Daniel Ruíz no podrá jugar con Millonarios: se perderá partido clave por la clasificación a las finales de la Liga BetPlay ante Alianza FC

El 12 de noviembre de 2026, Millonarios confirmó que Daniel Ruiz no jugará ante Alianza FC por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El mediocampista se retiró del partido contra Deportes Tolima y quedó descartado para la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II.
El equipo bogotano ocupa el séptimo puesto con 27 puntos y asegurará su clasificación a los cuadrangulares finales con una victoria en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El encuentro comenzará a las 3:30 p.m.; un empate o una derrota obligarán a Millonarios a depender de los resultados de Once Caldas, Tolima y Águilas Doradas.
PUBLICIDAD
Según el parte médico de Millonarios, los exámenes confirmaron la lesión del bíceps femoral y Ruiz ya inició su recuperación. El club no estableció un plazo de regreso, ya que su incapacidad dependerá de la evolución; una lesión leve de ese tipo suele requerir entre una y tres semanas.
Para el compromiso también estará ausente Leonardo Castro, ya que debe cumplir una sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas. La novedad positiva será el regreso del chileno Rodrigo Ureña, quien se perdió el partido anterior por la misma causa.
Esto fue lo que dijo el 16 veces campeón de Colombia en el parte médico de Daniel Ruiz:
“Millonarios FC informa que, luego de realizarse los exámenes de diagnóstico pertinentes, el jugador Daniel Ruiz presenta una lesión muscular del bíceps femoral de su pierna izquierda. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Su incapacidad se determina según su evolución”, informaron.
PUBLICIDAD
Estadísticas de Daniel Ruiz con Millonarios en el segundo semestre de 2026
Daniel Ruiz lleva 18 partidos en 1.069 minutos y de los cuales marcó tres goles y realizó la misma cantidad de asistencias durante la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.
A continuación, estos son los detalles de sus anotaciones:
- 2 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Santa Fe 3-2 Millonarios FC
- 17 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Millonarios FC 4-1 Jaguares FC
- 20 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Millonarios 1-1 Once Caldas
Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay
12 de noviembre de 2026
Deportivo Pasto vs. Junior
- Estadio: Departamental La Libertad
- Hora: 5:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Diego Ruiz (Meta)
- VAR: Heider Castro (Bogotá)
Llaneros FC vs. Boyacá Chicó
- Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)
- VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)
13 de noviembre de 2026
Internacional de Bogotá vs. Santa Fe
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Hora: 8:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
- VAR: Keiner Jiménez (Cesar)
14 de noviembre de 2026
Millonarios vs. Alianza FC
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Diego Ulloa (Valle)
- VAR: Luis Trujillo (Valle)
Deportivo Pereira vs. América de Cali
- Estadio: Santiago de las Atalayas de Yopal
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
- VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá)
Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba
- Estadio: General Santander de Cúcuta
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
- VAR: John Perdomo (Huila)
Deportivo Cali vs. Deportes Tolima
- Estadio: Deportivo Cali
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
- VAR: Nicolás Gallo (Caldas)
Atlético Nacional vs. Once Caldas
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)
- VAR: Ricardo García (Santander)
Águilas Doradas vs. Independiente Medellín
- Estadio: Cincuentenario de Medellín
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
- VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza
- Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
- VAR: Fernando Acuña (Boyacá)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD