Autoridades expulsaron de Bucaramanga a 71 venezolanos de Bucaramanga que tenían 1.520 anotaciones policiales: así fue el operativo

Los extranjeros expulsados sumaban 1.520 anotaciones policiales por riñas, porte de armas blancas, estupefacientes y minería ilegal (@Cportilla40/X)

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, informó que la ciudad expulsó a 71 ciudadanos venezolanos durante un procedimiento realizado de madrugada junto con la Policía y Migración Colombia.

La operación se concentró en migrantes señalados de incurrir en conductas que afectaban la convivencia y la seguridad.

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Según Portilla, las personas expulsadas acumulaban más de 1.520 anotaciones policiales por porte de armas blancas, porte de estupefacientes, irrespeto a la autoridad, riñas callejeras y minería ilegal.

El procedimiento comenzó hacia las 4:30 a. m. del jueves 12 de noviembre y contó con la participación de la Alcaldía de Bucaramanga, la Policía y Migración Colombia. Los ciudadanos venezolanos fueron trasladados en varios buses con destino a Venezuela.

La medida se desarrolló mientras las autoridades adelantaban otro operativo en el norte de Bucaramanga, que dejó más de 130 capturados por su presunta participación en bandas criminales vinculadas al narcotráfico, homicidios, sicariato y hurtos. En ese despliegue estuvo presente el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.

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La Policía, Migración Colombia y la Alcaldía de Bucaramanga coordinaron de forma conjunta el procedimiento de expulsión (Captura video)

La Alcaldía de Bucaramanga señaló que esta fue la operación de expulsión de migrantes venezolanos más amplia realizada en la ciudad durante 2026. Portilla sostuvo que el municipio alcanzó una cifra alta de expulsiones de personas relacionadas con anotaciones policiales.

Bucaramanga registra 230 expulsiones de migrantes en 2026

Con las 71 expulsiones anunciadas, la administración local indicó que ya son 230 las personas enviadas fuera del país en lo que va de 2026. El alcalde calificó esa cifra como histórica para Bucaramanga.

El mandatario afirmó que las autoridades mantienen los procedimientos contra extranjeros que, según la información oficial, registran comportamientos contrarios a la convivencia o antecedentes en los registros policiales.

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“Bueno, son las 4:10 de la mañana. Vamos a comenzar con la expulsión más grande que se haya hecho en la historia de Bucaramanga.”, dijo el alcalde Cristian Portilla.

La cifra total de personas expulsadas de la capital santandereana alcanzó las 230 durante el año 2026 (Captura de video)

El jefe municipal añadió: “Toda la madrugada hemos estado haciendo las detenciones y las capturas de estos muchachos que son de origen venezolano, en su 98%, la mayoría. Y pues vamos hoy a expulsarlos de nuestra ciudad con el equipo de Migración Colombia”.

Las autoridades divulgaron videos del traslado. En las imágenes se observa a los ciudadanos venezolanos mientras abordaban los buses que los llevarían hacia Venezuela. Según la información entregada por el alcalde, algunos de los expulsados hicieron gestos obscenos ante las cámaras utilizadas por las autoridades para registrar el operativo.

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La jornada se sumó a una serie de procedimientos efectuados durante las últimas semanas. La semana anterior, otras 13 personas fueron enviadas a su país de origen. De acuerdo con el reporte oficial, ese grupo acumulaba más de 320 anotaciones policiales antes de su expulsión.

Portilla vinculó estas acciones con la estrategia de seguridad de Bucaramanga. El alcalde aseguró que las instituciones seguirán enfocadas en recuperar la seguridad en la ciudad.

El alcalde Cristian Portilla calificó como un récord la cifra previa de 13 personas devueltas a Venezuela por acumular 320 reportes policiales (Captura de video)

Interpol Colombia extraditó a siete extranjeros, entre ellos ‘El Monstruo del modelaje’: son requeridos en seis países por narcotráfico, homicidio y abuso sexual

Requeridos por delitos sexuales contra menores figuraron entre los siete ciudadanos que Colombia entregó a autoridades judiciales de seis países durante una operación de extradición pasiva coordinada por la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia.

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Las entregas se realizaron el 28 y 29 de octubre de 2026. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), Migración Colombia y las policías de los países requirentes participaron en el procedimiento.

Los detenidos deberán responder ante la justicia de Argentina, España, Ecuador, Venezuela, Francia y Estados Unidos. Los casos abarcan acusaciones por narcotráfico, homicidio, delitos sexuales, blanqueo de capitales, falsedad documental y encubrimiento.

La operación incluyó a ciudadanos de Taiwán, Ecuador, Venezuela y Francia, además de dos colombianos requeridos por España y Estados Unidos. Los traslados se hicieron en vuelos comerciales, bajo custodia de funcionarios de las autoridades que recibieron a cada persona.

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La extradición pasiva consistió en la entrega de siete personas detenidas en Colombia a las autoridades que las reclaman para continuar procesos judiciales en sus respectivos países. La diligencia se desarrolló entre el 28 y el 29 de octubre de 2026 y contó con la coordinación de la Dijín, Migración Colombia e Interpol.

Uno de los requeridos fue Édgar Germán Montoya Montoya, solicitado por la Audiencia Provincial de Madrid. La autoridad judicial española lo requiere por el delito de acceso carnal violento.

Según la información oficial, las autoridades de España lo señalan de haber realizado tocamientos y de haber accedido abusivamente a un menor de edad. Interpol España asumió su custodia para trasladarlo en un vuelo comercial.

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