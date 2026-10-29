Caricaturista Matador justificó su presencia en el Senado y lanzó pulla a Abelardo de la Espriella: “Si algún día aparezco en una bolsa hago responsable al presidente”

El caricaturista Matador denunció reducción de su esquema de seguridad tras polémica por sus viñetas - crédito @ColombiaOscura/X

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La tensión llegó al Senado cuando la senadora Isabel Zuleta se interpuso ante agentes de la Policía Nacional para evitar la salida del caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, invitado por la bancada del Pacto Histórico a la plenaria del miércoles 28 de octubre de 2026.

El episodio surgió tras la presencia del dibujante con una pancarta alusiva a la primera dama Ana Lucía Pineda. Legisladores del Centro Democrático, Salvación Nacional y otros sectores solicitaron su retiro, después de cuestionar publicaciones que consideraron ofensivas.

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Zuleta sostuvo la ilustración y se ubicó frente a los uniformados. “No me toque (...) es que no me pueden sacar porque soy senadora”, dijo durante el procedimiento, según grabaciones difundidas por el senador Hernán Cadavid.

La confrontación incluyó un intercambio entre González y el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández. El congresista le gritó “bandido”, mientras el artista respondió con besos al aire.

La polémica se incrementó por la defensa de Isabel Zuleta a Matador - crédito @sarag12/x

Tras lo anterior, el caricaturista Matador cuestionó las reacciones que han generado sus ilustraciones sobre figuras públicas y afirmó que el debate político debería centrarse en las consecuencias sociales de decisiones oficiales.

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Durante un pronunciamiento ante medios, el dibujante sostuvo que parte del Congreso ha dado mayor relevancia a una viñeta que a situaciones que, según dijo, afectan a habitantes de Pereira.

“La gente se escandaliza más por una caricatura, pero no se escandalizan por un acto que es lesivo con la población que sufre”, manifestó tras polémica por caricatura donde cuestionaba a la primera dama por las donaciones del terremoto del 10 de agosto de 2026.

González señaló que hay familias que habrían perdido a sus padres, hijos y fuentes de ingreso. También afirmó que la ciudad enfrenta una crisis laboral y educativa. “En Pereira se perdieron 60 mil puestos de empleo de la noche a la mañana; 55 mil niños están desescolarizados porque sus colegios no pueden dar clase”, declaró.

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El artista rechazó las acusaciones de misoginia que han surgido por sus críticas a la primera dama. Según explicó, sus cuestionamientos no se relacionan con el género de las personas retratadas, sino con las decisiones que toman y los hechos que les atribuye.

La discusión en el Senado se produjo durante una sesión plenaria marcada por reclamos entre bancadas - crédito capturas de pantalla @sarag12/ X

“Cuando yo vengo, a través de una caricatura, cuestiono al poder, entonces ahí sí salen: ‘No, es que es misógino’. No, yo no la critico porque es mujer, la critico por sus actos”, expresó.

En esa misma intervención, “Matador” denunció que recibe amenazas de forma cotidiana y dijo que su esquema de protección fue reducido. El caricaturista planteó que esa situación incrementa su preocupación por eventuales riesgos contra su integridad y la de sus familiares.

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“Si el día de mañana aparezco en una bolsa o me desaparecen, le pasa algo a mi familia, hago responsable al presidente del Arco de la Esperanza, a su esposa, al director de la UNP, al director del DAP, al colectivo de abogados De la Espriella Lawyers, al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, y a su esposa, María Irma Noreña”, afirmó.

González también señaló que ha recibido mensajes intimidatorios. “Amenazas de [pitido] me llegan todos los días. Es más, el esquema de seguridad me lo debilitaron”, sostuvo.

Esto fue lo que le dijo Jota Pe Hernández a Matador en el Senado

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, pidió el retiro del caricaturista Julio César González, “Matador”, de la plenaria del Senado y lanzó acusaciones en su contra durante la discusión por una pancarta sobre la primera dama Ana Lucía Pineda.

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Caricaturista Matador se pronunció tras polémica en el Senado - crédito Luisa González/Colprensa

El congresista cuestionó que el dibujante tuviera la posibilidad de intervenir en el recinto. “El Congreso se respeta. Aquí defendemos a las mujeres”, afirmó ante la mesa directiva.

Hernández sostuvo que más de 25 senadores respaldaron una solicitud para que la Fiscalía investigue al activista Levy Rincón por expresiones contra Pineda. También mencionó iniciativas legislativas relacionadas con la ablación, la violencia vicaria, digital y política hacia las mujeres.

El senador acusó a González de haber ejercido violencia contra su expareja y de insultar a la primera dama. “Lo deben sacar. La Policía lo debe sacar”, insistió el legislador, quien criticó a la senadora Isabel Zuleta por respaldar al caricaturista y exhibir el cartel durante el incidente.

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