Presidente de Internacional de Bogotá reveló cuál fue el objetivo de la demanda contra el América ante el TAS: no iba por los tres puntos

Nicolás Maya, presidente del Internacional de Bogotá, que le ganó al demanda al América ante el TAS - crédito Internacional de Bogotá

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Internacional de Bogotá acaba de darle un vuelco a la Liga BetPlay previo al inicio de la última fecha de la fase de Todos contra Todos, por ganar la demanda del TAS contra el América de Cali, al que acusó de inscripción irregular de Yhormar Hurtado por jugar en tres equipos el mismo año.

El presidente Nicolás Maya destacó que el proceso no buscaba conseguir los tres puntos en el escritorio, ya que el marcador había sido 2-0 para los rojos. Según explicó, la acción respondió a una razón que trascendía lo deportivo, pues consideró que se trataba de un caso de alta relevancia.

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De esta manera, América se convirtió en el primer afectado en la pelea por la ventaja deportiva en la fecha 19 y en la tabla de reclasificación por un cupo a la Copa Libertadores, en la que Santa Fe y otros clubes comenzaron a acercarse.

“Estas reglas se deben acatar.

Durante una entrevista con Caracol Radio, el presidente de Internacional de Bogotá, Nicolás Maya, felicitó al equipo jurídico por el fallo del TAS y explicó cuál era el objetivo del proceso, que era “ayudar a la institucionalidad de la liga, se respetaran las reglas y nos alegra por esa parte, que se deja presente que estas reglas se deben acatar e incluirlas en el día a día”.

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“Nuestro objetivo siempre fue que la institucionalidad se respetara, el respeto a las reglas, igualdad de condiciones y una integridad de competencias. Por los tres puntos, si los reibíamos y nos servían, perfecto, pero en este momento no es así y ahora nos ayudarán más para el promedio del descenso”, mencionó.

Esta fue la decisión del TAS contra el América de Cali, por el caso de Yhormar Hurtado, y benefició al Internacional de Bogotá - crédito @mbeesellares/X

Maya también afirmó que no se debe echar la culpa a nadie con respecto a las decisiones de la comisión disciplinaria de la Dimayor, que siempre falló a favor del América y solo declaró inelegible a Yhormar Hurtado tras las demandas de cinco clubes: “Tampoco es una cacería de brujas, creo que lo importante es que se reglamentó, existe la jurisprudencia y son claras las reglas para que no sean blanco de interpretación”.

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Otro punto que tocó el presidente de Inter es cómo se entiende la temporada del fútbol colombiano, más allá de tener dos torneos, pues se habló de que Hurtado podía jugar con el rojo porque el primer semestre, con respecto a Colombia, era una campaña distinta a la de la segunda parte del año.

“Con este fallo, desde la segunda instancia de la Dimayor, la temporada es de 12 meses y hay dos torneos, una copa y descenso, eso es lo que equivale a una temporada total y quedó aclarado”, dijo el directivo en la emisora radial.

El encuentro de Internacional de Bogotá y América de Cali, de la primera fecha de la Liga BetPlay, ahora quedó 3-0 a favor de los capitalinos - crédito Colprensa

El pronunciamiento del América

A través de un comunicado, el América de Cali respondió al fallo del TAS y empezó al destacar que se desestimó la demanda de Santa Fe, con el que empató 1-1 en Bogotá, “por lo que se mantiene el resultado obtenido en el terreno de juego, y se condenó al club Independiente Santa Fe y a la Dimayor al pago íntegro de las costas del procedimiento”.

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“En el caso de Internacional de Bogotá, el TAS acogió parcialmente la apelación y dispuso la modificación del resultado del encuentro, distribuyendo las costas del procedimiento entre Internacional de Bogotá, Dimayor y América de Cali”, señaló el club por la decisión con el Inter.

El comunicado oficial de América de Cali sobre la resolución del TAS del caso Yhormar Hurtado - (América de Cali)

América aseguró que irá hasta las últimas instancias por el fallo en contra: “Una vez sean notificados los fundamentos de las decisiones adoptadas, se realizará la evaluación jurídica correspondiente con el fin de definir los pasos a seguir, entre los que se encuentra la posibilidad de acudir ante el Tribunal Federal Suizo en procura de la anulación de esta última decisión”.

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