José Manuel Restrepo calificó de “pobre” e “irracional” el trabajo de oposición del Pacto Histórico: “Una cantidad de tonterías”

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que la oposición del Pacto Histórico no ha sido buena y afirmó que hace falta que presente alternativas (JeenahMoon/Reuters- @PactoCol/X)

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El 15 de noviembre de 2026 se cumplen 100 días de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. En ese tiempo, el mandatario ha puesto en marcha algunas de sus propuestas, mientras la oposición ha estado vigilando sus decisiones.

El vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a la labor de oposición que han encabezado el senador Iván Cepeda Castro, el expresidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico en general. En diálogo con la revista Semana, afirmó que el trabajo adelantado por el excandidato presidencial y el exmandatario ha sido “pobre” y carente de propuestas.

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“Muy pobre, muy irracional. Una oposición que no tiene ninguna propuesta. Una oposición que busca oponerse por el prurito de oponerse. No tiene ninguna alternativa, no representa realmente propuestas. Uno esperaría tener una oposición con propuestas, con ideas, con debates serios, con debates de altura, con debates maduros. No, no encuentra uno eso”, precisó el vicepresidente.

El vicepresidente Restrepo afirmó que el Gobierno esperaba una oposición a la "altura" por parte de Gustavo Petro e Iván Cepeda (Colprensa)

A su juicio, la oposición en Colombia debería estar más a “la altura” y comparó la situación del país con la de otras naciones democráticas, en donde, según detalló, hay oposiciones inteligentes y preparadas. A su juicio, el escenario colombiano sería distinto al de esos países, y puso como ejemplo los debates que se llevan a cabo en el Legislativo.

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“Mire la baja calidad de los debates en el Congreso de la República, tienen que usar dummies y una cantidad de tonterías en donde se pierde realmente el propósito de fondo. Hay que meterle seriedad y rigor también a la oposición”, señaló José Manuel Restrepo en la entrevista con el medio de comunicación citado.

El funcionario aseguró que una oposición preparada es importante en la construcción de una democracia. Sin embargo, afirmó que el gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella está “recuperando” la democracia. “En el último proceso electoral, Colombia tuvo que decidir entre no democracia y sí democracia. Escogió la democracia. Y en 2030 vamos a garantizar que Colombia escoja entre democracia y democracia. Ese tiene que ser el futuro de este país”, añadió.

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Pacto Histórico hace oposición: críticas a la Ley de Rescate Económico

El Pacto Histórico aseguró que la inflación podría llegar a 7,67% si se pone en marcha la Ley de Rescate Económico de De la Espriella (Luisa González/Reuters)

Pese a que el vicepresidente aseguró que el Pacto Histórico no ha adelantado una oposición seria, el partido político sí se ha pronunciado sobre temas de interés nacional que en otros sectores políticos también han generado inquietud. Uno de los temas que ha abordado desde el Congreso de la República es la Ley de Rescate Económico, un proyecto de reforma tributaria que preocupa a la ciudadanía debido a los gravámenes que se establecerán para algunos productos de la canasta familiar.

En un comunicado, la colectividad aseguró que la iniciativa oficialista, que será discutida en el Legislativo, perjudicaría a las familias de menores ingresos, a los sectores populares y a la clase trabajadora al gravar alimentos y reducir recursos destinados a la inversión social. La organización política indicó que ya había logrado frenar una iniciativa con esas características (la reforma promovida durante el gobierno de Iván Duque por el exministro Alberto Carrasquilla) y que volverá a oponerse “las veces que sea”.

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El Pacto Histórico aseguró que buscará hundir la reforma tributaria de De la Espriella en el Congreso (@PactoCol/X)

De acuerdo con el Pacto, las proyecciones de sus equipos de trabajo anticiparon que la inflación podría llegar a 7,67% si se pone en marcha la Ley de Rescate Económico de De la Espriella, mientras que el aumento de los precios de los alimentos alcanzaría 13,29%. También estimaron que la tasa de desocupación subiría a 10,11% después de 32 meses de aplicación y que se perderían cerca de medio millón de puestos de trabajo.

“La Reforma Tributaria de De la Espriella es la más regresiva de la historia de Colombia. El recaudo se concentra en las personas de la clase media que ganan menos de $5 millones al mes mientras le baja impuestos a los más ricos del país. De la Espriella plantea que cerca de 3 millones de personas que hoy no pagan impuesto de renta, empiecen a hacerlo, pero por otro lado, le quita impuestos a 15 mil personas ricas del país”, precisó el partido en la comunicación, en la que informó que impedirá que la propuesta sea aprobada en el Congreso.

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