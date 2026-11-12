Colombia

La comida para perros y gatos será más cara si se aprueba la reforma fiscal de Abelardo de la Espriella: este es el porcentaje que subiría el alimento para las mascotas

El proyecto 477 de 2026 plantea subir el gravamen del 5% al 19% y entraría en vigor el 1 de enero de 2028, si el Congreso lo avala en términos radicados por el Gobierno

Mano que agarra un frasco de suplemento canino junto a un plato de comida de acero en el suelo frente a un perro.
La modificación tributaria comenzará a regir el 1 de enero de 2028 si el Congreso aprueba la iniciativa gubernamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ley de rescate fiscal que tramita el Gobierno de Abelardo de la Espriella podría elevar en 13,3% el costo de la comida para perros y gatos al eliminar la tarifa preferencial del IVA. La propuesta trasladaría estos productos del gravamen actual del 5 % a la tarifa general del 19 %, con efecto sobre los hogares que conviven con animales de compañía.

El cambio todavía no está vigente: forma parte del proyecto de Ley 477 de 2026, radicado por el Gobierno nacional el 29 de octubre y en trámite en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Si el Congreso lo aprueba en los términos planteados, la modificación comenzaría a regir el 1 de enero de 2028.

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La medida alcanzaría a 12,7 millones de hogares, equivalentes al 67% de las familias del país, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El aumento se acumularía en las viviendas donde hay más de un perro o gato.

Un perro Golden Retriever de color miel come de un cuenco metálico con comida BARF en el suelo de madera de una cocina con armarios claros.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística calcula que 12,7 millones de hogares conviven con animales de compañía en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentar a un perro mediano cuesta hoy cerca de $903.000 al año, pero el desembolso subiría a $1.023.000 con la nueva tarifa, según los cálculos difundidos por Reporte Coronell. Para los gatos, el gasto anual pasaría de $687.000 a $778.000.

El incremento parte de la eliminación del IVA preferente que hoy cubre los alimentos para animales de compañía. La iniciativa los equipararía con los alimentos destinados a animales de producción, como vacas, cerdos y gallinas.

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Caracol Radio difundió las mismas estimaciones sobre el presupuesto de los hogares y advirtió que el impacto sería mayor para quienes sostienen a varios animales. La cifra no contempla otros gastos de cuidado, sino únicamente la compra de alimento.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en respuesta a la consulta de un ciudadano, determinó que las mascotas deben considerarse parte del patrimonio. Su valor debe establecerse por “el precio de adquisición y los costos directamente atribuibles hasta que el animal esté disponible para su uso”.

La senadora Esmeralda Hernández sostuvo que el incremento del impuesto sobre el concentrado incentivará el abandono animal. (Lina Gasca/Colprensa)
La senadora Esmeralda Hernández sostuvo que el incremento del impuesto sobre el concentrado incentivará el abandono animal. (Lina Gasca/Colprensa)

La senadora Esmeralda Hernández, defensora de los derechos de los animales, cuestionó que el alimento para perros y gatos pase a tributar con la tarifa general. “Por supuesto, yo creo que es una medida absolutamente arbitraria y tan grave como querer ponerle impuesto, ponerle IVA a la canasta familiar, porque el alimento para nuestros animales ya hace parte, justamente, de los gastos de alimentación que tenemos”, dijo a Reporte Coronell.

La congresista sostuvo que la medida afectaría a cerca del 70% de las familias colombianas y advirtió sobre sus posibles consecuencias. “¿Qué nos preocupa a nosotros? Primero, que esto va a afectar casi al 70 % de las familias colombianas. Pero además de eso, es que se incentiva el abandono de animales; gente que no tiene muchas veces ni siquiera para resolver su propia comida no va a poder resolver lo de los animales”.

En paralelo al proyecto tributario, el Congreso recibió el proyecto de Ley 411 de 2026, que propone excluir del IVA los alimentos para perros y gatos. Ambas iniciativas deben completar su trámite legislativo antes de que cambien los impuestos aplicables a estos productos.

El posible aumento también preocupa a fundaciones y refugios que dependen de donaciones, rifas, ventas y actividades comunitarias para alimentar a animales rescatados. Los rescatistas de Medellín temen que un mayor costo del concentrado reduzca su capacidad de atender comedores, sostener refugios o incorporar nuevos casos.

Primer plano de un cachorro gris de pelo corto y desgreñado. Es sostenido por un brazo humano con tatuajes. Fondo borroso con una pared y barras verticales
Los refugios y rescatistas afrontarán un sobrecosto de hasta 20.800 pesos por cada bulto de concentrado destinado a animales en condición de calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claudia Andrea Acosta, fundadora y rescatista de la fundación Krono, mantiene 15 comedores en distintos sectores de Medellín. Esos puntos alimentan a más de 600 perros y gatos que viven en la calle, mientras la organización tiene bajo su cuidado a 130 animales rescatados y otros 10 hospitalizados.

Los comedores requieren cerca de $7 millones mensuales para adquirir unos 45 bultos de alimento para perros y 12 para gatos, explicó Acosta a El Colombiano. La fundación también debe cubrir la alimentación de los animales rescatados, entre ellos 15 perros que necesitan concentrado medicado por problemas de piel y afecciones hepáticas o renales.

“En los 130 rescatados me gasto alrededor de 4 millones de pesos”, señaló la rescatista. Sobre la eventual aprobación del cambio tributario, agregó: “Donde aprueben esto va a haber más abandono; a mí me va a tocar quitar los comedores para los perritos y los gaticos de la calle”, dijo en declaraciones a El Colombiano.

El alimento para perros en una presentación de 30 kilos, que hoy cuesta $135.000 con IVA del 5%, pasaría a valer cerca de $153.000 con una tarifa del 19%. El alza sería de $18.000 por bulto, bajo el supuesto de que el precio antes de impuestos permanezca sin cambios.

Por ejemplo, el concentrado Chunky pollo de 25 kilos, utilizado para animales rescatados, subiría de $156.000 a alrededor de $176.800. Para las fundaciones, eso representaría $20.800 adicionales por cada bulto.

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