Latin Grammy 2026: estos son los colombianos que buscan imponerse en las cuatro categorías principales

Colombia tendrá a Karol G, Juanes y Aria Vega en la disputa central de los Latin Grammy (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

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La edición 27 de los Premios Latin Grammy tendrá presencia colombiana en tres de sus cuatro apartados generales: Karol G competirá por álbum, canción y grabación del año; Juanes buscará el galardón a canción del año, y Aria Vega figura entre los nominados a mejor nuevo artista.

La ceremonia se realizará este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La entrega reúne a los principales nombres de la música latina en 60 categorías y tendrá como máximo nominado al compositor y productor mexicano Edgar Barrera, con 10 candidaturas.

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Colombia tendrá una presencia repartida entre las categorías generales, la música urbana y los ritmos tropicales. Karol G concentra la mayor cantidad de opciones entre los artistas del país, aunque Juanes y Aria Vega también entraron en la disputa por algunos de los reconocimientos centrales de la noche.

Karol G compite por álbum, canción y grabación del año

Karol G fue nominada a álbum del año por Tropicoqueta, uno de los 10 trabajos seleccionados para el principal premio discográfico de la ceremonia. En esa terna enfrentará a Anitta por Equilibrivm; Ca7riel y Paco Amoroso por Free Spirits; Jorge Drexler por Taracá; Silvana Estrada por Vendrán suaves lluvias; Mon Laferte por Femme Fatale; Carín León por Muda; Milo J por La vida era más corta; Rawayana por ¿Dónde es el After?; y Rosalía por Lux.

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Karol G, Juanes y Aria Vega representarán a Colombia en las categorías principales de los Latin Grammy 2026 (Fuente: Instagram)

La cantante colombiana también competirá en Canción del año y Grabación del Año por Coleccionando heridas, su colaboración con Marco Antonio Solís. Ambos reconocimientos recaen sobre una misma obra, aunque distinguen aspectos diferentes: canción del año premia a los compositores, mientras grabación del año reconoce a los intérpretes, productores e ingenieros responsables de la versión registrada.

En Canción del año, Coleccionando heridas disputará el premio con ¿Cómo se ama?, de Jorge Drexler; Dime, de Silvana Estrada; Femme Fatale, de Mon Laferte; Hasta Jesús tuvo un mal día, de Ca7riel y Paco Amoroso con Sting; Humano, de Juanes y Vivir Quintana; La perla, de Rosalía con Yahritza y su Esencia; Mi gran amor, de Santana con Becky G; Nilo, de Zanna; y Solifican12, de Milo J.

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La lista de grabación del año vuelve a incluir a Karol G y Marco Antonio Solís. También aparecen Ca7riel y Paco Amoroso por Ha ha, Drexler por ¿Cómo se ama?, Silvana Estrada por Dime, Loulu Gilberto por O amor nos encontrou, Mon Laferte por Femme Fatale, Carín León por Desde que te tengo, Milo J por Niño, Rosalía y Yahritza y su Esencia por La perla, y Elena Rose por Alma.

Karol G es la única colombiana nominada este año en álbum, canción y grabación del año, las tres ternas generales que concentran la mayor atención de la gala.

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Juanes entra en la terna de canción del año con ‘Humano’

Juanes también tendrá un lugar en una de las categorías centrales. El músico colombiano fue nominado a canción del año por Humano, que interpreta junto a la cantautora mexicana Vivir Quintana.

La postulación reconoce a Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia y Vivir Quintana como compositores de la obra. La canción se medirá con producciones de Karol G, Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte, Rosalía, Milo J y Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros.

Juanes buscará el Latin Grammy a canción del año por Humano, una colaboración con Vivir Quintana (Juanes / Instagram)

La nominación de Juanes amplía la representación colombiana en los premios generales y pone a dos artistas del país en la misma categoría: Karol G, por Coleccionando heridas, y el intérprete de Humano.

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La canción forma parte de una terna con fuerte presencia de figuras que también compiten en otros rubros principales. Rosalía, Drexler, Silvana Estrada y Mon Laferte aparecen, al igual que Karol G, en más de una categoría general.

Aria Vega buscará el premio a mejor nuevo artista

La cuarta categoría principal, mejor nuevo artista, también incluirá a una representante de Colombia. Aria Vega fue seleccionada entre los 11 nominados al premio, junto a Delilah, Fabián, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches y Zeca Veloso.

La Academia Latina de la Grabación modificó este año las condiciones de elegibilidad para esta categoría. Los postulantes no pueden haber publicado más de tres álbumes ni más de 25 sencillos, una medida que busca delimitar la competencia a proyectos en etapa de consolidación.

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Aria Vega fue nominada a mejor nuevo artista en la edición 2026 de los Latin Grammy (Reuters/Caean Couto)

La terna reúne artistas de México, Brasil, Colombia y otros mercados de la música en español y portugués. La candidatura de Aria Vega completa la presencia colombiana en los cuatro premios generales, junto con las nominaciones de Karol G y Juanes.

La música urbana y tropical suma más candidatos colombianos

La delegación colombiana se extiende a otros géneros. Karol G fue nominada a mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta, en competencia con Bad Gyal, J Balvin y Ryan Castro, Beéle, y Young Miko.

En esa misma área, la artista aparece en mejor interpretación de reguetón por Verano rosa, junto a Feid, y en mejor interpretación urbana por Dile Luna, con Eddy Lover. Beéle, Ovy On The Drums y Quevedo competirán por mejor canción urbana con Yo y tú.

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J Balvin y Ryan Castro fueron incluidos en la categoría de mejor álbum de música urbana por Omerta. Ryan Castro también figura en mejor interpretación urbana por La villa, junto a Kapo y Gangsta.

La artista también competirá con Feid en mejor interpretación de reguetón por Verano rosa (REUTERS/Caroline Brehman)

En los apartados tropicales, Fonseca fue nominado a mejor álbum de música tropical contemporánea por Antes que el tiempo se vaya. La categoría incluye discos de Jorge Luis Chacín, Alex Cuba, Greeicy y Niña Pastori.

La ceremonia de los Latin Grammy tendrá como presentadora a Roselyn Sánchez. Los ganadores se conocerán este jueves en Las Vegas, donde Colombia buscará premios en las categorías centrales con Karol G, Juanes y Aria Vega.

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