Néstor Lorenzo reveló lo que espera del encuentro entre Colombia vs. Chile: “El rival nos pondrá a prueba”

Néstor Lorenzo señaló que la versatilidad táctica de Chile pondrá a prueba al plantel de Colombia. (Ángel Colmenares-EFE)

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La selección Colombia enfrentará a Chile este viernes 13 de noviembre, a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El encuentro corresponde a un amistoso de la fecha FIFA y será el primero de los dos partidos programados entre ambos equipos durante esta ventana internacional.

En la rueda de prensa previa, el entrenador Néstor Lorenzo se refirió al recibimiento de Cali, el carácter benéfico del compromiso, la renovación de la nómina y la adaptación de los futbolistas jóvenes. También explicó que el cuerpo técnico busca consolidar un grupo amplio de cara a los próximos torneos y valoró la versatilidad táctica de Chile.

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Lorenzo espera un rival versátil en Cali

La selección Colombia enfrenta a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali en un amistoso internacional. (X/ Selección Nacional)

El técnico argentino anticipó que Chile será una exigencia para una selección que atraviesa un período de evaluación de nuevos jugadores bajo el mando del técnico Nicolás Córdova.

“El rival también nos va a poner a prueba en ese sentido, porque ha usado distintos sistemas en las últimas fechas. Nos viene bien enfrentar a equipos que tengan esa versatilidad”, afirmó.

Lorenzo señaló que el conjunto chileno puede presentar diferentes estructuras durante el partido:

“Puede jugar con línea de cuatro o con línea de tres. Creemos que puede hacerlo con un 3-4-3. A nosotros nos viene bien adaptar nuestro sistema al rival que tenemos”.

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El entrenador reconoció la importancia de ganar, aunque sostuvo que esta fecha FIFA tiene un objetivo adicional: ampliar las alternativas para el futuro de Colombia.

“El resultado es importante siempre, pero hay otro resultado, que es la adaptación de los muchachos a un nuevo proceso. Hoy no es lo más importante. Queremos construir futuro con los jóvenes. La selección está en renovación, en cambio y en valoración de jugadores jóvenes”, agregó Lorenzo.

La convocatoria de Colombia reúne a jugadores de las recientes selecciones sub-20 con futbolistas de experiencia (Pablo Sanhueza-REUTERS)

Lorenzo destacó la presencia de futbolistas que pasaron por selecciones juveniles y consideró que esa experiencia puede facilitar su llegada al plantel de mayores dentro de la convocatoria, tal como es el caso del defensor Juan David Arizala.

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“Es importante que haya tantos muchachos que vienen de las tres últimas selecciones sub-20. Tenemos una cantidad importante de ellos que ya tienen el hábito de haberse puesto la camiseta de la selección en algún momento. Me parece fundamental que el chico entre a ser parte del grupo con jugadores de experiencia, que lo apoyen en la adaptación. Mezclamos un poco mitad y mitad para que la prueba sea lo más real posible”.

Ante una pregunta sobre la posibilidad de definir una formación base para los próximos torneos, Lorenzo aclaró que su prioridad está puesta en afianzar un grupo de jugadores.

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“Más que un equipo, buscamos un grupo, porque pasa mucho tiempo entre fecha y fecha y la actualidad de los jugadores puede ser muy distinta. El equipo aparecerá cuando tengamos diez días de entrenamiento y de conocimiento. Lo más importante hoy es dejar un mínimo de jugadores de selección, jugadores de selección a 24 horas, y armar un grupo fuerte para competir en todos los torneos”, sostuvo.

El llamado a Devis Vásquez, portero de la Roma de Italia

El arquero Deivis Vásquez integra la nómina de Colombia para una evaluación de su nivel tras sus partidos en Roma - (Jason Cairnduff - imágenes en acción vía REUTERS)

Lorenzo detalló que la selección cuenta con información previa de cada jugador antes de integrarlo a una convocatoria, con registros físicos, técnicos y psicológicos.

“Tenemos información previa respecto de los muchachos que vienen: datos de rendimiento físico, que son medibles, y aspectos técnicos, que son las características que observamos de cada uno”, manifestó.

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“Cuando llegan, vemos cómo reaccionan en relación con los demás, cómo interpretan las consignas, qué hacen en los test y en lo técnico. Todo eso nos da una pauta del nivel en el que están”, añadió.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El entrenador recordó que la respuesta de los futbolistas en un partido internacional también depende de otros factores:

“Hay que salir al escenario. Eso depende de cada uno, de su carácter, de su personalidad y de cómo asimila jugar con la camiseta de la selección”.

El técnico se refirió a la nueva convocatoria del arquero Deivis Vásquez y precisó que el cuerpo técnico quiere observarlo de cerca después de sus recientes oportunidades en Roma.

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“Es un jugador que descubrí cuando estaba en Guaraní. Hemos hablado con gente que lo conoce, lo hemos ido a ver y nos han hablado muy bien de él. Jugó poco durante este tiempo, pero ahora tuvo la oportunidad de jugar en Roma y queremos evaluarlo. Si va a jugar o va a tener minutos, no lo sé, pero nos sirve tenerlo cerca y proyectar un futuro”, agregó.

Néstor Lorenzo habló sobre las variantes que tiene en defensa, recordando a Johan Mojica (Violeta Santos Moura-REUTERS)

Lorenzo afirmó que la selección mantiene alternativas con experiencia para el sector izquierdo, aunque ya analiza opciones de una generación más joven.

“Mojica está vigente, Machado está vigente y Angulo está vigente. Son los tres que disputaban los lugares en el Mundial. Por una cuestión generacional tenemos que preparar a otros. Vemos bien como proyectos a Arizala, Samuel Vázquez y Juan David Cabal. Son jugadores que pasaron por selecciones juveniles y creemos que llegará el momento de darles la oportunidad”, aseguró.

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El Pascual Guerrero volverá a acoger un juego de la selección Colombia (Alcaldía de Cali)

Lorenzo agradeció el recibimiento de la ciudad y se refirió al componente social del partido, organizado para apoyar a los afectados por el terremoto.

“Es una satisfacción muy grande que Cali nos haya recibido para compartir un poco luego de lo que pasó y llevar alguna alegría a una ciudad tan importante. El mensaje es que la selección viene a darle alegría a la gente. Ojalá que sigan ayudando, que no dejen de hacerlo, porque la reconstrucción lleva tiempo. Tenemos que juntarnos para realizar este partido con la gente que está acá”, concluyó.