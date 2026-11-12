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El TAS le quitó los puntos al América y se los dio a Internacional de Bogotá por el caso de Yhormar Hurtado: hay cambios en la tabla de posiciones

El tribunal internacional falló a favor de los capitalinos por la inscripción irregular del defensor, pues jugó en tres equipos en el mismo año, algo prohibido por la FIFA

Yhormar Hurtado y la demanda del Internacional de Bogotá contra América de Cali
Internacional de Bogotá le ganó la demanda al América ante el TAS por la inscripción irregular de Yhormar Hurtado en el rojo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El fútbol colombiano acaba de dar un vuelco con la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), por la demanda del Internacional de Bogotá contra el América de Cali por el caso de Yhormar Hurtado, jugador al que acusaron de violar una norma de la FIFA por jugar en tres equipos el mismo año.

Finalmente, el tribunal falló a favor del Inter y le dio los tres puntos que el rojo ganó en la cancha por 2-0, en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, aunque cabe recordar que el cuadro vallecaucano sufrió un golpe menor con respecto a cómo se tenía el proceso inicialmente porque otros cuatro clubes radicaron la misma acción judicial.

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Sumado a eso, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, así como de la reclasificación, cambiaron de manera contundente con la decisión, sumado a que ahora se sumó otro partido de interés en la última jornada, con respecto a la batalla por el segundo “punto invisible”.

TAS
Esta fue la decisión del TAS contra el América de Cali, por el caso de Yhormar Hurtado, y benefició al Internacional de Bogotá - crédito @mbeesellares/X

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