Así se infiltró una mujer policía en la banda de alias Picolino, el delincuente al que encaró Abelardo de la Espriella en Bogotá: descubrió que mutilaba a sus víctimas y las desaparecía con ácido

El presidente Abelardo de la Espriella encaró a alias Picolino luego de su captura (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Durante cerca de un año, una investigadora de la Policía Nacional se infiltró en la estructura delincuencial Los Ingenieros, que operaba en la localidad de Usme, en el suroriente de Bogotá.

Su trabajo permitió reunir información sobre los presuntos delitos atribuidos al grupo y fue determinante para la captura de alias Picolino, uno de sus señalados cabecillas, durante la operación Kratos, y que lideró el presidente Abelardo de la Espriella.

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El operativo se realizó en la madrugada del 28 de octubre y dejó 172 capturados, 114 allanamientos y afectaciones contra 10 estructuras criminales en ocho localidades de la capital.

Alias Picolino fue detenido en el barrio Compostela, donde intentó escapar por un túnel que comunicaba la vivienda de su pareja con una casa vecina.

La uniformada relató a Noticias RCN sobre el paso subterráneo: “Salía desde su casa, de la pareja sentimental de Picolino, y conectaba con la casa vecina”.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a alias Picolino, señalado cabecilla de la banda Los Ingenieros en Usme - crédito captura video/@ABDELAESPRIELLA/X

La infiltración permitió documentar delitos atribuidos a ‘Los Ingenieros’

La investigadora logró establecer, según el reporte televisivo, que la estructura presuntamente utilizaba a menores de edad para cometer actividades delictivas y tenía presencia en sectores de Usme como Compostela, Tocaimita, San Isidro y El Refugio.

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“Identificamos inicialmente un uso de menores en la comisión de delitos, y unos delitos con hechos como homicidio, como extorsiones, como torturas”, afirmó la uniformada.

También se investigan denuncias por agresiones físicas contra víctimas y por el uso de sustancias corrosivas para intentar desaparecer cuerpos.

Picolino, quien habría delinquido durante más de 15 años, quedó con medida de aseguramiento en la cárcel La Picota, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Fiscalía deberá demostrar ante los jueces los cargos y responsabilidades que le atribuye.

Así cayó ‘Picolino’

La captura ocurrió en la casa de la pareja sentimental de alias Picolino.

Cuando notó el ingreso de los uniformados, el hombre habría intentado usar el túnel para salir por la vivienda vecina.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, sostuvo que Los Ingenieros intimidaban a residentes con disparos al aire y exigían pagos para permitirles permanecer en el sector.

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Entre los hechos bajo investigación figura la agresión contra una mujer a quien, de acuerdo con los reportes conocidos, le habrían mutilado una mano, caso que le recordó De la Espriella al hoy detenido cuando lo confrontó.

Sumado a todo lo anterior, se indagan denuncias relacionadas con turistas procedentes de San Andrés que habrían sido secuestrados y desaparecidos.

Durante el operativo fue abatido alias Andresito, señalado por las autoridades como jefe de sicarios de Los Ingenieros.

El hombre habría recibido con disparos a los uniformados que participaron en el procedimiento.

La Operación Kratos concentró allanamientos y capturas en ocho localidades

La operación Kratos fue ejecutada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Brigada 13 del Ejército, con participación del Gobierno nacional y de la Alcaldía.

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El balance oficial incluyó la captura de 92 personas por concierto para delinquir, 29 por tráfico de estupefacientes, 22 por hurto, 15 por porte ilegal de armas y tres por homicidio.

Las autoridades también reportaron la incautación de 11 armas de fuego, tres granadas, drogas, teléfonos celulares y $10,1 millones en efectivo.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, que continúa con los procedimientos de judicialización.