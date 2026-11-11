Colombia

Video | Hombre quedó atrapado bajo el Tren de la Sabana tras un accidente en Usaquén, Bogotá

El incidente ocurrió el miércoles 11 de noviembre de 2026 en la carrera 9 con calle 185, al norte de la capital, donde los equipos de socorro asistieron a la víctima y aún no se conocen las causas ni su condición

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varias personas junto a los rieles, mientras los servicios de emergencia asumieron posteriormente la atención del afectado en el punto de la emergencia (@SrBacca/X)
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Un hombre de 38 años resultó herido luego de que fuera atropellado por el Tren de la Sabana en la carrera 9 con calle 185, en el barrio San Antonio de la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hecho ocurrió el miércoles 11 de noviembre, hacia las 12:44 p. m., según la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

La víctima, Diego Alejandro González Lucas, según la identificación de las autoridades, padeció una fractura de fémur y trauma de tórax. Luego de ser atendido inicialmente en el lugar, fue llevado al Hospital Simón Bolívar. De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte, resultó ileso del siniestro vial.

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El peatón dormía sobre la vía férrea, según el reporte oficial

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades de tránsito, el hombre, habitante de una vivienda no formal, se encontraba dormido sobre la vía férrea en el tramo de la carrera 9 con calle 185, en sentido norte-sur.

Personas y personal médico junto a las ruedas y el tanque de una locomotora azul y amarilla sobre vías con residuos
Varios transeúntes intentaron socorrer a la persona lesionada antes del arribo de los organismos de socorro (@SrBacca/X)

Por esa misma dirección circulaba una locomotora diésel-eléctrica del Tren de la Sabana, identificada con el código interno Efloc711. El informe señala que el conductor no advirtió la presencia del peatón y se produjo el atropello.

En videos difundidos en redes sociales se observa a ciudadanos que se acercaron al sector para auxiliar a la víctima antes de la llegada de los equipos de emergencia. Las autoridades continúan con la verificación de las circunstancias del accidente.

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