El Pacto Histórico confirmó que habrá una movilización nacional contra la reforma fiscal de Abelardo de la Espriella el próximo 19 de noviembre

La coalición política invitó a rechazar en las calles la iniciativa tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella y cuestionó sus posibles efectos sobre trabajadores (Pacto Histórico/Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Pacto Histórico convocó a movilizarse el jueves 19 de noviembre de 2026 contra la reforma tributaria o Ley de Rescate Fiscal promovida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también anunció que participaran en las movilizaciones, que reúne a centrales obreras, confederaciones de pensionados, docentes, organizaciones sociales, juveniles y estudiantiles.

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La coalición política informó que se sumará al paro nacional y que buscará frenar la iniciativa en el Congreso. En un comunicado, cuestionó los posibles efectos del proyecto sobre el consumo de los hogares, el empleo, los recursos para programas sociales y los impuestos que pagan trabajadores y sectores de ingresos medios.

El Pacto Histórico informó que se sumará al paro nacional y que buscará frenar la iniciativa en el Congreso (Pacto Histórico)

“La Reforma Tributaria del gobierno De La Espriella es en contra de las familias más pobres, los sectores populares y la clase trabajadora del país”, afirmó el Pacto Histórico. El movimiento sostuvo que la propuesta aumentaría la carga tributaria de personas con menores ingresos y otorgaría alivios a contribuyentes con patrimonios más altos.

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La CUT convocó la jornada para el 19 de noviembre junto con el Comando Nacional Unitario de las Centrales Obreras, las confederaciones de pensionados y otros sectores sociales. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) también anunció su participación en las protestas previstas en distintas ciudades del país.

La organización comparó la iniciativa con la reforma tributaria presentada durante el Gobierno de Iván Duque, cuando Alberto Carrasquilla era ministro de Hacienda. Según el comunicado, 47 de los 163 artículos de aquella propuesta tienen disposiciones similares en el proyecto impulsado por la actual administración.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el impuesto al valor agregado (IVA) sobre productos de la canasta familiar. El Pacto Histórico afirmó que la propuesta de Carrasquilla elevaba la tarifa del 0% al 19% en cinco grupos de productos, mientras que el texto actual lo haría en ocho.

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El comunicado agregó que la cantidad de categorías que pasarían del 5% al 19% aumentaría de 20 a 80. “Ni siquiera Carrasquilla se atrevió a meterle IVA al café”, señaló el movimiento, que calificó la iniciativa como “la más regresiva de la historia de Colombia”.

El Pacto Histórico agregó que la cantidad de categorías que pasarían del 5% al 19% aumentaría de 20 a 80 (Prensa Pacto Histórico)

En cuanto al impuesto de renta, la colectividad aseguró que cerca de 3 millones de personas que hoy no lo pagan comenzarían a hacerlo si prospera la reforma. A la vez, sostuvo que unas 15 mil personas dejarían de tributar por concepto de impuesto al patrimonio.

Según sus cálculos, los contribuyentes obligados a pagar ese gravamen pasarían de 32 mil a 17 mil. “El Ajuste Fiscal para los pobres, el Rescate Económico para los amigotes de De La Espriella”, expresó el Pacto Histórico.

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La coalición presentó sus proyecciones sobre inflación, empleo y crecimiento

El Pacto Histórico también cuestionó el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), incluido en el proyecto. La organización lo comparó con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) de Argentina y afirmó que otorgaría beneficios tributarios de largo plazo a megaproyectos con compromisos limitados de generación de empleo y participación de proveedores nacionales.

Además, difundió estimaciones de sus equipos de trabajo sobre las consecuencias económicas de la reforma. De acuerdo con esos cálculos, la inflación podría llegar a 7,67%, mientras que el aumento de los precios de los alimentos alcanzaría el 13,29%.

La tasa de desocupación, según la proyección de la coalición, subiría a 10,11% después de 32 meses de aplicación de la medida. El Pacto Histórico calculó que el resultado sería la pérdida de cerca de medio millón de empleos. El comunicado no adjuntó los estudios técnicos utilizados para esas estimaciones.

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La inflación podría llegar a 7,67%, mientras que el aumento de los precios de los alimentos alcanzaría el 13,29%, según el Pacto Histórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el crecimiento, el movimiento afirmó que Colombia podría expandirse 1,8% en 2027 sin reforma y 0,13% con el proyecto aprobado. Para 2028, estimó un crecimiento de 2,8% sin la iniciativa y de 1,7% si entra en vigencia.

La organización también alertó sobre una posible privatización de Ecopetrol e ISA, así como sobre recortes presupuestarios, cambios en la contratación y reducciones de personal en entidades estatales. El documento no presentó anuncios oficiales ni documentos que confirmaran esos eventuales procesos.

El Pacto Histórico afirmó que la reforma afectaría a productores rurales, pequeños comercios, empresarios, trabajadores independientes, emprendedores, el turismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y las instituciones de educación superior públicas. “Nos vemos en las calles este 19 de noviembre”, concluyó.

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