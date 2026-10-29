María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, podría ser cabeza de lista al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático: el expresidente Álvaro Uribe la habría propuesto

María Claudia Tarazona posa frente a las instalaciones del Concejo de Bogotá junto al emblema del partido Centro Democrático - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez habría propuesto que María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, encabece la lista del Centro Democrático al Concejo de Bogotá en las próximas elecciones.

Según informó Noticias RCN, la posibilidad se discutió durante una reunión entre Uribe y la bancada capitalina del partido. De acuerdo con el medio, el exmandatario, considerado jefe natural de la colectividad, puso sobre la mesa el nombre de Tarazona para ocupar el primer lugar de la lista.

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La definición abrió un debate interno, debido a que algunos sectores promueven a Jerome, activista vinculada a asuntos pensionales, como cabeza de lista.

Ante esa diferencia, Uribe habría planteado una fórmula que ubicara a Tarazona en el primer puesto y a Jerome en el número 45, el último de la lista. La cola de lista también tiene peso electoral, ya que suele concentrar apoyos propios y permite medir el respaldo individual de un candidato.

La propuesta quedó en consideración, aunque no hubo una decisión ni una oficialización de candidaturas, tal como lo informó el medio de comunicación. Fuentes citadas por ese medio señalaron que varios dirigentes consideran prematuro cerrar los nombres cuando todavía falta cerca de un año para los comicios.

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La discusión se da mientras el Centro Democrático comienza a evaluar sus opciones para la renovación del Concejo de Bogotá.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habría propuesto que María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, encabece la lista del Centro Democrático al Concejo de Bogotá en las próximas elecciones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Perfiles de Tarazona y Sanabria

María Claudia Tarazona es la viuda de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático asesinado en 2025. Ha acompañado actividades políticas de su esposo y, tras su muerte, adquirió mayor exposición pública por sus intervenciones sobre la investigación judicial del crimen y el legado político de Uribe Turbay. También ha manifestado interés en mantener esa línea de participación pública.

Por su parte, Jerome Sanabria es una joven activista y creadora de contenido enfocada en asuntos pensionales. Lidera el movimiento No con mi ahorro, desde el cual cuestiona aspectos de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y promueve cambios que preserven la posibilidad de elección entre Colpensiones y fondos privados.

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En octubre de 2026 respaldó una contrarreforma presentada por congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical, iniciativa que, según afirmó, incorporó propuestas de su movimiento. Su nombre también circula como opción para integrar la lista del Centro Democrático al Concejo de Bogotá.