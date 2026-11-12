La vía entre Bogotá - Cota sigue cerrada este jueves 12 de noviembre por la caída de un poste: detalles de la emergencia

La estructura derribada dejó varios cables de energía extendidos de lado a lado sobre la calzada (@BogotaTransito/X)

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La caída de un poste de energía mantiene cerrado de forma preventiva un tramo de la vía que comunica a Bogotá con Cota, en el departamento de Cundinamarca, desde la madrugada del jueves 12 de noviembre.

La afectación persiste en el kilómetro 6 del corredor, a la altura de la localidad de Suba, donde la estructura cayó sobre la calzada junto con sus redes eléctricas.

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La emergencia impide la circulación de vehículos por este punto de la vía Bogotá-Cota y provocó congestión desde las primeras horas de la mañana. Las autoridades ordenaron el cierre para evitar riesgos para conductores y demás usuarios del corredor, mientras adelantan labores de atención y buscan restablecer el tránsito.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó cerca de las 10:40 que el paso continuaba restringido. “Continúa la afectación y cierre preventivo por caída de poste en el km 6”, señaló la entidad.

El cierre de la carretera generó congestión entre el sector de La Conejera y el municipio de Cota (Alcaldía de Bogotá)

La dependencia añadió en el mismo reporte que sus equipos intervienen en la zona: “Agentes Civiles realizan agilización del tráfico y desvíos”. Las autoridades recomendaron utilizar la variante Cota-Siberia y la calle 80 como rutas alternas para quienes necesitan salir de Bogotá o desplazarse hacia el municipio cundinamarqués.

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Detalles de la emergencia

El incidente afecta una conexión utilizada por conductores que transitan entre el sector de La Conejera y Cota. Usuarios de redes sociales alertaron durante la mañana sobre la congestión vehicular ocasionada por el cierre.

En videos grabados por conductores se observa el poste de gran tamaño atravesado sobre la carretera. Varios cables quedaron extendidos de un lado a otro de la calzada.

La estructura ocupa parte del corredor y bloquea el paso de los vehículos. El material audiovisual también muestra la dimensión de las redes eléctricas que quedaron sobre el pavimento.

El cierre preventivo en el corredor vial se mantuvo después de las diez de la mañana (Pasa en Bogotá/X)

El primer reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad, emitido con corte a las 5:10 de la mañana, advirtió una “alta afectación por caída de poste en el km 6”.

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La entidad explicó que suspendió la circulación por motivos de seguridad. El cierre se mantendrá mientras avanzan las tareas necesarias para atender la emergencia.

Las autoridades pidieron a los usuarios consultar los informes oficiales de movilidad antes de iniciar sus recorridos. También recomendaron evitar acercarse al punto afectado hasta que se habilite nuevamente el tránsito.

Cables de alta tensión alcanzaron un bus de la empresa Flota Águila en la vía Siberia-Tenjo, en Cundinamarca: se reporta un muerto y seis heridos

La circulación en la vía Siberia-Tenjo quedó restablecida en ambos sentidos tras la emergencia provocada por la caída de cables de alta tensión sobre un bus intermunicipal de Flota Águila.

La Alcaldía de Tenjo informó, cerca de las 7:00 p. m., que mantenía acciones conjuntas con la Policía Nacional y autoridades de Cota. Luego confirmó que el paso ya estaba habilitado para ambos sentidos.

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El accidente ocurrió el lunes 26 de octubre de 2026, hacia las 2:54 p. m., en el kilómetro cinco de esa carretera, en la vereda El Chacal, Cundinamarca. El vehículo cubría la ruta entre Bogotá y Tabio.

Una persona murió y otras seis resultaron heridas después de que las redes eléctricas alcanzaran el automotor. Entre los lesionados hubo un integrante del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca que participaba en la respuesta a la emergencia.

Todos los heridos fueron llevados al Hospital de Engativá, en Bogotá. El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Voluntarios de Cundinamarca, entregó el reporte sobre las víctimas.

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“La caída de las redes eléctricas provocó descargas sobre el automotor y un conato de incendio, lo que obligó a evacuar a los pasajeros en medio del humo”, explicó Farfán.

El incidente generó un riesgo eléctrico en el lugar y movilizó a los organismos de socorro. La situación afectó a los pasajeros del vehículo y al personal que acudió para atender la emergencia.

Las autoridades dispusieron un cierre temporal de la carretera a la altura del Colegio Chacal. La medida buscó facilitar las labores en la zona y evitar que otras personas se acercaran al punto afectado.