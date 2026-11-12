Colombia

Chontico Día resultados de hoy jueves 12 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este jueves 12 de noviembre de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 2127.

Quinta: 3.

¿Cómo se juega?

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

PUBLICIDAD

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así se infiltró una mujer policía en la banda de alias Picolino, el delincuente al que encaró Abelardo de la Espriella en Bogotá: descubrió que mutilaba a sus víctimas y las desaparecía con ácido

El hoy detenido cayó en la casa de su novia, y pretendía escapar por un túnel que construyó en la misma vivienda y que daba a otra casa contigua en el barrio Compostela, localidad de Usme

Así se infiltró una mujer policía en la banda de alias Picolino, el delincuente al que encaró Abelardo de la Espriella en Bogotá: descubrió que mutilaba a sus víctimas y las desaparecía con ácido

La comida para perros y gatos será más cara si se aprueba la reforma fiscal de Abelardo de la Espriella: este es el porcentaje que subiría el alimento para las mascotas

El proyecto 477 de 2026 plantea subir el gravamen del 5% al 19% y entraría en vigor el 1 de enero de 2028, si el Congreso lo avala en términos radicados por el Gobierno

La comida para perros y gatos será más cara si se aprueba la reforma fiscal de Abelardo de la Espriella: este es el porcentaje que subiría el alimento para las mascotas

Gobierno nacional habría ejecutado un bombardeo 'fantasma' en el Vichada: Abelardo de la Espriella nunca hizo mención del ataque

Según fuentes castrenses citadas por medios nacionales, el hecho habría ocurrido el 5 de octubre en la finca El Retiro, ubicada en área rural de Cumaribo, y habría estado dirigido contra un anillo cercano a alias Iván Mordisco

Gobierno nacional habría ejecutado un bombardeo 'fantasma' en el Vichada: Abelardo de la Espriella nunca hizo mención del ataque

La vía entre Bogotá - Cota sigue cerrada este jueves 12 de noviembre por la caída de un poste: detalles de la emergencia

La Secretaría Distrital de Movilidad reportó que la estructura eléctrica cayó en el kilómetro 6, a la altura de Suba, y ordenó suspender el tránsito para proteger a los usuarios

La vía entre Bogotá - Cota sigue cerrada este jueves 12 de noviembre por la caída de un poste: detalles de la emergencia

Latin Grammy 2026: estos son los colombianos que buscan imponerse en las cuatro categorías principales

Las postulaciones incluyen las ternas de álbum, grabación, composición y artista revelación, que se definirán el jueves 12 de noviembre durante la gala de Las Vegas

Latin Grammy 2026: estos son los colombianos que buscan imponerse en las cuatro categorías principales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026: estos son los colombianos que buscan imponerse en las cuatro categorías principales

Latin Grammy 2026: estos son los colombianos que buscan imponerse en las cuatro categorías principales

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W revelaron detalles de su luna de miel: hablaron hasta de juguetes sexuales

Ana Karina Soto reveló su experiencia con una mujer que se enamoró de ella: “Me dejó flores y chocolates”

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Anuel AA acusó a Karol G de robarlo al final de su relación: las redes sociales reaccionaron

Deportes

Presidente de Independiente Medellín reveló la posición de la institución sobre el futuro de Luis Amaranto Perea como técnico del “Poderoso de la Montaña”

Presidente de Independiente Medellín reveló la posición de la institución sobre el futuro de Luis Amaranto Perea como técnico del “Poderoso de la Montaña”

Conmebol entregó novedades sobre boletería de la Copa Sudamericana, entre Mineiro y Boca, que se jugará en Barranquilla: colombianos se verán beneficiados

Néstor Lorenzo reveló lo que espera del encuentro entre Colombia vs. Chile: “El rival nos pondrá a prueba”

Daniel Ruíz no podrá jugar con Millonarios: se perderá partido clave por la clasificación a las finales de la Liga BetPlay ante Alianza FC

La final de la Copa Sudamericana en Barranquilla podría jugarse sin show musical: esta sería la razón