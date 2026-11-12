Carlos Antonio Vélez reveló qué pasaría con tres figuras de Santa Fe para la temporada 2027: “Tengo que cuidar la plata del club”

Estas son las novedades del mercado de fichajes del Cardenal (@WinSportsTV-X)

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Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, negó que el club disponga de hasta cinco millones para comprar a Franco Fagúndez, Nahuel Bustos y Kilian Toscano para 2027, y afirmó que priorizará la estabilidad económica de la institución durante las negociaciones.

Las versiones sobre una inversión cercana a cinco millones de dólares surgieron por la continuidad de los tres futbolistas, quienes juegan a préstamo en el equipo bogotano. Fagúndez y Bustos llegaron desde clubes del exterior, mientras que Toscano pertenece a Atlético Nacional.

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Carlos Antonio Vélez divulgó los detalles de su conversación con Méndez en Planeta Fútbol. El dirigente descartó las cifras que circularon, que hablaban de entre 4,5 y cinco millones de euros por el grupo de jugadores.

Santa Fe quiere retener a Franco Fagúndez, pero la operación sería costosa (Cristian Bayona-Colprensa)

Fagúndez concentra el mayor esfuerzo de Santa Fe. El delantero uruguayo tiene contrato con Santos Laguna de México y expresó públicamente que no quiere regresar al club mexicano cuando concluya su préstamo en Bogotá.

El valor de una eventual transferencia se ubicaría entre 1 millón y 1,5 millones de dólares, una cifra que complica la operación para el club capitalino. Méndez admitió que la situación deportiva del atacante también eleva su cotización.

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“El primero soy yo, que tengo que cuidar la plata del club. No tengo ni cinco, ni cuatro, ni tres millones para gastar. Estoy haciendo las ofertas, pero esos dineros que se estaban mencionando no son ciertos. No tengo esa plata y tengo que proteger la salud económica del club”, transmitió Vélez sobre la respuesta del presidente.

El periodista agregó que Méndez definió al uruguayo como la prioridad:

“Hay una prioridad, que es Fagúndez. Me dijo: ‘Cada vez que le hacen un gol, a mí me duele el estómago porque me vale más’”.

La negociación por Bustos también continúa abierta, aunque Talleres no estaría dispuesto a cederlo nuevamente.

“Lo de Bustos estamos negociando. No es fácil, no es comprar. Lo estoy tratando con Talleres, que no lo suelta en préstamo”, fue la explicación atribuida al dirigente.

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Vélez entregó detalles del mercado de fichajes de Santa Fe para 2027 (@WinSportsTV-X)

Una oferta sin respuesta de Atlético Nacional

Kilian Toscano podría regresar a Nacional para 2027 (Ricardo Moraes-REUTERS)

La situación de Toscano depende de Atlético Nacional, propietario de sus derechos deportivos. Santa Fe ya presentó una propuesta, pero todavía no recibió contestación del club antioqueño.

“A Nacional le mandé una oferta y Nacional no me contestó. Parece que Nacional la está estudiando o no le interesa”, señaló Vélez al referirse a la gestión por el jugador.

Mientras la dirigencia define el futuro de sus futbolistas para 2027, Santa Fe ya aseguró su clasificación a las finales de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo volverá a jugar este viernes ante Internacional de Bogotá por la fecha 19.

El conjunto cardenal ocupa de manera provisional el quinto puesto del Torneo Finalización con 31 puntos, por lo que afrontará ese encuentro sin la necesidad de sumar para obtener su lugar en la siguiente fase.

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La respuesta de Eduardo Méndez sobre la compra de Franco Fagúndez

Franco Fagúndez y el presidente Eduardo Méndez hablaron sobre la continuidad del jugador en Independiente Santa Fe - (@jdacunhaa/Instagram/Santa Fe)

Independiente Santa Fe presentó una oferta formal para comprar a Franco Fagúndez, el delantero uruguayo cedido por Santos Laguna, antes de que venza su préstamo el 31 de diciembre de 2026.

El club bogotano busca retenerlo para la temporada 2027, aunque la decisión depende de la respuesta de la institución mexicana, propietaria de sus derechos deportivos.

El atacante sumó 41 partidos, 14 goles y cinco asistencias con Santa Fe durante 2026, según FotMob. Su rendimiento convirtió la continuidad del futbolista de 26 años en una prioridad para el equipo capitalino.

Fagúndez anotó por última vez el sábado 8 de noviembre, cuando Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto en Bogotá y aseguró su clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El uruguayo fue titular y marcó uno de los tantos.

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El periodista reveló lo que ofertó Santa Fe por el delantero uruguayo-crédito @PSierraR/X

La cesión de Fagúndez comenzó el 6 de enero de 2026 y no incluyó una opción de compra. El delantero nació en Montevideo el 19 de julio de 2000 y tiene contrato con Santos Laguna hasta el 31 de diciembre de 2027.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confirmó que la institución ya trasladó su propuesta al club mexicano. El dirigente explicó durante una entrevista con Win Sports que el interés por el atacante comenzó antes de su llegada a Colombia:

“Eso arrancó hace un año, cuando el profe lo solicitó e hicimos los trámites para traerlo. Afortunadamente, le ha ido muy bien y hace unos días se hizo una propuesta a Santos”.

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Méndez sostuvo que el martes 10 de noviembre habló con uno de los directivos de Santos Laguna y esperaba una respuesta “entre esta y la otra semana”. No reveló el monto ofrecido ni afirmó que existiera un acuerdo entre las partes.

El valor de mercado del delantero figura en 900.000 euros, de acuerdo con la actualización publicada por Transfermarkt el 4 de junio de 2026. Esa referencia no determina por sí misma el precio de una transferencia, que deberá ser acordado entre los dos clubes.

Los goles del atacante también se convirtieron en una dificultad para Santa Fe, según reconoció Méndez con humor durante la conversación. “Lo único malo es que cada vez que hace un gol, entonces ustedes lo cotizan más y me hacen más difícil la negociación”, afirmó.

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El deseo de Fagúndez de seguir en Bogotá

Santa Fe contemplaría continuar con Fagundez (Cristian Bayona-Colprensa)

Fagúndez expresó que quiere continuar en el plantel cardenal, aunque dejó la resolución en manos de Santa Fe y Santos Laguna.

“La gente ya sabe el deseo que tengo de quedarme. Vamos a ver si con el convenio de hoy se hace un poquito más fácil”, señaló.

La respuesta del presidente de Santa Fe provocó risas en el estudio: “Sí claro, como Santos Laguna va a recibir dos carros por usted”. El comentario aludió a la dificultad de adquirir al delantero después de su temporada goleadora.

El uruguayo respondió con el mismo tono cuando le plantearon que sus anotaciones encarecen la operación:

“Si tengo que dejar de hacer goles para que me compren, igual se la paso al del medio, no pasa nada”.

El futbolista atribuyó su voluntad de permanecer al vínculo construido con el club y sus hinchas.

“El cariño, el día a día, los mensajes, la muestra de cariño, el salir, el que me digan lo importante que estoy siendo para el equipo y la felicidad que le doy a la gente”, enumeró.

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Fagúndez también afirmó que su etapa en Colombia modificó su presente deportivo:

“No venía de buenos momentos futbolísticamente y la verdad que este año fue un cambio muy rotundo”. La continuidad del delantero dependerá de la respuesta de Santos Laguna a la propuesta de Santa Fe.