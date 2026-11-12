Icbf implementará estrategia para facilitar adopción de adolescentes entre 13 y 14 años: así serían las alianzas con otros países

El Icbf impulsa medidas para ampliar la adopción de adolescentes de 13 y 14 años bajo protección del Estado. (@ICBFColombia/X)

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) anunció medidas para ampliar las oportunidades de adopción de adolescentes de 13 y 14 años bajo protección del Estado en Colombia, mediante la búsqueda prioritaria de familias, la revisión de procedimientos y una mayor cooperación internacional.

La Estrategia de Acogimiento en el Extranjero reunió a 2.155 beneficiarios entre 2004 y junio de 2026. Durante ese período, se registraron 1.325 cartas de intención y proyectos adoptivos, y 1.279 procesos concluyeron con una adopción.

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Las acciones fueron presentadas en un encuentro con organismos internacionales, instituciones autorizadas para tramitar adopciones y otros aliados. El objetivo es identificar alternativas para que más niños y adolescentes accedan a un entorno familiar.

La subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Silvia Catalina Uribe, explicó que la entidad enfocará parte de sus esfuerzos en la valoración y caracterización de los adolescentes de 13 y 14 años. Esos procesos buscan identificar sus necesidades y ampliar sus posibilidades de vinculación familiar.

La Estrategia de Acogimiento en el Extranjero sumó 1.279 adopciones concluidas entre 2004 y junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uribe afirmó que el organismo examinará los obstáculos actuales del programa de adopciones y actualizará los documentos técnicos y normativos con la participación de organizaciones con experiencia en estos procedimientos.

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“Queremos que la adopción sea una prioridad real para el país. Desde el Icbf tenemos la decisión de revisar lo que sea necesario, abrir las puertas a la cooperación internacional y trabajar de la mano con organismos internacionales y aliados estratégicos para encontrar nuevas alternativas”, señaló la funcionaria.

La acogida internacional y 1.279 procesos adoptivos

La estrategia de acogimiento permite que niños y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad, características o necesidades especiales participen temporalmente en experiencias de integración familiar fuera de Colombia. La convivencia en otros países busca ampliar sus opciones de vinculación con una familia.

Según el Icbf, las experiencias también permitieron identificar familias interesadas en iniciar proyectos adoptivos. Las 1.279 adopciones registradas equivalen al 59,4 % del total de participantes de la iniciativa.

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La entidad realizará procesos de caracterización técnica para identificar las necesidades del grupo priorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca de 3.300 niños esperan una familia en Colombia. La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, se comprometió a acompañar las iniciativas dirigidas a esa población y a actuar como vocera de sus necesidades.

“Estar aquí me confirma que los sueños pueden hacerse realidad y que la adopción también puede ser un milagro posible. Mi corazón está con los cerca de 3.300 niños que esperan una familia y asumo el compromiso de ser su voz y de visibilizar sus necesidades y trabajar de la mano con el ICBF para que más de ellos puedan encontrar un hogar”, expresó Pineda.

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La directora de Protección Especial, Yudy Garza, convocó a las familias interesadas a considerar las necesidades de los menores que buscan un hogar.

“Necesitamos familias dispuestas a abrir sus puertas y sus corazones, que comprendan que adoptar también es acompañar, cuidar y construir juntos un proyecto de vida”, señaló Garza.

La revisión de barreras para adolescentes de 13 y 14 años

Alrededor de 3.300 niños esperan la asignación de un hogar adoptivo en Colombia. (Imagen ilustrativa Infobae/IA)

El Icbf continuará el trabajo con instituciones autorizadas y organismos internacionales para examinar las dificultades del sistema de adopciones y construir herramientas ajustadas a las necesidades actuales de niños y adolescentes. La actualización de los documentos técnicos y normativos se sumará a las valoraciones previstas para el grupo priorizado.

El anuncio no precisa fechas de implementación, nuevas condiciones para los solicitantes ni metas específicas de adopción.

El proceso de adopción incluye evaluación, decisión judicial y seguimiento

Actualmente, el proceso de adopción en Colombia se desarrolla en tres fases: administrativa, judicial y de seguimiento posterior. Según la información publicada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las personas interesadas deben ser plenamente capaces, tener al menos 25 años y una diferencia mínima de 15 años frente al niño, niña o adolescente que podría ser adoptado. También deben acreditar idoneidad física, mental, moral y social.

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La etapa administrativa comienza con una charla legal y la presentación de la solicitud y los documentos requeridos ante el Icbf o una institución autorizada. Después, los aspirantes participan en espacios de preparación y son evaluados por profesionales de psicología y trabajo social, con entrevistas, visita domiciliaria y revisión de sus condiciones familiares. Un comité de adopciones decide si otorga la idoneidad y, en ese caso, la familia entra en lista de espera para una eventual asignación.

Cuando se concreta la asignación, se prepara el encuentro entre la familia y el niño, niña o adolescente, y se verifica su integración. El expediente pasa luego a la fase judicial, en la que un juez decide sobre la adopción. Tras la sentencia, las autoridades realizan seguimiento para constatar las condiciones de bienestar del menor de edad en su nuevo entorno familiar.

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