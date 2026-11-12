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América de Cali contemplará acudir al Tribunal Federal Suizo por el caso Yhormar Hurtado, tras la decisión del TAS que favoreció a Inter de Bogotá

El club informó que el organismo arbitral modificó el resultado del encuentro luego de acoger parcialmente la apelación del conjunto capitalino

América de Cali contempla acudir al Tribunal Federal Suizo tras el fallo del TAS sobre el caso Yhormar Hurtado - (@TulioGómez/@América)
América de Cali contempla acudir al Tribunal Federal Suizo tras el fallo del TAS sobre el caso Yhormar Hurtado - (@TulioGómez/@América)
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El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló a favor de Internacional de Bogotá en la apelación por la inscripción de Yhormar Hurtado y ordenó que América de Cali pierda el partido disputado el 26 de julio de 2026, por la primera fecha de la Liga BetPlay II, con marcador administrativo de 3-0.

La decisión, comunicada el jueves 12 de noviembre, modifica el resultado que había conseguido el equipo vallecaucano en la cancha y tendrá efectos en las tablas de posiciones correspondientes.

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Tras conocer la parte dispositiva de los dos laudos, América de Cali informó que evaluará acudir al Tribunal Federal Suizo para solicitar la anulación de la resolución favorable a Internacional de Bogotá. El club precisó que todavía no ha recibido los fundamentos jurídicos de las decisiones del TAS y que solo definirá los siguientes pasos cuando tenga acceso a esa argumentación.

El Tribunal comunicó únicamente la parte dispositiva de ambos laudos. Una vez sean notificados los fundamentos de las decisiones adoptadas, se realizará la evaluación jurídica correspondiente con el fin de definir los pasos a seguir, entre los que se encuentra la posibilidad de acudir ante el Tribunal Federal Suizo en procura de la anulación de esta última decisión”, indicó el comunicado al respecto.

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El comunicado oficial de América de Cali sobre la resolución del TAS del caso Yhormar Hurtado - (América de Cali)
El comunicado oficial de América de Cali sobre la resolución del TAS del caso Yhormar Hurtado - (América de Cali)

El fallo que modificó el resultado ante Internacional de Bogotá

El caso llegó al TAS después de las reclamaciones por la participación de Hurtado con América durante el segundo semestre de 2026. El lateral actuó previamente con Deportes Tolima y Always Ready de Bolivia ese mismo año, una situación que abrió el debate sobre la aplicación de la reglamentación de la FIFA para futbolistas inscritos en distintos clubes durante una temporada.

Internacional de Bogotá cuestionó la elegibilidad del jugador en el encuentro del 26 de julio y llevó el proceso ante el tribunal con sede en Lausana, Suiza, después de que las instancias disciplinarias del fútbol colombiano no modificaran el resultado deportivo.

En su resolución, el TAS estimó parcialmente la apelación del club capitalino, revocó el primer resolutivo de la decisión emitida por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor el 4 de septiembre de 2026 y acogió la denuncia de partido presentada contra América.

TAS
Esta fue la decisión del TAS contra el América de Cali, por el caso de Yhormar Hurtado, y benefició al Internacional de Bogotá - crédito @mbeesellares/X

La consecuencia fue la sanción para el equipo caleño. El TAS dispuso: “Sancionar a América de Cali S.A. con derrota de tres a cero en el partido disputado en contra de IDBDC Albinegro S.A. correspondiente a la primera fecha de la Liga DIMAYOR II 2026”. Por esa decisión, América pierde los tres puntos obtenidos en ese compromiso y el resultado queda registrado como triunfo de Internacional de Bogotá.

El reclamo de Santa Fe tuvo una trayectoria distinta. El club cardenal apeló el 14 de octubre de 2026 contra la Resolución No. 008, emitida el 24 de septiembre por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, con el objetivo de modificar el 0-0 ante América. Sin embargo, el TAS confirmó aquella determinación y conservó el marcador que se produjo en el campo de juego.

La eventual revisión ante el Tribunal Federal Suizo

El Tribunal Federal Suizo es la máxima autoridad judicial de Suiza y tiene competencia para revisar los laudos emitidos por el TAS, cuya sede está en Lausana. No actúa como una nueva instancia deportiva ni vuelve a discutir si Yhormar Hurtado estaba habilitado para jugar: su intervención se limita a examinar posibles defectos jurídicos o procesales en la decisión arbitral.

Esta es la sede de ese Tribunal Federal Suizo - (EFE)
Esta es la sede de ese Tribunal Federal Suizo - (EFE)

Si América presenta una solicitud de anulación, deberá sustentarla en causales específicas, como una eventual falta de jurisdicción del TAS, una integración irregular del tribunal, una vulneración del derecho de defensa o de la igualdad entre las partes, una decisión sobre asuntos no sometidos a consideración o una contradicción con el orden público. El Tribunal Federal Suizo puede anular total o parcialmente el laudo, pero no reemplazarlo por un nuevo resultado deportivo.

América sostuvo que continuará defendiendo sus intereses “con la diligencia y responsabilidad que estos procesos exigen” y anunció que comunicará cualquier novedad por sus canales oficiales. La eventual presentación ante la justicia suiza dependerá de los fundamentos que el TAS notifique sobre la decisión que modificó el resultado ante Internacional de Bogotá.

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