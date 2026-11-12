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Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, se refirió a la decisión del TAS que favoreció a América: “Solo queríamos que se respetara la norma”

El dirigente pidió esperar los fundamentos del fallo y cuestionó las interpretaciones de los tribunales del fútbol colombiano

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, se refirió a la resolución del TAS sobre el caso de Yhormar Hurtado - Santa Fe/América
Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, se refirió a la resolución del TAS sobre el caso de Yhormar Hurtado - Santa Fe/América
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El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió un fallo sobre las denuncias de Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe contra América de Cali por la alineación indebida de Yhormar Hurtado. El jugador de la institución escarlata había actuado en dos equipos distintos durante 2026, por lo que no podía disputar minutos oficiales con el conjunto americano, ya que la normativa de la FIFA establece que un futbolista solo puede jugar en dos clubes profesionales.

Frente a esta noticia, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, sostuvo que el reclamo de su club ante el TAS no buscaba una ventaja deportiva, sino la aplicación de las reglas. “Solo queríamos que se respeten las normas que reglamentan la competencia. Ese fue el fin que Santa Fe buscó desde un inicio”, afirmó en una entrevista con Blu Radio.

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El directivo evitó anticipar una valoración definitiva sobre la decisión del TAS, favorable a América de Cali en el reclamo por la inscripción de Hurtado. Además, explicó que Santa Fe recibió la parte resolutiva del fallo, pero aún desconoce los argumentos que sustentaron la decisión.

TAS
Esta fue la decisión del TAS contra el América de Cali, por el caso de Yhormar Hurtado, y benefició al Internacional de Bogotá - crédito @mbeesellares/X

No conocemos el fallo. Conocemos la parte resolutiva, pero no conocemos los argumentos que tuvo el tribunal para fallar en esa forma como lo hizo”, expresó Méndez. Por eso, señaló que esperará la parte motiva antes de analizar el alcance jurídico de la resolución.

El presidente de Santa Fe también indicó que cada club presentó su reclamación en forma individual, aunque el TAS habría unido las audiencias de Santa Fe e Internacional por razones de celeridad. Según relató, Boyacá Chicó se apartó posteriormente del proceso, al igual que otros equipos que también habían cuestionado la utilización del jugador.

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El reclamo de Santa Fe por la utilización del jugador

El dirigente afirmó que una comisión disciplinaria de la Dimayor reconoció inicialmente esa situación y que, más adelante, el futbolista fue suspendido para poder participar.

Nosotros hicimos la reclamación a raíz de que está claro, y así lo aceptó una comisión disciplinaria de la Dimayor, en donde se manifestaba que el jugador había participado en tres equipos en un mismo año”, detalló Méndez.

Yhormar Hurtado
Yhormar Hurtado es blanco de una polémica en el América de Cali por señalamientos de posible inscripción irregular - crédito América de Cali

Para el presidente de Santa Fe, ese antecedente hace necesario conocer la fundamentación del TAS. Méndez consideró que resulta “extraño” que un hecho similar haya derivado en decisiones diferentes, aunque aclaró que no pretende reemplazar con una opinión el análisis de los jueces.

Todo esto tiene que tener un argumento y una base para un fallo. Ese se desconoce en este momento”, señaló el dirigente. También recomendó esperar la publicación de los fundamentos antes de cuestionar la decisión, porque, según dijo, ninguna de las partes contaría aún con el documento completo.

La discusión sobre los tribunales y los reglamentos

Méndez sostuvo que el caso debería impulsar una revisión dentro de la Dimayor y la Federación sobre el funcionamiento de sus órganos disciplinarios. A su juicio, los clubes participan bajo reglamentos definidos y los tribunales no deberían apartarse de esas normas mediante interpretaciones propias.

Usted juega bajo unas reglas y tribunales o funcionarios no pueden actuar como ellos interpreten apartándose de la norma por la cual se ha establecido”, afirmó. Para el dirigente, el debate también debe trasladarse a las asambleas, donde los clubes deciden quiénes integran las instancias encargadas de adoptar determinaciones sobre el campeonato.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Independiente Santa Fe había empatado con América de Cali el 22 de agosto del 2026 - (Cristian Bayona/Colprensa)

El presidente de Santa Fe diferenció, además, la contratación del futbolista de su utilización en partidos oficiales. Según explicó, la reclamación no apuntaba a impedir que América contratara al jugador, sino a cuestionar que pudiera alinearlo mientras existiera una limitación reglamentaria.

Nunca se buscó prohibir el trabajo al jugador, porque el jugador podía ser contratado, lo que no podía era ser utilizado”, dijo Méndez a Blu Radio. Para explicarlo, comparó el caso con la contratación de un futbolista que tiene una suspensión de diez fechas: un club puede ficharlo, pero no usarlo hasta que cumpla la sanción.

Méndez indicó que el TAS representa la última instancia en este proceso y que ya no hay otra vía de revisión. También afirmó que el resultado permite que Cali dispute con América una mejor posición, mientras Santa Fe ya se encuentra dentro de los ocho equipos clasificados.

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