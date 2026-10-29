Colombia

María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, podría ser cabeza de lista al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático: el expresidente Álvaro Uribe la habría propuesto

La definición abrió un debate interno, debido a que algunos sectores promueven a Jerome, activista vinculada a asuntos pensionales, como cabeza de lista

María Claudia Tarazona posa frente a las instalaciones del Concejo de Bogotá junto al emblema del partido Centro Democrático - crédito
María Claudia Tarazona posa frente a las instalaciones del Concejo de Bogotá junto al emblema del partido Centro Democrático - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habría propuesto que María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, encabece la lista del Centro Democrático al Concejo de Bogotá en las próximas elecciones.

Según informó Noticias RCN, la posibilidad se discutió durante una reunión entre Uribe y la bancada capitalina del partido. De acuerdo con el medio, el exmandatario, considerado jefe natural de la colectividad, puso sobre la mesa el nombre de Tarazona para ocupar el primer lugar de la lista.

PUBLICIDAD

La definición abrió un debate interno, debido a que algunos sectores promueven a Jerome, activista vinculada a asuntos pensionales, como cabeza de lista.

Ante esa diferencia, Uribe habría planteado una fórmula que ubicara a Tarazona en el primer puesto y a Jerome en el número 45, el último de la lista. La cola de lista también tiene peso electoral, ya que suele concentrar apoyos propios y permite medir el respaldo individual de un candidato.

La propuesta quedó en consideración, aunque no hubo una decisión ni una oficialización de candidaturas, tal como lo informó el medio de comunicación. Fuentes citadas por ese medio señalaron que varios dirigentes consideran prematuro cerrar los nombres cuando todavía falta cerca de un año para los comicios.

PUBLICIDAD

La discusión se da mientras el Centro Democrático comienza a evaluar sus opciones para la renovación del Concejo de Bogotá.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habría propuesto que María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, encabece la lista del Centro Democrático al Concejo de Bogotá en las próximas elecciones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
El expresidente Álvaro Uribe Vélez habría propuesto que María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, encabece la lista del Centro Democrático al Concejo de Bogotá en las próximas elecciones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Perfiles de Tarazona y Sanabria

María Claudia Tarazona es la viuda de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático asesinado en 2025. Ha acompañado actividades políticas de su esposo y, tras su muerte, adquirió mayor exposición pública por sus intervenciones sobre la investigación judicial del crimen y el legado político de Uribe Turbay. También ha manifestado interés en mantener esa línea de participación pública.

Por su parte, Jerome Sanabria es una joven activista y creadora de contenido enfocada en asuntos pensionales. Lidera el movimiento No con mi ahorro, desde el cual cuestiona aspectos de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y promueve cambios que preserven la posibilidad de elección entre Colpensiones y fondos privados.

En octubre de 2026 respaldó una contrarreforma presentada por congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical, iniciativa que, según afirmó, incorporó propuestas de su movimiento. Su nombre también circula como opción para integrar la lista del Centro Democrático al Concejo de Bogotá.

Temas Relacionados

María Claudia TarazonaCabeza de listaConcejo de BogotáÁlvaro UribeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Convocan a una protesta durante el concierto de Ryan Castro en Bogotá: hinchas del fútbol aseguran que se está “privatizando El Campín”

La convocatoria se ha viralizado en redes sociales para el 31 de octubre, día en el que el cantante de reguetón tendrá su única fecha en Bogotá durante la gira “Sende, the last dance”

Convocan a una protesta durante el concierto de Ryan Castro en Bogotá: hinchas del fútbol aseguran que se está “privatizando El Campín”

Belén Alonso respondió con un video que se volvió viral a quienes la atacan en redes y le piden irse de Colombia: “Ya estoy en México, relájense”

La cocinera mexicana enfrentó los mensajes que cuestionan su presencia en el reality con un video viral, donde aseguró que reside fuera del territorio desde hace varios meses y pidió calma

Belén Alonso respondió con un video que se volvió viral a quienes la atacan en redes y le piden irse de Colombia: “Ya estoy en México, relájense”

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” recibe a los “Leones” en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el campeonato colombiano

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Super Astro Luna hoy, miércoles 28 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy, miércoles 28 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

Caricaturista Matador justificó su presencia en el Senado y lanzó pulla a Abelardo de la Espriella: “Si algún día aparezco en una bolsa hago responsable al presidente”

El dibujante denunció que recibe mensajes intimidatorios a diario y afirmó que redujeron las medidas de protección asignadas para resguardar su integridad y la de su familia

Caricaturista Matador justificó su presencia en el Senado y lanzó pulla a Abelardo de la Espriella: “Si algún día aparezco en una bolsa hago responsable al presidente”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Belén Alonso respondió con un video que se volvió viral a quienes la atacan en redes y le piden irse de Colombia: “Ya estoy en México, relájense”

Belén Alonso respondió con un video que se volvió viral a quienes la atacan en redes y le piden irse de Colombia: “Ya estoy en México, relájense”

La actriz Alina Lozano cuestiona la versión de Jim Velásquez sobre su matrimonio: “Que diga cuántos millones se ganó”

Marcela Reyes se refirió a las acusaciones de la mamá de B King y la hermana del fallecido cantante le respondió: “Su propio circo”

Planeta Rica producciones, la empresa que contrató a Egidio Cuadrado se refirió a la polémica por publicación de la hija de la viuda del acordeonero: “El reconocimiento de una pensión corresponde al Sistema General de Pensiones”

Bunbury en Colombia: este sería el setlist del cantante español para sus dos fechas en Bogotá y Cali

Deportes

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol de los Estados Unidos: este es el colombiano que forma parte del equipo

Frank Fabra respaldó a su técnico Amaranto Perea tras la derrota del Independiente Medellín en Bogotá: “Ahora es matar y morir por él”

Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II

Se empieza a definir la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2027: así quedarían los promedios