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Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

El sindicato de jugadores afirmó que ambas entidades se excusaron ante la convocatoria del Ministerio de Trabajo para tratar el conflicto sociolaboral en el fútbol colombiano

Logotipos de la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y Acolfutpro sobre un fondo de estadio y un balón de fútbol sobre césped.
Acolfutpro apuntó contra la FCF y Dimayor: acusó un nuevo desplante al Gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no asistieron a la mesa de negociación que el Ministerio de Trabajo había convocado para este 11 de noviembre de 2026.

La organización de futbolistas sostuvo que los directivos de ambas entidades presentaron excusas para no participar del encuentro, citado por la viceministra de Relaciones Laborales, Juliana Morad. Según Acolfutpro, la reunión buscaba abrir una instancia para abordar la conflictividad sociolaboral en el fútbol colombiano y garantizar el derecho a la negociación colectiva.

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“La FCF y la Dimayor dejan plantado al Ministerio de Trabajo”, expresó Acolfutpro en un mensaje difundido en redes sociales. El sindicato cuestionó la ausencia de los representantes del fútbol profesional y afirmó que la situación constituye un nuevo obstáculo para el diálogo con los jugadores.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no asistieron a la mesa de negociación que el Ministerio de Trabajo había convocado para este 11 de noviembre de 2026 (@acolfutpro)
Acolfutpro denunció que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no asistieron a la mesa de negociación que el Ministerio de Trabajo había convocado para este 11 de noviembre de 2026 (@acolfutpro)

La entidad añadió que la FCF y Dimayor “reinciden en pisotear la negociación colectiva” y denunció presuntas vulneraciones sistemáticas a la libertad sindical de los futbolistas. También reclamó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella que intervenga para asegurar garantías en el proceso.

“Exigimos respeto y garantías reales para la negociación colectiva”, concluyó Acolfutpro, que etiquetó al Ministerio de Trabajo, al Ministerio del Deporte, a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) y a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

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La organización no informó si el Ministerio de Trabajo fijará una nueva fecha para la mesa de negociación ni si la FCF y Dimayor responderán públicamente a los cuestionamientos.

Nuevo choque entre la Acolfutpro y la Dimayor

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Acolfutpro dejó claro que la Dimayor no puede quedarse sin acción ante los incumplimientos de dos de sus equipos con sus jugadores - crédito Acolfutpro

La Liga BetPlay quedó marcada por la crisis económica que atraviesan Deportivo Pasto y Deportivo Pereira, a falta de una jornada para terminar la fase de Todos contra Todos. En ambos clubes, los retrasos en el pago de salarios generaron reclamos de los jugadores y llevaron a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) a solicitar la intervención del Ministerio del Trabajo.

La situación más visible se produjo en Deportivo Pasto. La plantilla profesional suspendió sus actividades desde el 6 de noviembre de 2026 y se negó a viajar a Bogotá para disputar el partido contra Santa Fe, correspondiente a la fecha 18. Ante esa situación, el club convocó a los integrantes de la categoría sub-20, que perdieron 5-0. La institución explicó que mantenía una deuda salarial, pero aseguró que había abierto canales de diálogo con los futbolistas y que les comunicó una fecha concreta para realizar los pagos.

En un comunicado, Deportivo Pasto calificó la protesta como un “cese irregular de sus actividades” y sostuvo que la decisión de utilizar juveniles respondió a la ausencia del plantel profesional. El club también informó que el cuerpo técnico eligió a los jugadores sub-20 debido al trabajo realizado durante el año y confirmó que enfrentará a Junior en la última jornada con la misma plantilla.

Acolfutpro
La Acolfutpro se fue hasta el Ministerio del Trabajo para que la Dimayor actúe ante la crisis de Pereira y Pasto en el fútbol colombiano - crédito Acolfutpro

Deportivo Pereira, por su parte, mantiene el compromiso de disputar sus partidos, aunque sus jugadores manifestaron su preocupación por los incumplimientos salariales. Según el texto, el club ya había atravesado una situación similar a finales de 2025, cuando varios futbolistas abandonaron la institución.

Acolfutpro responsabilizó a la Dimayor por su falta de acción y presentó una querella laboral ante el Ministerio del Trabajo. El gremio pidió que la entidad responda solidariamente por los salarios adeudados, con base en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. La asociación argumentó que la Dimayor organiza y comercializa el campeonato, por lo que “no puede desentenderse del impago a los futbolistas”. Para Acolfutpro, los principales afectados son los jugadores, que no cuentan con condiciones laborales adecuadas para cumplir sus funciones.

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