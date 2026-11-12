Fiscalía llamó a juicio al británico señalado del feminicidio de Natalia Villalba, hallada muerta en una maleta en exclusivo sector de Bogotá: las pruebas en su contra

Según la hipótesis de la Fiscalía, Martinson habría golpeado a la víctima repetidamente con un objeto contundente hasta causarle la muerte y posteriormente habría ocultado el cuerpo en una maleta dentro de la ducha del baño (Fiscalia General de la Nación-X)

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La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente y llamó a juicio a Foster Martinson, ciudadano británico señalado de causar la muerte de Natalia Villalba, una modelo de 36 años, en hechos ocurridos el 18 de junio de 2026 en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

La investigación sostiene que el hombre habría ingresado al inmueble con una identidad diferente, atacado a la mujer y realizado varias maniobras para ocultar evidencias antes de abandonar el lugar.

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El cuerpo de Villalba fue encontrado cinco días después por la persona encargada del aseo del apartamento, quien alertó a las autoridades tras descubrir una maleta que contenía los restos de la víctima. El inmueble, según la información recopilada durante el proceso, habría sido utilizado mediante la plataforma Airbnb.

De acuerdo con las indagaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la mujer había autorizado previamente el ingreso de Martinson al apartamento, donde se encontraba alojada temporalmente. Sin embargo, al llegar al edificio, el ciudadano británico se habría registrado en el libro de visitantes con un nombre diferente.

Para la Fiscalía, esta conducta habría tenido como finalidad dificultar su identificación y establecer posteriormente su presencia en el inmueble.

La hipótesis de la Fiscalía sobre la muerte de Natalia Villalba

La investigación señala que el procesado habría intentado eliminar rastros de sangre, cambiado la ropa que llevaba puesta y arrojado las prendas en una bolsa al ducto de basuras del edificio antes de abandonar el lugar (Luisa Gonzalez/REUTERS)

La investigación del ente acusador señala que Martinson habría esperado a comprobar que Villalba se encontraba sola para atacarla. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, el procesado presuntamente golpeó en repetidas ocasiones a la mujer con un objeto contundente hasta causarle la muerte.

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Posteriormente, habría introducido el cuerpo en una maleta y lo trasladó hasta la ducha del baño, donde abrió la llave y lo dejó expuesto a la caída de agua caliente.

Las evidencias recopiladas también indican que el ciudadano británico habría realizado diferentes maniobras para eliminar los rastros de sangre que quedaron en el apartamento. Entre ellas, habría cambiado la ropa que llevaba puesta al ingresar al edificio y depositado las prendas en una bolsa que posteriormente arrojó al ducto de basuras.

Según la información presentada por la Fiscalía, Martinson permaneció cerca de tres horas en el inmueble. Durante ese tiempo, también se habría llevado el teléfono celular de la víctima, presuntamente para evitar que pudiera establecerse algún vínculo entre ambos.

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Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Martinson no aceptó los cargos durante la audiencia de imputación.

Con la acusación formal, el proceso avanza hacia la etapa de juicio, en la que deberán ser examinados los elementos probatorios presentados por el ente investigador para establecer la responsabilidad del ciudadano británico.

Los testimonios y evidencias recopilados en la investigación

Entre las evidencias recopiladas se encuentran los testimonios de un reciclador que encontró una bolsa con prendas manchadas y de la trabajadora que descubrió el cuerpo y describió las manchas de sangre que encontró en la habitación (Visuales IA e Instagram)

Entre los elementos conocidos dentro del expediente se encuentra el testimonio de un reciclador que trabajaba en el norte de Bogotá. El hombre manifestó que el 19 de junio, un día después de los hechos, revisó las canecas de basura del edificio y encontró una bolsa negra que contenía prendas de vestir.

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Según su declaración, en el interior había un pantalón de jean de color claro, doblado y con manchas rojizas, además de abundante líquido. Este hallazgo hace parte de los elementos que la Fiscalía incorporó a la investigación sobre las presuntas maniobras realizadas para desaparecer rastros del crimen.

Otro testimonio relevante corresponde al de la mujer encargada del aseo del apartamento, quien encontró el cuerpo de Villalba cinco días después de su muerte. La trabajadora relató que, al ingresar al inmueble, observó un casco y una carpeta azul. También intentó obtener respuesta desde el baño, sin imaginar que allí se encontraba la maleta con el cuerpo de la modelo.

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Durante su declaración, describió las condiciones en las que encontró la habitación y explicó que inicialmente todo parecía estar en orden. Sin embargo, al revisar con mayor detenimiento, identificó manchas en diferentes lugares del espacio. “Seguido detallé la habitación y me percaté que el cubre lecho estaba manchado de sangre, también al lado derecho de la cama. En ese momento me asusté detallando el piso, estaba mal limpiado, se notaba un color opaco, se notaba que era sangre mal limpiada”, relató la trabajadora durante su declaración.

La captura del ciudadano británico también constituye un elemento dentro del proceso. Martinson fue detenido el 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol.

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Al día siguiente, las autoridades ecuatorianas lo expulsaron de su territorio y fue trasladado al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Allí, servidores del CTI hicieron efectiva la orden de captura que existía en su contra por los hechos relacionados con la muerte de la modelo.

Fiscalía también investiga otra denuncia contra Martinson

La Fiscalía también adelanta una investigación independiente por una denuncia de otro ciudadano extranjero (Polícia de Dorset)

El proceso judicial por la muerte de Natalia Villalba no es la única investigación que involucra al ciudadano británico. La Fiscalía también adelanta actuaciones a partir de una denuncia presentada por otro extranjero, identificado como Cameron Gregory, quien aseguró haber tenido inconvenientes con Martinson durante el periodo comprendido entre mayo y junio de 2026, cuando ambos compartían alojamiento.

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En una audiencia de control posterior, el fiscal expuso información relacionada con el relato de Gregory, quien habría manifestado que durante ese tiempo experimentó episodios que atribuyó a un posible consumo de sustancias.

De acuerdo con la denuncia citada por el ente acusador, el ciudadano extranjero afirmó que en varias ocasiones se despertaba después de haber dormido durante más de 15 horas. También señaló que presentaba mareos y dolores en la zona genital.