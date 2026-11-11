Hombre atacó a su esposa venezolana a puñaladas y luego se quitó la vida en Plato, Magdalena: un menor estaba en la vivienda

Las autoridades se encuentran adelantando la investigación del caso. Imagen referencial (Colprensa)

Guardar

La muerte de Jecksimar del Carmen Salazar Reyes, ciudadana venezolana, es investigada como un posible feminicidio que habría ocurrido la noche del lunes 9 de noviembre de 2026 en el barrio Villa Sara de Plato, Magdalena.

Su compañero sentimental, Daniel Peluffo, también falleció después de ser trasladado de urgencia a un centro asistencial con heridas graves.

PUBLICIDAD

El hecho se registró en el sector conocido popularmente como La Loma de la Garrapata, una zona de invasión de ese barrio, donde la mujer fue encontrada sin vida dentro de la vivienda donde residía, mientras que el hombre fue auxiliado por personas del sector y llevado al Hospital Fray Luis de León.

Según la información preliminar, el sujeto ingresó sin signos vitales al centro asistencial por causa de la gravedad de las heridas.

Los médicos confirmaron el fallecimiento del hombre y se desató una investigación policial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación busca establecer cómo ocurrió la agresión

Las primeras versiones recogidas en el lugar indican que la pareja permaneció junta durante varias horas, pero en la noche se habría presentado una discusión cuyo origen todavía no ha sido precisado por los investigadores.

PUBLICIDAD

De acuerdo con esos reportes iniciales, Salazar Reyes sufrió varias heridas con arma blanca en el cuello, lesiones que le habrían causado la muerte en el lugar. Peluffo fue señalado de manera preliminar como el presunto responsable de la agresión, aunque las autoridades se encargarán de determinar con precisión la secuencia de los hechos y las circunstancias que rodearon las muertes.

La investigación también tendrá que establecer en qué momento Peluffo sufrió las heridas por las que fue llevado al hospital. La hipótesis que se conoce hasta ahora plantea que, luego del ataque contra su pareja, habría atentado contra su propia vida, aunque esa versión aún está sujeta a verificación oficial.

PUBLICIDAD

El caso generó conmoción entre residentes de Villa Sara y de otros sectores de Plato. La muerte de la pareja deja a su familia y allegados enfrentados a un proceso de duelo en medio de preguntas aún sin resolver.

Las autoridades deben confirmar si se trató de un feminicidio

Las autoridades investigan la muerte de Jecksimar Salazar Reyes y su pareja (GobernacióndelMagdalena/X)

La muerte violenta de una mujer en el contexto de una relación de pareja exige una investigación con enfoque de género. Por ello, el proceso tendrá que examinar posibles antecedentes de violencia, amenazas, control, agresiones previas o cualquier otro elemento que permita establecer si el crimen corresponde al delito de feminicidio.

En Colombia, el feminicidio está tipificado como el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer o por razones de su identidad de género. Aunque la calificación jurídica depende de las pruebas que recopilen la Fiscalía, la Policía Judicial y las demás autoridades encargadas del caso.

PUBLICIDAD

Cada caso requiere atención institucional oportuna, acompañamiento para las víctimas y un abordaje que evite justificar las agresiones como simples conflictos privados o discusiones de pareja.

Por su parte, la Gobernación del Magdalena exigió esclarecer homicidio de la mujer en Plato: “La gobernadora (e) Diana Pezzano, rechazó el asesinato de Jecksimar del Carmen Salazar Reyes y expresó su solidaridad con sus familiares. La Secretaría de la Mujer activó la ruta de atención para garantizar la protección integral de la menor de edad presente en el lugar de los hechos. Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía y a la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido y solicitó que la investigación se adelante con perspectiva de género y permita determinar las circunstancias del caso”.

PUBLICIDAD

La ciudadanía que se sienta en riesgo puede buscar apoyo de las autoridades (GobernacióndelMagdalena/X)

Denunciar las señales de alerta puede activar rutas de protección

Las discusiones no justifican ningún tipo de agresión como insultos, humillaciones, vigilancia constante, aislamiento de familiares o amistades, control del dinero, amenazas, destrucción de pertenencias y agresiones físicas, que son señales de alerta que deben ser atendidas antes de que la violencia escale.

Las víctimas, familiares, vecinos y personas cercanas pueden acudir a las comisarías de familia, estaciones de Policía, Fiscalía, Personería, Defensoría del Pueblo y líneas locales de atención para informar sobre hechos de violencia y solicitar medidas de protección.

En situaciones de riesgo inmediato, se debe llamar a la línea de emergencias 123. Las denuncias pueden aportar elementos para que las autoridades activen medidas como órdenes de alejamiento, acompañamiento policial o remisiones a servicios de salud y apoyo psicosocial.

PUBLICIDAD

La prevención también depende de que el entorno no guarde silencio ante comportamientos violentos. Escuchar a quien expresa miedo, ofrecer acompañamiento para buscar ayuda y avisar a las autoridades cuando exista un peligro inminente pueden ser acciones determinantes.

Este nuevo hecho de violencia en Plato vuelve a poner en el centro la necesidad de reportar cualquier señal de riesgo. Mientras avanzan las diligencias por la muerte de Salazar Reyes y Peluffo, los investigadores deberán reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda.