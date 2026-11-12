Colombia

Amaranta Hank fue elegida delegada ante el Consejo Nacional de Paz: “Es la oportunidad de hacer seguimiento”

La senadora del Pacto Histórico anunció su designación tras una sesión conjunta de las comisiones de Paz y Posconflicto del Congreso

El Congreso eligió a Amaranta Hank como delegada ante el Consejo Nacional de Paz - (@aleomanao/X)

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La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, informó el 11 de noviembre de 2026 que fue escogida como delegada ante el Consejo Nacional de Paz durante una sesión conjunta de las comisiones de Paz y Posconflicto del Congreso.

La legisladora comunicó la decisión a través de su cuenta en X, donde vinculó su nueva representación con el seguimiento a los compromisos derivados del Acuerdo de Paz y con la situación de las zonas afectadas por la violencia armada.

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“Hoy estamos en Comisión conjunta de Paz y Posconflicto y acabo de ser elegida como delegada para el Consejo Nacional de Paz”, escribió Omaña al anunciar su designación.

Omaña planteó seguimiento a los compromisos del Acuerdo de Paz

La senadora sostuvo que el espacio puede servir para verificar el avance de los compromisos surgidos tras la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

“Esto es la oportunidad de hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz”, afirmó la congresista en su publicación.

(@aleomanao/X)
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El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia reúne a representantes de instituciones, sectores sociales y organizaciones con el propósito de aportar a las políticas de paz, reconciliación y convivencia en Colombia.

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Omaña indicó que su labor tendrá entre sus prioridades la búsqueda de esclarecimiento sobre los hechos ocurridos en el conflicto. “Es la oportunidad de que sigamos buscando la verdad”, señaló.

Norte de Santander estará entre los territorios mencionados por la senadora

La representante del Pacto Histórico también puso el foco en las regiones donde persisten dinámicas asociadas al conflicto armado. En ese sentido, mencionó de forma expresa a Norte de Santander, departamento que ha afrontado hechos de violencia vinculados con grupos armados y economías ilegales.

“Hablemos, por supuesto, de nuestros territorios, de Norte de Santander y de todas las regiones de Colombia donde el conflicto armado aún habita”, finalizó.

(@aleomanao/X)
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Yeisson Sua Cajamarca fue elegido delegado ante el Consejo Nacional de Paz

El representante a la Cámara por Cundinamarca, Yeisson Sua Cajamarca Zapata, informó que también fue designado como delegado ante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, durante una sesión de la Comisión de Paz y Posconflicto de la Cámara de Representantes.

El congresista, integrante del Pacto Histórico, comunicó la decisión a través de una publicación en X. Allí señaló que asumirá la representación de su colectividad, de los sectores de oposición y de las víctimas del conflicto armado dentro de esa instancia nacional.

“Voy con la voz del Pacto Histórico y de la oposición”, escribió el legislador. En el mismo mensaje, afirmó que buscará trasladar a ese espacio las demandas de quienes han sufrido las consecuencias de la violencia en el país.

Sua Cajamarca sostuvo que su labor estará orientada a recoger propuestas en los territorios y a defender a líderes sociales que, según expuso, enfrentan señalamientos por su trabajo comunitario. “Mi compromiso es con los territorios y con las víctimas: escucharlas, defender a quienes lideran sin ser estigmatizados y llevar sus propuestas a ese espacio”, expresó.

(@yeisoncajamarca/X)
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El representante por Cundinamarca vinculó su designación con la necesidad de fortalecer políticas que alcancen a las regiones afectadas por el conflicto. En su publicación, planteó que la paz debe ocupar un lugar central en las decisiones públicas y rechazó el uso de la violencia.

“La paz tiene que ser bandera de este país. No más bombas”, señaló Sua Cajamarca. También cerró su mensaje con una consigna dirigida a respaldar salidas políticas y sociales frente a la confrontación armada.

La presencia de delegados de distintos sectores políticos en el Consejo busca incorporar posturas diversas en las discusiones sobre reconciliación, convivencia y garantías para las comunidades. El anuncio del congresista pone el foco en la participación de las víctimas y en la protección de liderazgos territoriales.

“Por la paz todo, para la guerra nada”, concluyó el representante del Pacto Histórico al referirse a la responsabilidad que asumirá ante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

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