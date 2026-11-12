Colombia

J Balvin emocionó con su discurso de reconocimiento a Daddy Yankee, Persona del Año de los Latin Grammy 2026: “Por tu culpa”

Con unas palabras adecuadas para la ocasión, el intérprete colombiano repasó la influencia de su colega en la industria y afirmó que gracias a él miles de familias viven hoy del género urbano

Daddy Yankee se convirtió en el primer exponente urbano que recibe el reconocimiento de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. J Balvin fue el encargado de leer su discurso de aceptación - crédito cortesía Gus Rincón

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El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se convirtió el miércoles 11 de noviembre de 2026 en el primer artista urbano en recibir el título de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento que en ediciones anteriores recayó en figuras como Raphael, Shakira, Carlos Santana, Gloria Estefan, Ricky Martin o Rubén Blades.

El homenaje se celebró como preámbulo de la gala de los Latin Grammy, que se entrega este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, y reunió a decenas de artistas de distintas generaciones y géneros.

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El encargado de entregar el galardón fue el colombiano J Balvin, quien leyó un discurso escrito para la ocasión.

“Señor Raymond Ayala, también conocido como Daddy Yankee, podría quedarme horas hablando, por eso decidí escribirlo”, comenzó. Citó entonces un verso de Gangsta Song, tema que Yankee grabó junto a Snoop Dogg: “Como si fuera ayer, cuando yo estaba haciendo lo imposible. El día que nací celebraron en los cielos, porque nacía el líder de este movimiento, la voz de la calle, el campeón del pueblo. No me olvido de dónde soy ni de dónde vengo”, agregó Balvin.

El colombiano reconoció además que, aunque creció escuchando a distintos artistas que le hicieron amar la música, fue Yankee quien lo llevó a creer que él también podía dedicarse a este oficio. “Gracias por globalizar el reguetón. Hasta el precio de la gasolina subió por tu culpa”, bromeó, entre risas del público al hacer referencia a uno de sus mayores éxitos.

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“Por tu culpa, el mundo conoce uno de los géneros más revolucionarios de los últimos tiempos. Por tu culpa, el mundo baila, perrea y sandunguea”, continuó.

El artista colombiano remarcó el impacto económico de la música urbana y la creación de empleos en la industria latina, gracias al ejemplo que impuso Daddy Yankee - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
El artista colombiano remarcó el impacto económico de la música urbana y la creación de empleos en la industria latina, gracias al ejemplo que impuso Daddy Yankee - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Balvin también subrayó el impacto económico del género en la industria musical. “Por tu culpa, los que hacemos reguetón y nos hemos ganado nuestro lugar, no nos falta el pan en casa. Y familias completas viven de nuestro arte. Por tu culpa, miles de personas tienen empleo. Por tu culpa, el mundo reconoce que los latinos no somos una moda, sino una cultura que marca la diferencia”, afirmó.

Antes de cerrar, recordó una frase que Yankee le dedicó años atrás en otra premiación: “Hace un tiempo atrás me dijiste una palabra en unos premios que nunca se me va a olvidar. Me dijiste: ‘De ícono a ícono mundial, te lo mereces’. Hoy yo te digo: ‘De alumno a maestro, te lo mereces’”.

Una noche de tributos con artistas de varias generaciones

El paisa se sumó a otros artistas que versionaron clásicos del puertorriqueño, eligiendo para la ocasión "Tu Principe" - crédito cortesía Gus Rincón

El homenaje, con dirección musical de Jean Rodríguez, contó con la participación de J Balvin, Oscar D’León, Natalia Jiménez y Anthony Ramos, entre otros. Gasolina corrió a cargo de Tito el Bambino, Feid, Jowell & Randy y Trueno. Balvin interpretó Tu Principe, la dominicana Milly Quezada y el músico cristiano Alex Zurdo interpretaron una versión tropical de Bonita, mientras que Natalia Jiménez y Pablo Alborán cantaron en clave de balada pop De vuelta pa’ la vuelta, tema lanzado originalmente como salsa por Marc Anthony y Daddy Yankee.

Gente de Zona interpretó Sabor a Melao, grabada originalmente por Yankee junto al salsero Andy Montañez. El cubano Alexander Delgado dijo a EFE que el homenajeado representa “constancia, ejemplo y disciplina”. El puertorriqueño Pedro Capó lo describió como “un tipo limpio, genuino y auténtico”, y el español Pablo Alborán recordó que Ella me levantó fue el primer tema de reguetón que escuchó en su adolescencia.

La ceremonia de tributo a Daddy Yankee se celebró en Las Vegas en la víspera de la entrega anual de los Latin Grammy (Mario Anzuoni/REUTERS)
La ceremonia de tributo a Daddy Yankee se celebró en Las Vegas en la víspera de la entrega anual de los Latin Grammy (Mario Anzuoni/REUTERS)

Tito Nieves y Sergio George, al piano, ofrecieron un popurrí con ¿Qué Tengo Que Hacer?, al que se sumó Oscar D’León con Llorarás. Después llegó la argentina Nathy Peluso para una versión en salsa de Despacito. Los tres artistas bajaron del escenario para saludar a Yankee, en una ruptura del protocolo habitual del evento.

También participaron Jorge Drexler, DJ Playero, Reik, Luísa Sonza, Rawayana, Kapo, Lenny Tavárez, Justin Quiles, Elena Rose, Shelia E. y Dante Spinetta. Ryan Castro, Feid, J Noa, Paulo Londra y Trueno interpretaron un popurrí con Rompe, Talento de Barrio y Somos de Calle. Sugarhill Gang tocó en vivo su clásico Rapper’s Delight, tras un video que explicó la influencia del rap estadounidense en la explosión de la música urbana latina impulsada por Yankee. Lil Jon, Fergie, Play-N-Skills, Steve Aoki, Black Eyed Peas, Ed Sheeran y Juan Luis Guerra enviaron felicitaciones por video.

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