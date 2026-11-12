La final de la Copa Sudamericana en Barranquilla podría jugarse sin show musical: esta sería la razón

El estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina (@GraficoFutbol/X - @BocaJrsOficial/X - @Atletico/X)

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La final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro podría disputarse sin espectáculo musical en el estadio Metropolitano de Barranquilla, una posibilidad que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) evalúa, según versiones periodísticas, por las altas temperaturas previstas para la jornada del sábado 21 de noviembre.

La eventual decisión alteraría una de las características que acompañan las definiciones a partido único de los torneos continentales desde 2019. En esas ediciones, los shows musicales pasaron a formar parte de la programación previa a las finales de la Copa Libertadores y de la Sudamericana, con artistas invitados y producciones diseñadas para el evento.

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Hasta ahora, la Conmebol no ha emitido una comunicación oficial sobre la suspensión del espectáculo. La información surgió a partir de declaraciones del periodista Diego Monroig, quien aseguró que Boca Juniors habría detenido conversaciones con posibles artistas ante la advertencia de que el organismo analiza prescindir de la presentación musical.

La final se jugará en Barranquilla, una ciudad que suele registrar temperaturas elevadas durante el día. El calor aparece como el principal motivo de la evaluación, aunque todavía no se confirmó esa explicación ni se informó si ya tomó una decisión.

Según la versión difundida en ESPN y replicada por distintos medios, la dirigencia de Boca recibió una señal de Conmebol que la llevó a poner en pausa las negociaciones que mantenía con bandas y artistas para la previa del partido.

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“La información que tienen en Boca es que a esta hora tuvo que suspender todas las negociaciones porque de parte de Conmebol le informaron que están analizando seriamente suspender los shows musicales”, afirmó Monroig.

El periodista también planteó que, hasta ese momento, no existía una programación artística confirmada, aunque aclaró que la decisión podría modificarse si la organización confirma otra alternativa en los días previos a la final.

La falta de un anuncio oficial mantiene abierto el panorama. La Conmebol deberá precisar si el evento contará con una presentación reducida, si eliminará por completo el componente musical o si mantendrá el esquema habitual de las últimas definiciones continentales.

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Para el club argentino, la posible cancelación implica detener la preparación de uno de los segmentos de la jornada. En las semanas anteriores circularon versiones sobre posibles presentaciones de Ke Personajes y Los Palmeras, aunque ninguno de esos nombres fue confirmado por Boca ni por la entidad organizadora.

El calor también habría motivado un cambio en el horario del partido

La decisión sobre el espectáculo estaría vinculada a la necesidad de reducir la exposición de futbolistas, hinchas y personal de organización a las condiciones climáticas de Barranquilla. Las versiones conocidas este jueves indican que el horario del partido también fue modificado por la misma razón.

La final estaba prevista inicialmente para las 7:00 p.m. de Argentina, equivalentes a las 5:00 p.m. en Colombia. De acuerdo con los reportes, el encuentro se retrasó una hora y comenzaría a las 8:00 p.m de Argentina, es decir, a las 6:00 p.m. de Barranquilla.

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El posible ajuste de horario busca evitar parte de las horas de mayor temperatura, aunque la ciudad mantiene un clima cálido al final de la tarde. La modificación permitiría además extender los tiempos de ingreso y de preparación del operativo de seguridad antes del inicio del partido.

El duelo definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2026. Boca Juniors buscará terminar una racha de 18 años sin títulos internacionales y 21 sin conquistar este torneo, mientras Atlético Mineiro intentará sumar un nuevo trofeo continental a su historial.

La elección de Barranquilla para la final ubicó al estadio Metropolitano Roberto Meléndez como escenario de una de las citas más relevantes del calendario sudamericano. El recinto ha sido sede de partidos de la selección de Colombia y de competencias internacionales de clubes.

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