Salario mínimo de 2027: Gobierno De la Espriella adelanta cómo debería ser el aumento para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores

Cualquier aumento del salario mínimo tiene efectos inflacionarios, confirmó el Banco de la República (Leonardo Muñoz/EFE)

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El vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a la concertación del aumento del salario mínimo para 2027 en Colombia. Entre otras cosas, aseguró que debe preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, reconocer la productividad y alcanzar un acuerdo sensato entre sindicatos y empresas. La mesa de concertación tiene prevista su instalación para el 18 de noviembre, con plazo de acuerdo hasta el 15 de diciembre.

Restrepo destacó el papel de la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, como articuladora del diálogo entre las partes. Precisamente, resaltó que la funcionaria viene haciendo una tarea destacada en el acercamiento entre los equipos sindicales, los sindicatos del país, los gremios empresariales y los empresarios de Colombia para conocer sus expectativas sobre la decisión.

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“Está buscando que la política en materia de salario mínimo sea una política que permita reconocer la pérdida del poder adquisitivo, simultáneamente la productividad de los trabajadores, y que busque reconocer ese escenario de garantizar y preservar la capacidad de poder adquisitivo que deben tener los colombianos”, dijo Restrepo a la revista Semana.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, aboga por una decisión técnica para el aumento del salario mínimo (Cristian Bayona/Colprensa)

Y es que el ajuste será de gran relevancia, ya que será el primero que anuncie el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La posición de José Manuel Restrepo ante la negociación salarial

José Manuel Restrepo remarcó que el entendimiento entre empleadores y organizaciones de trabajadores es el principio rector de las conversaciones. “Y ese será el principio fundamental y es un principio en donde ojalá se logre ese acercamiento entre las empresas y los sindicatos y ahí estaremos nosotros para garantizar que sea un mecanismo que le permita al ciudadano, como lo dije antes, preservar su poder adquisitivo”, agregó.

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La discusión parte de posiciones distantes: un sector sindical propone un incremento del 38%, frente al aumento del 23,7% aplicado para 2026 por el gobierno de Gustavo Petro. Ante esa brecha, el vicepresidente evitó anticipar un porcentaje y describió las conversaciones como una etapa todavía inicial.

Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, será clave en la concertación del aumento del salario mínimo de 2027 (Ministerio del Trabajo)

“Yo creo que estamos apenas en los prolegómenos de una conversación que seguramente tiene que ir avanzando y que, en la medida en que vaya avanzando, tiene que encontrar un punto de encuentro que garantice la sensatez en la forma como se llega a un acuerdo, pero simultáneamente garantizarle al ciudadano algo”, apuntó. Puntualizó que “creo que al ciudadano le importa que la platica que recibe le permite comprar los bienes que necesita para sobrevivir”.

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Como se recordará, el salario básico vigente asciende a $1.750.905 mensuales. Con el auxilio de transporte de $249.095, los trabajadores que perciben el mínimo reciben $2.000.000 al mes.

Fechas y cifras de la concertación para 2027

Por ahora se prevé que la mesa de concertación salarial se instale el 18 de noviembre. A partir de entonces, las partes conocerán datos como la productividad laboral calculada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cuya divulgación está prevista para finales de ese mes, según el mismo medio.

El plazo para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre. Después de esa fecha, el proceso contempla una etapa para conciliar posiciones o avanzar hacia una definición por decreto. Si las partes no llegan a un entendimiento, el Gobierno podrá establecer el salario por decreto hasta el 30 de diciembre de 2026, con vigencia desde el 1 de enero de 2027, según ese diario.

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En octubre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,30%, mientras que la variación mensual fue de 0,20% y la variación año corrido fue 5,94% (Dane)

Inflación y proyecciones para el próximo ajuste

Las estimaciones sitúan el posible aumento general entre 8% y 9%, rango que llevaría el salario básico —sin auxilio de transporte— a una franja aproximada de $1.750.905 a $1.900.000:

Bancolombia: proyecta un ajuste de entre 8,4% y 9%, que dejaría el básico cerca de $1.900.000. La entidad calificó ese margen como un incremento responsable.

Visión Davivienda: estima un aumento de 8,5%, con un salario básico de $1.899.732.

Corficolombiana: calcula un ajuste de 8%, hasta $ 1.890.977.

Las centrales obreras y los sindicatos mantienen la defensa de un incremento de dos dígitos para responder al costo de vida y proteger el poder adquisitivo. Esa postura contrasta con los cálculos de las entidades financieras citadas por ese medio.

El Dane reportó una inflación anual de 6,30% a octubre de 2026, referencia técnica para la negociación junto con la productividad laboral. Además, la discusión llega en medio de presiones al alza asociadas al fenómeno de El Niño, los efectos geopolíticos y el encarecimiento de la energía, y sostiene que los aumentos previos de dos dígitos elevaron la presión inflacionaria.

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