagram)

Su familia pidió preservar el recuerdo de su vida y su obra

El mensaje difundido tras su muerte insistió en la importancia de recordar la dimensión personal de la creadora de contenido, más allá de su padecimiento. Para sus allegados, su experiencia dejó enseñanzas relacionadas con el afecto, la esperanza y la necesidad de valorar el acompañamiento de los demás.

Hasta su último segundo nos enseñó a vivir, a agradecer, a disfrutar y a abrazar fuerte”, escribió la familia. El texto planteó que la luz de Catalina permanecerá en los vínculos que construyó, en sus trabajos y en los mensajes que difundió durante su proceso.

La despedida concluyó con una expresión de gratitud dirigida a quienes formaron parte de su vida, tanto en persona como a través de las plataformas digitales.

Además, sus allegados les agradecieron por su buena actitud con cada uno de ellos: “Gracias, Cata, por tanto”, pues la historia de la actriz unió a una amplia comunidad en redes sociales.

La joven ha atravesado por complejos momentos, aunque aún no quiere partir de este mundo - crédito Instagram
La joven atravesó por complejos momentos, aunque aseguró que no quería partir de este mundo sin dar la lucha (cataamatista/Instagram)

La joven contó en su momento que el diagnóstico inicial se confirmó el 23 de marzo de 2023. Al principio, no presentaba señales que alertaran sobre la gravedad de su estado de salud, más allá de dolores de cabeza que aparecían en forma esporádica y, con el paso del tiempo, se hicieron más frecuentes.

La preocupación de su madre, fisioterapeuta, llevó a la familia a solicitar una consulta particular con un neurólogo. Fernández relató que, durante la primera evaluación, parecía estar en buenas condiciones, pero el especialista recomendó un examen para descartar alteraciones internas.

Ese estudio detectó una masa de 4 centímetros en el hemisferio derecho del cerebro. Los médicos realizaron una cirugía bajo la hipótesis de que el tumor era benigno, ya que la paciente no había tenido síntomas persistentes. Posteriormente, se confirmó que enfrentaba una enfermedad oncológica.

La joven cautivó a sus seguidores con sus ganas de vivir y lucho hasta el final por mantenerse con vida (cataamatista/Instagram)
Catalina Fernández Gómez cautivó a sus seguidores con sus ganas de vivir y lucho hasta el final por mantenerse con vida (cataamatista/Instagram)

La actriz convirtió su experiencia en un llamado de apoyo

A lo largo de las distintas fases de su tratamiento, la actriz habló sobre los cambios que atravesó en su vida cotidiana y sobre las barreras que encontró para obtener los procedimientos médicos necesarios. Sus publicaciones acercaron a su público detalles de una realidad tan compleja que afecta a decenas de personas.

En 2026, Fernández decidió exponer con mayor alcance su situación en redes sociales. Esa decisión transformó sus cuentas digitales en un espacio para pedir solidaridad ante las necesidades derivadas de su tratamiento. Figuras públicas y seguidores se sumaron entonces a las muestras de respaldo.

En enero, la joven sostuvo que su vocación artística era una fuente de motivación en medio de la enfermedad: “Quiero seguir viviendo. Tengo sueños por cumplir y muchas ganas de crecer como persona. El arte y la actuación me han dado la fuerza para no rendirme”.

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