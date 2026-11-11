Biblioteca Nacional estaría buscando desmontar exposición sobre el Acuerdo de Paz y la comunidad Lgbtiq+

Desde el 9 de enero de 1777 la Biblioteca Nacional de Colombia ha fungido como espectador pasivo de todo lo que ha ocurrido en el país - crédito Daniel Esteban Reyes Espinosa

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La posibilidad de retirar antes de tiempo una exposición de la Biblioteca Nacional de Colombia abrió una nueva controversia alrededor de las decisiones sobre contenidos culturales en el país.

La muestra Nocturnos. Archivo de la noche, que reúne documentos históricos, obras relacionadas con el Acuerdo de Paz en 2016 y las memorias de la población Lgbtiq+, podría dejar de estar abierto al público varios meses antes de la fecha establecida.

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La exposición fue inaugurada el 30 de julio y tenía previsto permanecer en la institución hasta marzo de 2027. Sin embargo, fuentes cercanas a la Biblioteca Nacional le confirmaron a El Espectador que su actual directora, Julia Cristina Daza Noguera, habría solicitado al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes gestionar el retiro anticipado de la muestra.

Lucas Ospina fue uno de los primeros en alertar sobre la posible intención de desmontar anticipadamente la exposición Nocturnos. Archivo de la noche. (@LuisaPoncas)

La situación despertó preocupación entre algunos artistas, investigadores y gestores culturales, especialmente por las semejanzas entre algunos de los contenidos de Nocturnos y las piezas que el Gobierno ordenó retirar del Museo Nacional en octubre. Aquella decisión involucró obras relacionadas con el proceso de paz y representaciones de la diversidad sexual y de género.

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Las alertas sobre el posible cierre anticipado

Una de las primeras voces que advirtió sobre lo que estaría ocurriendo fue Lucas Ospina, artista y profesor asociado del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. El 8 de noviembre publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó la intención de desmontar la exposición antes de cumplir el periodo previsto. “La directora Daza ya solicitó al @mincultura su desmonte, una forma de desaparición igual o más violenta que la del @museonacionalco”, escribió.

Ospina advirtió que el eventual retiro de Nocturnos representaría una forma de desaparición de la muestra, al comparar la situación con lo ocurrido en el Museo Nacional (@LuisaPoncas)

Dos días después, María Paz Gaviria, historiadora del arte y exdirectora de ArtBo, también se refirió a las gestiones que se estarían adelantando dentro de la institución. Según explicó, la Biblioteca estaría buscando una justificación para retirar las obras antes de marzo, aunque hasta ese momento no habría encontrado un motivo legal que respaldara la decisión.

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“No han encontrado un motivo legal para bajarla antes de marzo”, señaló la hija del expresidente en su cuenta en X.

La historiadora agregó que un eventual desmonte anticipado implicaría enviar comunicaciones oficiales a los artistas participantes y al escritor invitado. También mencionó que entre las alternativas que se estarían considerando figura argumentar que el espacio será necesario para las actividades relacionadas con los 250 años de la Biblioteca Nacional, celebración prevista para el 9 de enero de 2027.

María Paz Gaviria cuestionó las gestiones para retirar la muestra antes de marzo de 2027 y aseguró que no se habría encontrado una justificación legal para hacerlo (@MariaPazGaviria/x)

Las piezas que estarían en el centro de la controversia

La muestra fue concebida durante la dirección de Adriana Martínez-Villalba, en el gobierno anterior, y estuvo bajo la curaduría de Ximena Gama. Su contenido reúne más de 230 piezas pertenecientes a las colecciones de la Biblioteca, seleccionadas por once investigadores de la entidad.

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Fotografías, manuscritos, periódicos, grabados, mapas y libros componen un recorrido que utiliza la noche como elemento articulador de distintas experiencias humanas y acontecimientos históricos. La propuesta aborda asuntos como la fiesta, el duelo, el deseo y la violencia, y comienza con Coro nocturno, un ensayo encargado por la institución al escritor Giuseppe Caputo.

Uno de los apartados que genera inquietud es el titulado “La horrible noche”. Una fuente que conoce de cerca la situación de la Biblioteca y que habló con El Espectador bajo reserva de identidad explicó que allí se presentan documentos relacionados con episodios políticos y sociales de Colombia, incluido el Acuerdo de Paz de 2016.

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La exposición reúne documentos, fotografías y archivos relacionados con la memoria de la población Lgbtiq+ (@MariaPazGaviria)

La sección contiene la frase “La horrible noche no es una abstracción histórica” y reúne materiales que permiten reconstruir distintos momentos de la historia nacional. Entre ellos aparecen el himno nacional, La casa grande, de Álvaro Cepeda Samudio, sobre la masacre de las bananeras, y el “Réquiem del silencio”, dedicado a lo ocurrido en el Palacio de Justicia. También incluye una portada de El Espectador sobre ese episodio y fotografías de Betty Elder relacionadas con la tragedia de Armero.

La fuente señaló que otro espacio que podría generar incomodidad está dedicado a la celebración y la vida nocturna. Allí se conservan archivos y memorias de la población Lgbtiq+, un contenido que guarda similitudes con algunas de las obras retiradas del Museo Nacional.

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