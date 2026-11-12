Colombia

Ataques terroristas con drones en Tibú, Norte de Santander: se reportan preliminarmente tres militares muertos y otros tres heridos

De acuerdo con información inicial, durante la jornada del 12 de novimebre se conocieron dos hechos violentos contra la fuerza pública: un ataque en la vereda El Diamante y otro más en la vereda Barco La Silla; ambos con fatalidades

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Un ataque con drones cargados con explosivos contra una unidad militar en Tibú, Norte de Santander, dejó un balance preliminar de tres soldados muertos.

Información suministrada por el Ejército Nacional indicó que el ataque habría tenido como objetivo a integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 (Batot 10), que se encontraban en el sector de Campo Dos, en Tibú. La acción se registró este jueves, 12 de noviembre de 2026, hacia las 11:00 a. m.

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Los primeros reportes indicaron que tres militares habían resultado heridos tras la detonación de explosivos lanzados desde drones en la vereda Barco La Silla.

De manera paralela, el representante a la Cámara por el departamento José Luis Duarte, reportó que en la vereda El Diamante se registró otro ataque con dron que dejó una persona muerta, dos heridas y daños en viviendas.

Las autoridades aún no han precisado oficialmente la identidad de las víctimas ni el número total de afectados.

“Por el momento, la situación continúa en desarrollo y se está a la espera de ampliar la información sobre lo ocurrido. Una vez se obtengan nuevos datos, serán informados oportunamente”, detalló el primer balance oficial.

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