Estos son los generales que saldrían del Ejército en el primer remezón del gobierno de Abelardo de la Espriella por situación de orden público en Arauca y Nariño

(archivo Colprensa/Álvaro Tavera-César Carrión/Presidencia de la República)

Guardar

El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara el primer relevo de generales en el Ejército Nacional desde el inicio de su administración.

Los brigadieres generales Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División; Jorge Mario Aguirre Martínez, comandante de la Décima Octava Brigada, y Milton César Escobar Gallego, comandante de la Vigésima Tercera Brigada, serían llamados a calificar servicios en medio de cuestionamientos por la situación de seguridad en Arauca y Nariño.

PUBLICIDAD

Las salidas de los tres oficiales fueron anticipadas por fuentes militares y periodísticas, aunque la formalización mediante decreto presidencial no había sido divulgada en los reportes iniciales.

Sin embargo, el Ejército anunció después una reorganización de su estructura de mando con 22 cambios en unidades estratégicas, incluidos relevos en la Octava División y la Brigada 18, destacó un informe del diario El Tiempo.

Los movimientos se producen en un momento de presión sobre las unidades militares responsables de combatir a grupos armados en zonas donde persisten secuestros, ataques contra la Fuerza Pública, enfrentamientos y disputas por corredores del narcotráfico.

La eventual salida de Ortiz Ramírez y Aguirre Martínez estaría relacionada con el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja en Arauca, hecho atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

PUBLICIDAD

En el caso de Escobar Gallego, los cuestionamientos se asocian con los resultados de las operaciones militares en Nariño.

La crisis en Arauca

El brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez tenía a su cargo la Octava División, unidad con jurisdicción en Arauca, Casanare, Vichada y Guainía.

Bajo esa estructura se encuentra la Décima Octava Brigada, comandada por el general Jorge Mario Aguirre Martínez, con presencia en Arauca.

Las versiones sobre su retiro surgieron tras el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja, ocurrido en el municipio de Saravena el 4 de noviembre.

El hecho generó cuestionamientos sobre los dispositivos de seguridad y la capacidad de reacción de las unidades militares presentes en el departamento.

Arauca es una de las zonas con mayor presencia del ELN y de estructuras disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La confrontación entre esos grupos ha derivado en homicidios, desplazamientos, amenazas, ataques a la Fuerza Pública y restricciones para las comunidades rurales.

PUBLICIDAD

Los tres oficiales habrían sido informados de manera previa sobre la decisión, añade el informe, y el llamado a calificar servicios representaría el primer remezón dentro del Ejército bajo la administración De La Espriella.

Ortiz Ramírez tenía un ascenso previsto para diciembre, según lo revelado por la fuente al mismo diario bogotano.

En Nariño cuestionan los resultados de las operaciones militares

El caso del brigadier general Milton César Escobar Gallego responde a una situación distinta.

Como comandante de la Vigésima Tercera Brigada, tenía responsabilidad sobre operaciones militares en Nariño, uno de los departamentos con mayor presencia de disidencias de las Farc, estructuras de narcotráfico y rutas de narcotráfico.

PUBLICIDAD

Su llamado a calificar servicios estaría vinculado con los “bajos resultados” de las tropas bajo su mando.

La evaluación se daría en medio de la persistencia de acciones armadas y disputas territoriales en municipios del suroccidente, zona en la que se mueve alias Iván Mordisco.

Nariño es una de las joyas de la corona para los grupos armados ilegales, puesto que concentra organizaciones que buscan controlar rutas hacia la costa Pacífica, cultivos ilícitos, laboratorios y pasos fronterizos.

Las operaciones militares en esa zona enfrentan condiciones geográficas complejas y la presencia de grupos con capacidad para atacar a las tropas y ejercer presión sobre comunidades rurales.

PUBLICIDAD

El Ejército anunció nuevos comandantes para la Octava División y la Brigada 18

El miércoles 11 de noviembre, el comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, anunció una reorganización que incluyó cambios en divisiones, brigadas, jefaturas de Estado Mayor e instancias de inteligencia y contrainteligencia.

Entre las designaciones conocidas, el brigadier general William Fernando Caicedo Benavides asumirá el comando de la Octava División.

Por su parte, el coronel Douglas Saavedra Hernández fue designado como comandante de la Décima Octava Brigada.

Estos movimientos fueron anunciados después de las informaciones sobre la salida de Ortiz Ramírez y Aguirre Martínez.

El comunicado institucional del Ejército no detalló las razones individuales de los relevos ni identificó expresamente el acto administrativo que define la situación de los tres generales mencionados.

PUBLICIDAD

La reorganización incluye también nuevos mandos en la Séptima División, varias brigadas, la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones y dependencias relacionadas con inteligencia.

Desde el Ejército se indicó que la medida busca fortalecer las capacidades operacionales y estratégicas de la fuerza. Remezón en el Ejército Nacional: comandante ordena cambios en 22 altos oficiales

La Junta Asesora de Generales había sido aplazada

El trámite sobre la situación de los generales estaba previsto inicialmente para una Junta Asesora de Generales programada para el lunes 9 de noviembre.

La reunión fue aplazada porque los altos mandos debían asistir a un consejo de seguridad en Tunja con la nueva cúpula militar, añadió otro informe del mismo medio de comunicación.

PUBLICIDAD

Esa modificación dejó en suspenso la formalización de los llamados a calificar servicios.

El Gobierno de De La Espriella había anunciado una política de mayor exigencia sobre los resultados operacionales de las Fuerzas Militares, por lo que los movimientos actuales podrían ser el comienzo de un relevo más amplio en pro de ajustar la estrategia de seguridad con miras a impactar a los grupos armados ilegales.