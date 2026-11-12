El precio del petróleo elevó las ganancias de Ecopetrol en el tercer trimestre de 2026: la empresa reveló los resultados

Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, afirmó que Ecopetrol elevó sus ganancias un 85,6% en el tercer trimestre de 2026 y acumuló $13,71 billones a septiembre de 2026, impulsada por los mayores precios del petróleo y los productos refinados - Ecopetrol

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Ecopetrol cerró el tercer trimestre de 2026 con una utilidad neta de $ 4,8 billones, un resultado 85,6% superior al registrado durante el mismo período de 2025. La compañía vinculó el desempeño al aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo, la mejora de los márgenes de refinación y la consolidación de Brava Energía en sus estados financieros.

Las ventas alcanzaron $35,1 billones entre julio y septiembre de 2026, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses llegó a $103,9 billones. En ese lapso, la petrolera reportó ganancias por $13,7 billones.

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El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, señaló que la empresa inició una etapa enfocada en fortalecer su posición competitiva, recuperar la confianza del mercado y orientar la estrategia hacia la generación sostenible de valor. “Estos resultados nos animan a seguir trabajando con disciplina y compromiso con Colombia y con la nueva etapa que hemos iniciado, el renacer de Ecopetrol”, sostuvo el directivo al señalar que la administración busca reforzar el cuidado de los recursos de la empresa, a la que definió como un activo de los colombianos.

La adquisición accionaria de Brava fue clave para las utilidades de Ecopetrol - Ecopetrol

El informe financiero indicó que el precio promedio del Brent se ubicó en USD 91,3 por barril durante el trimestre. La canasta combinada de crudo y derivados también tuvo un aumento cercano al 50% frente al período comparable de 2025.

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Refinación dejó atrás las pérdidas y aportó $ 2,25 billones a la utilidad

El segmento de refinación tuvo uno de los cambios más marcados dentro de los resultados. La unidad pasó de una pérdida neta atribuible de $ 178.000 millones a una ganancia de $2,25 billones. Los ingresos de esta línea de negocio fueron de $21,97 billones y el Ebitda llegó a $4,13 billones. En los nueve primeros meses, el Ebitda acumulado alcanzó $9,12 billones, mientras que la utilidad neta atribuible fue de $4,23 billones.

Las refinerías procesaron 412.000 barriles diarios. Cartagena registró una carga de 208.300 barriles por día, en tanto que Barrancabermeja procesó 203.600 barriles diarios, afectada por trabajos de mantenimiento en las unidades U2000 e hidrotratadora de diésel.

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El margen bruto de refinación consolidado se ubicó en USD45,6 por barril. El documento también menciona “márgenes de USD35,3 por barril para Barrancabermeja y de USD 55,8 por barril, aunque este último dato requiere una identificación adicional sobre la unidad o referencia a la que corresponde”.

El precio internacional del petróleo de referencia Brent es favorable para los ingresos de Ecopetrol y la Nación - Jaime Saldarriaga/Reuters

Brava Energía amplió la producción, aunque el volumen consolidado bajó

La producción bruta del grupo fue de 747.300 barriles de petróleo equivalente por día, una disminución de 0,5% frente al tercer trimestre del año anterior. La producción neta atribuible llegó a 728.400 barriles diarios, luego de descontar la participación no controladora en Brava Energía.

“El crudo aportó 594.600 barriles diarios, con un incremento de 1,8%, mientras que el gas natural cayó a 152.700 barriles equivalentes por día. Brava sumó 38.600 barriles equivalentes diarios durante su primer mes de incorporación al grupo”, indicó.

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Ecopetrol adquirió en agosto el 51% de esa compañía brasileña por USD1.123 millones. Desde septiembre, consolida la totalidad de sus ingresos, costos y gastos, con una participación no controladora de 49%. La filial aportó $1,1 billones a los ingresos, $ 600.000 millones al Ebitda y $100.000 millones a la utilidad neta en ese primer mes.

Por su parte, Ecopetrol Permian redujo su producción total a 80.600 barriles equivalentes diarios debido a una menor actividad de perforación y a la disminución de equipos en Estados Unidos.

La deuda del Fepc creció ante los subsidios que se dan a los combustibles en Colombia - José Miguel Gómez/Reuters

La deuda aumentó, mientras la caja cerró en $16,3 billones

La deuda consolidada de la compañía terminó septiembre en $ 119,5 billones, $ 14,6 billones más que al cierre de junio. De ese total, USD 10.601 millones correspondieron a ISA. La relación entre deuda bruta y Ebitda fue de 2,1 veces, por debajo del límite corporativo de 2,5 veces. El indicador de deuda neta sobre Ebitda se situó en 1,9 veces. La caja disponible fue de $16,3 billones, incluidos $3,1 billones asociados a Brava Energía.

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A su vez, “la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles alcanzó $ 11,4 billones al cierre del trimestre”, anotó. Exploración y producción registró una utilidad neta atribuible de $1,42 billones. El negocio de transmisión de energía y vías, en el que participa ISA, obtuvo $162.000 millones.

Gutiérrez afirmó que la empresa generó $ 22 billones de efectivo entre enero y septiembre y sostuvo que la administración buscará mantener disciplina sobre el capital y la rentabilidad de las inversiones.

Durante el trimestre, Ecopetrol perforó nueve pozos. Tres tuvieron resultados exitosos: Copoazú-1, Sandía-1 y Bisbita Sur-1 ST2. Sandía-1 permitió identificar una acumulación de gas que permanece en evaluación. La compañía también informó avances técnicos, ambientales y de consulta previa para el proyecto Sirius.

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