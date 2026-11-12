Colombia

Ana Karina Soto reveló su experiencia con una mujer que se enamoró de ella: “Me dejó flores y chocolates”

La presentadora compartió detalles de una experiencia personal ocurrida cuando ya era reconocida en la televisión colombiana

Ana Karina Soto
na Karina Soto habló de la mujer que aseguró ser su pareja y le llevó regalos (@karylamas/ Instagram)
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Ana Karina Soto reveló que una mujer se presentó como su pareja y le dejó flores y chocolates durante un viaje de trabajo, una situación que la presentadora recordó como una experiencia inesperada en medio de su trayectoria en la televisión colombiana.

La conductora de Buen día, Colombia contó que el episodio ocurrió cuando ya era una figura reconocida del entretenimiento. La mujer habría llegado al lugar donde se hospedaba Soto y pidió verla, al asegurar ante el personal de recepción que mantenía una relación sentimental con ella.

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La historia volvió a circular después de que la presentadora compartiera detalles de lo que ocurrió y de cómo entendió que aquella visita no correspondía a un encuentro acordado. La anécdota también incluyó el antecedente de una conversación con su colega Carolina Cruz, quien le había contado una experiencia parecida.

De acuerdo con el relato de Ana Karina Soto en el podcast S3xtan Up, el episodio se produjo durante un desplazamiento por motivos laborales. La presentadora recibió una llamada de la recepción del lugar en el que estaba alojada, donde le informaron que una persona la esperaba abajo. Soto respondió que no tenía previsto encontrarse con nadie. Sin embargo, desde recepción insistieron y le precisaron que se trataba de una mujer que aseguraba ser su “pareja”.

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La situación tomó por sorpresa a la presentadora, quien explicó que aquella persona también había dejado flores y chocolates para ella. El gesto hizo que Soto entendiera que no se trataba de una confusión logística, sino de una visitante que buscaba acercarse a ella desde un interés sentimental.

Aunque el episodio pudo resultar incómodo, Soto lo recordó con tranquilidad. La presentadora no reveló la identidad de la mujer, tampoco precisó el lugar ni la fecha en que ocurrió la situación. Su relato se concentró en la sorpresa que le produjo recibir aquella llamada y en la manera en que comprendió el motivo de la visita.

Carolina Cruz le había advertido que podía vivir una experiencia similar

La historia tuvo un antecedente entre compañeras de televisión. Ana Karina Soto explicó que, antes de vivir ese momento, había escuchado una anécdota de Carolina Cruz, quien también habría sido abordada por una mujer que se presentó como su pareja y llevó un regalo al canal.

Soto contó que en ese momento tomó la situación con humor. Cruz le advirtió que no se burlara demasiado porque algo parecido podía ocurrirle. Tiempo después, la conductora enfrentó una experiencia que guardaba similitudes con la que le había relatado su colega.

“Me pasó en una feria de Manizales; estábamos en un hotel cuando de repente me dijeron que llegaron a buscarme, y el que de la recepción me dice: ‘Es que la están buscando y dice que es su pareja’, pregunté por el nombre y no me quiso decir, pero me dejó flores y chocolates”, dijo la presentadora.

La conductora contó que, al escuchar el nombre de una mujer que preguntaba por ella, decidió no bajar. Sin embargo, el personal de recepción le informó que la visitante prefirió no identificarse, aunque dejó unas flores y chocolates para la presentadora.

Las declaraciones de la conductora dejaron varias reacciones en redes sociales, donde internautas reaccionaron a la anécdota con la fan enamorada. “Ana K puede escribir un libro con todas sus anécdotas ✨“, ”como le va a pasar eso", “muy buena la historia”, “es que es linda, hace dudar a cualquiera”, (Sic) dicen las reacciones.

Ana Karina Soto mantiene una relación con Alejandro Aguilar desde hace más de 15 años

La anécdota también llamó la atención porque Ana Karina Soto mantiene desde hace más de 15 años una relación con el actor Alejandro Aguilar. La pareja tiene un hijo, Dante, nacido el 11 de septiembre de 2016.

Los dos han hablado en varias oportunidades de su dinámica familiar y de los años que llevan juntos. Aunque no han confirmado planes de boda, suelen responder con humor cuando les consultan por la posibilidad de formalizar su vínculo ante el altar.

La presentadora ha señalado en intervenciones anteriores que su manera de entender las relaciones cambió con el paso de los años y con las experiencias que ha vivido. Su relación con Aguilar ha sido uno de los aspectos de su vida privada que más ha compartido con sus seguidores.

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