Marcela Reyes se refirió a las acusaciones de la mamá de B King y la hermana del fallecido cantante le respondió: “Su propio circo”

La artista afirmó que se defenderá públicamente ante las versiones que afectan su nombre y exigió pruebas de las acusaciones formuladas en su contra - crédito @marcelareyes/ Instagram

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Marcela Reyes aseguró que presentará una defensa pública frente a los señalamientos de la madre de B King, quien en una entrevista reciente la acusó de usar el nombre de su hijo después de su fallecimiento y afirmó que, antes de su muerte, la DJ habría influido para que le cerraran oportunidades en distintos espacios de la industria musical.

Las afirmaciones de la madre del cantante llevaron a la artista a anunciar la presentación de una querella ante la Fiscalía. Horas después, la DJ volvió a pronunciarse en redes sociales, donde denunció que recibió presuntas amenazas a través de su línea privada de WhatsApp.

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Según la versión de la madre de B King, Reyes habría intentado perjudicar la carrera de su hijo en varias ocasiones y después habría buscado mostrarse cercana a su figura tras conocerse su muerte.

La hermana de B King lanzó mensaje tras la defensa pública de Marcela Reyes - crédito @marcelareyes/ Instagram

Reyes por su lado, rechazó esas acusaciones y sostuvo que no tiene relación con los hechos que rodearon el fallecimiento del cantante. “Sé que hay un dolor, que sé que lo está sintiendo más que nadie esta persona. Pero ese dolor no da derecho a lanzar acusaciones tan graves en las cuales me estoy viendo implicada yo”, expresó Reyes en un video difundido en sus redes sociales.

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Marcela Reyes pidió que se presenten pruebas de los señalamientos

La DJ manifestó que, desde el inicio de la situación, se puso a disposición de las autoridades ante cualquier requerimiento. Afirmó que no ha sido vinculada formalmente a ninguna investigación y que, por esa razón, decidió recurrir a la Fiscalía.

“Ahorita soy yo la que necesito que con pruebas me comprueben lo que se está diciendo o insinuando de mí”, indicó. Reyes consideró que las acusaciones afectan su nombre y dijo que no seguirá en silencio frente a los cuestionamientos.

La artista sostuvo que trató de evitar una confrontación pública por respeto a la familia de B King. Sin embargo, señaló que la difusión de mensajes y versiones en su contra llegó a un punto que, a su juicio, exige una respuesta.

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“No me voy a volver a quedar callada. Voy a salir a defenderme”, afirmó. También anticipó que está dispuesta a llegar “hasta las últimas consecuencias” para demostrar que no tuvo participación en nada relacionado con la muerte del cantante.

Reyes aseguró que recibió numerosos mensajes en su cuenta privada de WhatsApp, a la que, según explicó, solo tienen acceso personas cercanas a ella, como familiares, parejas y amigos. “Tengo en mi teléfono una cantidad de pruebas de muchas cosas que me escriben acá a mi línea de WhatsApp”, dijo.

La hermana de B King habló de quienes “viven del show mediático”

Tras las publicaciones de Marcela Reyes, Stefanía Agudelo, hermana de B King, compartió un mensaje en redes sociales que varios usuarios interpretaron como una respuesta a la DJ, aunque no la mencionó de forma directa.

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“Es entendible que haya quienes no quieran dejar caer el telón de su propio circo porque viven del show mediático”, escribió Agudelo.

La hermana del cantante sostuvo que hay situaciones que no merecen respuesta y afirmó que la atención de su familia está puesta en el bienestar de su madre. “Que cada quien siga con su espectáculo, que nosotras seguimos con lo que realmente importa como la paz y la tranquilidad que necesita el corazón de mi mamá”, concluyó.