Hijo de Jorge Enrique Ibáñez, desmintió al expresidente de la Corte Constitucional por declaraciones en las que aseguró que fue abusado por su mamá: “Ha sido torpe, mentiroso y manipulador”

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez negó en su momento a su propio hijo y lanzó acusaciones injuriosas contra la mamá del hombre, por lo que fue obligado a rectificar por la Corte Constitucional. (EFE - Casa Macondo)

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El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar es protagonista de una trascendental decisión tomada el miércoles 11 de noviembre por la Corte Constitucional, de la que él es parte, debido a lo que fueron las expresiones contra Yolanda Inés Robles Ramírez, madre de su hijo, Jorge Enrique Ibáñez Robles, al que en principio no habría querido reconocer.

El alto tribunal lo obligó a retractarse de los señalamientos que hizo contra la mujer, de la que dijo que lo habría drogado y violado. El testimonio, entregado a Casa Macondo, se conoció el 16 de agosto de 2025, y en el mismo apuntó a Robles Ramírez, de la que mencionó que pudo haberlo abusado décadas atrás, cuando él solo era un estudiante.

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De acuerdo con los audios divulgados por el medio, Ibáñez Najar relató que se reunió con Yolanda Inés Robles cuando era estudiante y que, después de aceptar una invitación, perdió el conocimiento. “Yo terminé perdido. Después, al día siguiente, salí metido en la calle. Yo decía: ‘Miércoles, ¿yo dónde estoy?’”, afirmó el magistrado en la entrevista.

Jorge Enrique Ibáñez Najar fue presidente de la Corte Constitucional entre 2025 y 2026. (Colprensa)

A su vez, el togado agregó que no sabía “si me había intoxicado” ni qué había ocurrido y con ello trató de explicar cómo habría engendrado un hijo con la mujer, madre de Jorge Enrique Ibáñez Robles. En respuesta, el joven -reconocido judicialmente como su hijo tras una prueba genética- rechazó esa versión y defendió la honra de su progenitora.

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“Este es un asunto de la paternidad que aparece y se lo pongo con toda la transparencia. Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, es una víctima de abuso sexual por parte de una señora. Porque la mamá de este muchacho, que me lleva como diez o trece años”, dijo Ibáñez en otro de los diálogos.

Según el togado, habría terminado en una “situación de indefensión” por cuenta de ese encuentro, “donde yo pude haber tenido una relación con ella”. Así pues, lo reconoció, de acuerdo con su testimonio y lo dijo en el juicio en mención, en un caso que se tramitó en un juzgado de Ibagué, pese a que la familia era oriunda de Tunja (Boyacá).

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Él es Jorge Enrique Ibáñez Robles, el hijo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. (Casa Macondo)

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez negó haber tenido una relación con la madre de su hijo

Durante la conversación, el magistrado insistió en que no tuvo una relación con Robles y señaló que solo volvió a saber de ella cuando, a comienzos de la década de 2000, fue contactado por una reclamación de paternidad. “Yo no tengo ninguna relación con su señora madre”, le habría dicho al joven, según la versión que compartió con el medio.

También aseguró que aceptó someterse a una prueba de ADN porque confiaba en que descartaría el vínculo biológico. No obstante, la prueba genética, practicada en 2003, arrojó una probabilidad de paternidad superior al 99,99 %, según los antecedentes del proceso, y la sentencia del 18 de mayo de 2004 lo declaró como padre del demandante.

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El magistrado afirmó que no apeló la decisión y que asumió apoyo económico para el joven; aun así, cuestionó el resultado del examen y señaló que nunca verificó si hubo una posible manipulación. “La prueba salió positiva. Yo no sé sí, vuelvo a repetirle, jamás verifiqué si se había manipulado la prueba o no se había manipulado”, remarcó.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez indicó que había sido violado por la madre de su hijo, pronunciamientos que tendrán que ser rectificados. (@CConstitucional/X)

Hijo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez aseguró que las acusaciones contra su madre no son ciertas

Jorge Enrique Ibáñez Robles, hijo del togado, rechazó las afirmaciones de su padre biológico sobre un posible suministro de sustancias y un abuso sexual. En declaraciones posteriores al mismo medio, señaló que esos planteamientos no coinciden con los hechos que conoció por su madre ni con la información que figura en el proceso.

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“Lo que se menciona son cosas totalmente distintas”, sostuvo el hombre, que añadió que el magistrado negó durante años haber tenido una relación con Robles. “Luego de las pruebas genéticas que se realizaron en el año 2003, que fueron contundentes con una entidad tan seria como Unisur Bio, pues ahí no hay ninguna forma de objeción”, dijo.

El hijo del magistrado también dijo que conoció a Ibáñez Najar cuando era bebé. Según su relato, su madre lo llevó a un evento político en 1982 y el entonces joven abogado y concejal de Tunja lo sostuvo en brazos durante unos segundos. Años más tarde, cuando estudiaba un programa técnico del Sena, lo buscó para conocerlo.

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La Corte Constitucional escogió la acción presentada por Jorge Enrique Ibáñez Robles, pese a que involucrada a un magistrado de su Sala Plena. (REUTERS)

“Aunque seas o no seas mi hijo, me gustaría poder ayudarte”, recordó que le dijo Ibáñez Najar en ese primer encuentro como adulto. El caso llegó a la Corte tras la denuncia contra el magistrado y sus afirmaciones; y el alto tribunal, en la sentencia SU-367, se protegieron los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad de la mujer y de su hijo.

Con ello, el alto tribunal concluyó que algunas manifestaciones de Ibáñez Najar vulneraron esos derechos y le ordenó rectificar en un plazo de tres días. La decisión estableció que la rectificación debía realizarse de forma personal, en primera persona, sin explicaciones previas y sin atribuir responsabilidades al medio o a sus periodistas.

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“No solamente implícitamente la está acusando de una violación, sino que podríamos decir que implícitamente está indicando que mi madre ha utilizado alguna sustancia no debida para poder hacer algo en contra de su voluntad, lo cual no es cierto”, remarcó el hijo del magistrado, que mencionó que con el jurista tiene una relación como “tutor”.

El medio Casa Macondo replicó la determinación de la Corte Constitucional que involucra a uno de sus magistrados, Jorge Enrique Ibáñez, a raíz de una investigación publicada por el portal. (@Casa_Macondo/X)

La Corte también reconoció una afectación al derecho de Yolanda Robles a una vida libre de violencias. A la vez, revocó las órdenes que obligaban a Casa Macondo a retirar contenidos, abstenerse de publicar sobre el caso y divulgar una nota aclaratoria; pese a que sí deberá hacer eco de la rectificación del magistrado en su portal y redes sociales.

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“Él ha sido torpe, mentiroso y manipulador. Todo lo que le ha ocurrido es consecuencia de sus actos. ¿Por qué me escondió, por qué me negó? Yo nunca me acerqué a él con intención de perjudicarlo. Al contrario. Pensé en darle la oportunidad de que fuera mi padre (...) Él fue quien le mintió a su esposa y a sus hijos”, agregó Ibáñez Robles.

El expediente de paternidad desapareció y tuvo que ser reconstruido

La investigación periodística del citado medio se enfocó, además, en la desaparición del expediente de paternidad que cursó ante el Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Ibagué. En 2021, Ibáñez Robles solicitó una copia de la sentencia para modificar su registro civil y usar el apellido de su padre biológico, pero la misma no fue encontrada.

Jorge Enrique Ibáñez tuvo amplio protagonismo en el debate político debido a sus objeciones a la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. (@FenalcoNacional/X)

En efecto, el juzgado no halló el archivo físico ni su registro digital, por lo que ordenó reconstruir el proceso. Una copia de la sentencia había sido remitida a una notaría de Tunja, y el togado Ibáñez Najar manifestó que se enteró de la pérdida del expediente a través de la investigación adelantada sobre este caso, al parecer mostrándose extrañado.

Con este fallo, se revocó la decisión que el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva adoptó el 6 de febrero de 2026. Esa providencia había ordenado, entre otras medidas, que el medio digital retirara los contenidos publicados sobre la investigación relacionada con el magistrado y su entorno familiar.

Y no solo eso: exhortó a Casa Macondo y a todos los medios a pedir la versión de terceros involucrados antes de publicar entrevistas que revelen aspectos íntimos o sexuales; en lo que podría sentar un importante precedente en la cobertura de temas de esta índole en el periodismo nacional.

En su decisión, la Sala Plena de la Corte también ordenó a la Defensoría del Pueblo orientar a Yolanda Inés Robles sobre las medidas de protección disponibles en las Leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008, si ella acepta ese acompañamiento frente a un caso en el que fue vulnerada, a juicio del tribunal, por los señalamientos del magistrado.