Colombia

La final de la Copa Sudamericana en Barranquilla podría jugarse sin show musical: esta sería la razón

Conmebol evalúa modificar la programación previa al duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro por las condiciones climáticas previstas para el 21 de noviembre

El estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana
El estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina (@GraficoFutbol/X - @BocaJrsOficial/X - @Atletico/X)
Guardar

La final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro podría disputarse sin espectáculo musical en el estadio Metropolitano de Barranquilla, una posibilidad que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) evalúa, según versiones periodísticas, por las altas temperaturas previstas para la jornada del sábado 21 de noviembre.

La eventual decisión alteraría una de las características que acompañan las definiciones a partido único de los torneos continentales desde 2019. En esas ediciones, los shows musicales pasaron a formar parte de la programación previa a las finales de la Copa Libertadores y de la Sudamericana, con artistas invitados y producciones diseñadas para el evento.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, la Conmebol no ha emitido una comunicación oficial sobre la suspensión del espectáculo. La información surgió a partir de declaraciones del periodista Diego Monroig, quien aseguró que Boca Juniors habría detenido conversaciones con posibles artistas ante la advertencia de que el organismo analiza prescindir de la presentación musical.

La final se jugará en Barranquilla, una ciudad que suele registrar temperaturas elevadas durante el día. El calor aparece como el principal motivo de la evaluación, aunque todavía no se confirmó esa explicación ni se informó si ya tomó una decisión.

Boca habría suspendido contactos con artistas ante la incertidumbre

Según la versión difundida en ESPN y replicada por distintos medios, la dirigencia de Boca recibió una señal de Conmebol que la llevó a poner en pausa las negociaciones que mantenía con bandas y artistas para la previa del partido.

PUBLICIDAD

“La información que tienen en Boca es que a esta hora tuvo que suspender todas las negociaciones porque de parte de Conmebol le informaron que están analizando seriamente suspender los shows musicales”, afirmó Monroig.

El periodista también planteó que, hasta ese momento, no existía una programación artística confirmada, aunque aclaró que la decisión podría modificarse si la organización confirma otra alternativa en los días previos a la final.

La falta de un anuncio oficial mantiene abierto el panorama. La Conmebol deberá precisar si el evento contará con una presentación reducida, si eliminará por completo el componente musical o si mantendrá el esquema habitual de las últimas definiciones continentales.

Para el club argentino, la posible cancelación implica detener la preparación de uno de los segmentos de la jornada. En las semanas anteriores circularon versiones sobre posibles presentaciones de Ke Personajes y Los Palmeras, aunque ninguno de esos nombres fue confirmado por Boca ni por la entidad organizadora.

El calor también habría motivado un cambio en el horario del partido

La decisión sobre el espectáculo estaría vinculada a la necesidad de reducir la exposición de futbolistas, hinchas y personal de organización a las condiciones climáticas de Barranquilla. Las versiones conocidas este jueves indican que el horario del partido también fue modificado por la misma razón.

La final estaba prevista inicialmente para las 7:00 p.m. de Argentina, equivalentes a las 5:00 p.m. en Colombia. De acuerdo con los reportes, el encuentro se retrasó una hora y comenzaría a las 8:00 p.m de Argentina, es decir, a las 6:00 p.m. de Barranquilla.

El posible ajuste de horario busca evitar parte de las horas de mayor temperatura, aunque la ciudad mantiene un clima cálido al final de la tarde. La modificación permitiría además extender los tiempos de ingreso y de preparación del operativo de seguridad antes del inicio del partido.

El duelo definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2026. Boca Juniors buscará terminar una racha de 18 años sin títulos internacionales y 21 sin conquistar este torneo, mientras Atlético Mineiro intentará sumar un nuevo trofeo continental a su historial.

La elección de Barranquilla para la final ubicó al estadio Metropolitano Roberto Meléndez como escenario de una de las citas más relevantes del calendario sudamericano. El recinto ha sido sede de partidos de la selección de Colombia y de competencias internacionales de clubes.

Temas Relacionados

Copa Sudamericana 2026final Copa SudamericanaBoca JuniorsAtlético MineiroColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro aseguró que nunca vio a Deicy Jiménez mientras fue presidente de Colombia: “Jamás he pensado en cambiar sexo por contratos”

El expresidente colombiano aseguró que se encuentra tranquilo tras las denuncias de Deicy Jiménez, quien denunció que el exmandatario ofreció contratos a cambio de favores sexuales

Gustavo Petro aseguró que nunca vio a Deicy Jiménez mientras fue presidente de Colombia: “Jamás he pensado en cambiar sexo por contratos”

Deicy Jiménez rinde indagatoria ante la Procuraduría por sus denuncias contra Gustavo Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales

La declaración de Deicy Jiménez ante la Procuraduría hace parte de una indagación preliminar abierta tras sus denuncias sobre presuntos contratos estatales otorgados a cambio de favores sexuales

Deicy Jiménez rinde indagatoria ante la Procuraduría por sus denuncias contra Gustavo Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales

La exreina y presentadora Adriana Betancur reveló cuál fue la equivocación médica que precipitó el deterioro renal que hoy la tiene hospitalizada: esta es la historia

La presentadora y peridista recibió tratamiento durante dos años por esa enfermedad autoinmune, que posteriormente descartó

La exreina y presentadora Adriana Betancur reveló cuál fue la equivocación médica que precipitó el deterioro renal que hoy la tiene hospitalizada: esta es la historia

La JEP imputó a un brigadier y un sargento del Ejército por su participación en torturas y desapariciones en Bogotá: estarían involucrados en el exterminio de la UP

La Sala atribuyó secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos entre 1985 y 1993 contra opositores políticos y presuntos insurgentes, y calificó las conductas como crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio

La JEP imputó a un brigadier y un sargento del Ejército por su participación en torturas y desapariciones en Bogotá: estarían involucrados en el exterminio de la UP

Colombiano condenado por distribuir droga fue capturado en una redada de ICE en EE. UU.: de quién se trata

Las autoridades federales localizaron en distintas regiones del país a personas sentenciadas previamente por narcotráfico y homicidio, entre las cuales figura un ciudadano oriundo del país sudamericano

Colombiano condenado por distribuir droga fue capturado en una redada de ICE en EE. UU.: de quién se trata
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Anuel AA acusó a Karol G de robarlo al final de su relación: las redes sociales reaccionaron

Así quedó el Top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: Jimmy Vásquez quedó eliminado

Fonseca recibió homenaje de jóvenes talentos de la Fundación Latin Grammy en Las Vegas: así fue la presentación

Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló qué pasaría con tres figuras de Santa Fe para la temporada 2027: “Tengo que cuidar la plata del club”

Carlos Antonio Vélez reveló qué pasaría con tres figuras de Santa Fe para la temporada 2027: “Tengo que cuidar la plata del club”

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra

Luis Díaz ya entrena con el Bayern Múnich y está en la etapa final de su recuperación: cuándo podría volver a jugar

Así ve la prensa chilena el encuentro de la fecha FIFA ante Colombia: “Estos partidos son para medirnos”

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el amistoso de la Tricolor por la última fecha FIFA del 2026