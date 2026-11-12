Colombia

Neurólogo reveló los errores al diagnosticar un accidente cerebrovascular en urgencias: estas son las cinco señales que requieren atención

Vértigo, desequilibrio y alteraciones visuales pueden corresponder a lesiones cerebrales que pasan inadvertidas en servicios de emergencia

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Un neurólogo de la FUCS recomienda consultar de inmediato ante inestabilidad súbita, cambios visuales, entumecimiento o problemas del habla y la movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Casi cuatro de cada diez personas con un accidente cerebrovascular (ACV) que compromete la zona posterior del cerebro recibe un diagnóstico inicial equivocado en urgencias, según un artículo publicado en septiembre de 2026 en la revista científica Frontiers in Neurology.

El hallazgo pone el foco sobre síntomas como el vértigo, la inestabilidad y los cambios visuales, que pueden confundirse con afecciones menos graves.

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El estudio citado analizó datos de 465 pacientes y encontró que el 37% fue diagnosticado de forma errónea al llegar a los servicios de emergencia. Este tipo de lesiones se origina por la obstrucción de una arteria y afecta regiones cerebrales vinculadas con el equilibrio, la coordinación y la visión.

Entre el 20% y el 25% de los ACV isquémicos corresponde a lesiones de la circulación posterior. A diferencia de los cuadros más conocidos, pueden presentarse sin desviación de la boca, pérdida de fuerza en un brazo o dificultad evidente para hablar.

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La circulación posterior del cerebro puede sufrir obstrucciones sin provocar parálisis facial ni pérdida de fuerza, lo que dificulta la identificación temprana del cuadro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas que no debe dejar pasar por alto

  • Una persona puede levantarse, sentir que el entorno gira y perder la estabilidad al intentar caminar, aunque conserve la capacidad de sonreír, hablar y mover las extremidades. Esa combinación suele atribuirse a un episodio de vértigo, pero también puede requerir una valoración médica urgente.

El neurólogo en formación Mario Alejandro Rairán Penagos, residente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), explicó que el vértigo sin una causa clara debe llamar la atención, sobre todo si aparece junto con otros cambios neurológicos o impide caminar normalmente.

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  • La dificultad súbita para mantenerse de pie, los tropiezos sin explicación o una marcha inestable pueden revelar una alteración en el cerebro, incluso cuando la persona no percibe debilidad en brazos o piernas.
  • La visión doble, la pérdida parcial o total de la visión en uno o ambos ojos y la desaparición de una parte del campo visual figuran entre los signos que pueden aparecer en un ACV de circulación posterior. Estas manifestaciones no deben atribuirse de manera automática al cansancio, a una migraña o a un problema ocular.
  • Otro síntoma que requiere una evaluación rápida es el adormecimiento súbito de un lado del rostro, un brazo o una pierna.
  • Si habla de forma arrastrada, la dificultad para encontrar palabras y la pérdida de fuerza en alguna extremidad.

“Todos los anteriores síntomas deben hacer que la persona consulte de manera inmediata al servicio de urgencias”, señaló Rairán Penagos.

Infografía con un cerebro iluminado, un cronómetro, un suero, un catéter y diagramas de síntomas sobre fondo oscuro con textos explicativos.
Señales repentinas del accidente cerebrovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades cerebrovasculares estuvieron entre las principales causas de muerte en Colombia

Los datos preliminares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indican que las enfermedades cerebrovasculares representaron el 6,2% de las muertes registradas en Colombia entre enero y julio de 2026. Con esa proporción, ocuparon el segundo lugar entre las principales causas de fallecimiento en el país.

La cifra refuerza la importancia de que pacientes, familiares y personal de primera atención reconozcan manifestaciones que no siempre coinciden con la imagen más difundida del ACV.

Ante un síntoma súbito compatible con esta emergencia, la recomendación es solicitar una ambulancia y recordar la última vez que la persona fue vista sin molestias para suministrar los datos al personal médico.

Mientras llega la asistencia, no se deben administrar aspirina, otros medicamentos, alimentos ni bebidas sin indicación profesional. En algunos casos, esos elementos pueden aumentar el riesgo de complicaciones o dificultar la atención médica.

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Las lesiones cerebrales pueden pasar inadvertidas en servicios de emergencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de los síntomas no descarta un problema neurológico

Si las molestias ceden después de pocos minutos, la persona también debe acudir a urgencias. Podría tratarse de un ataque isquémico transitorio, un episodio que puede anticipar un ACV posterior.

La prevención incluye el control de la presión arterial, la diabetes y el colesterol, además de evitar el cigarrillo, realizar actividad física y mantener una alimentación saludable.

Para quienes sobreviven a un ACV, la recuperación requiere seguimiento después de la hospitalización. Rairán Penagos indicó que la rehabilitación iniciada dentro de los primeros tres meses influye de forma importante en la funcionalidad del paciente.

La guía de 2026 de la Asociación Estadounidense del Corazón y la Asociación Estadounidense del ACV, publicada en la revista Stroke, recomienda que las terapias de rehabilitación comiencen durante la hospitalización, una vez que la condición clínica de la persona sea estable.

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