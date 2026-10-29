La actriz Alina Lozano cuestiona la versión de Jim Velásquez sobre su matrimonio: “Que diga cuántos millones se ganó”

La reconocida actriz responde a las recientes declaraciones de su esposo, Jim Velásquez, sobre su matrimonio - crédito @alinalozano/IG

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El influenciador Jim Velásquez confirmó el martes 27 de octubre que su boda con la actriz colombiana Alina Lozano nunca tuvo validez legal, revelación que pone fin a años de especulaciones sobre si la relación era genuina o una estrategia de contenido para redes sociales.

Velásquez explicó, a través de un video publicado en su canal de YouTube, que la segunda y más vistosa de las dos bodas que celebró con Lozano —realizada en las afueras de Bogotá con más de 200 invitados y con la participación de un sacerdote católico— fue en realidad una bendición simbólica.

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“A pesar de ser un sacerdote católico, de celebrarse una misa, fue una bendición simbólica”, precisó el creador de contenido. Nunca se firmó un acta matrimonial.

El reality show pondrá a prueba la solidez de la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez ante la mirada del público y las cámaras - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Velásquez dijo que eligieron no casarse legalmente para evitar especulaciones económicas. Según el influenciador, la decisión de no formalizar la unión respondió a un interés por esquivar señalamientos sobre sus finanzas.

“Si alguno de ustedes seguía pensando cómo íbamos a hacer la repartición de bienes, si yo me iba a quedar con su herencia, si yo me iba a quedar con su casa, con su carro, no va a pasar, no ha pasado, no puede pasar”, afirmó. Al no existir acta, tampoco hubo divorcio formal.

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La pareja se separó a comienzos de 2026 tras participar en un ‘reality’ grabado en Brasil

La relación entre ambos, marcada desde el inicio por la diferencia de más de 30 años entre ellos, comenzó en 2022 y se deterioró durante su participación en el reality Apostarías por mí. Al regresar a Colombia, Velásquez enfrentó la quiebra de una panadería que había inaugurado recientemente, una situación que —según su versión— profundizó el distanciamiento con Lozano.

Alina Lozano respondió disfrazada de abogado y cuestionó la versión de su expareja

Yina Calderón prometió tregua con Epa Colombia - crédito @epa__colombla/Instagram

Horas después de que Velásquez publicara sus declaraciones, Lozano salió al paso a través de su cuenta de Instagram con un video en el que se presentó caracterizada como un abogado —personaje masculino— y, hablando en tercera persona en nombre de su “apoderada”, desmintió varios puntos de la versión del influenciador.

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La actriz señaló que fue Velásquez quien insistió en organizar una ceremonia fastuosa, en contra de los deseos de ella. “Mi apoderada siempre quiso algo sencillo, como lo que se hizo en una primera instancia allá en Cartagena”, sostuvo el personaje.

Según su relato, fue el influenciador quien, “llevado de la ambición”, propuso ampliar el evento. “Él fue el que quiso hacer esa gran boda, él fue el que organizó todo eso”, afirmó el personaje, descartando que Lozano hubiera tenido protagonismo en esa decisión.

La actriz exigió transparencia sobre los ingresos que generó la boda

En el mismo video, Lozano —en el rol de su propio representante legal— pidió que Velásquez revelara públicamente cuánto dinero obtuvo gracias a la ceremonia.

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Jim Velásquez le habría sido infiel a Alina Lozano en su despedida de soltero - crédito Facebook Alina Lozano

“Que cuente cuántos milloncitos se ganó en esa ceremonia, que ponga la escritura del primer apartamento que compró con dicha ceremonia”, reclamó, e insinuó que los ingresos que recibió la actriz fueron “una miseria” frente a los del influenciador.

“A mi apoderada le daban una miseria, mientras él se llevaba la mayor parte”, sostuvo el personaje del abogado.

El video también cuestionó las motivaciones de Velásquez para hablar ahora, casi un año después de la separación, teniendo en cuenta que recientemente el joven habló con bombos y platillos de su participación en La rosa de Guadalupe, y esta no habría tenido el éxito esperado, insinuando que debió “pegarse” de su fama nuevamente para figurar.

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“¿Será que allá no le sonaron las rancheras y por eso es que sale a hablar como un pajarito ahora, porque necesita monetizar?”, concluyó entre risas, sugiriendo que el creador de contenido busca rentabilizar el escándalo tras no haber conseguido los resultados esperados en México.