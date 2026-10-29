Colombia

El representante José Jaime Uscátegui agradeció a Abelardo de la Espriella por respaldar propuesta de militarizar las localidades de Usme y Sumapaz: “Bogotá comienza a ver resultados”

El representante a la Cámara por el Centro Democrático afirmó que la decisión coincide con una iniciativa de asistencia de la Fuerza Pública que promoverá ante Carlos Fernando Galán durante un cabildo del 7 de noviembre

La implementación de control militar en las zonas de Usme y Sumapaz en Bogotá es, a juicio del representante a la Cámara, una medida histórica que responde a las demandas ciudadanas de seguridad - crédito @JJUscategui/X
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El anuncio del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de establecer un control militar en las localidades de Usme y Sumapaz, fue bien recibido por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, que agradeció al jefe de Estado por impulsar la propuesta de asistencia militar para Bogotá.

Uscátegui indicó que la decisión tomada por el primer mandatario respondió a una demanda de habitantes de la capital de la República y recordó que el 7 de noviembre de 2026 llevará la discusión al Cabildo Abierto Distrital, instancia en la que pedirá al alcalde Carlos Fernando Galán que extienda la presencia militar a otras localidades.

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Agradezco al presidente Abelardo de la Espriella por anunciar la militarización de las localidades de Usme y Sumapaz, una decisión que va en la línea de la propuesta que llevamos años impulsando para enfrentar la criminalidad en la capital”, afirmó el congresista, que hace parte de la bancada de Gobierno en el órgano legislativo.

José Jaime Uscátegui aplaudió anuncio de Abelardo de la Espriella sobre control militar en Bogotá
El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui aplaudió el anuncio de Abelardo de la Espriella sobre el control militar en dos localidades de Bogotá - crédito REUTERS - @jjUscategui/X

El congresista, hijo del general retirado del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, añadió que el próximo cabildo buscará formalizar una solicitud ante la Alcaldía de Bogotá. “El próximo 7 de noviembre, en nuestro Cabildo Abierto, le solicitaremos al alcalde Galán la necesidad de extender la asistencia militar en toda Bogotá”, dijo el político bogotano.

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Uscátegui aplaudió el anuncio de Abelardo de la Espriella y destacó voluntad de 40.000 ciudadanos

En su declaración, Uscátegui aseguró que la propuesta de fortalecer el corredor entre Usme y Sumapaz cuenta con el apoyo de más de 40.000 ciudadanos y de dirigentes políticos que han promovido la asistencia militar en la ciudad. Entre ellos, mencionó a los congresistas Daniel Briceño y Carol Borda, además de concejales y otros legisladores.

Hoy Bogotá comienza a ver resultados de una propuesta que llevamos años defendiendo: la asistencia militar para recuperar la seguridad de nuestra ciudad”, expresó el parlamentario, que espera que el despliegue anunciado estas localidades se amplíe de forma progresiva en los demás sectores de la capital de la República.

El presidente pidió contundencia para frenar la expansión de grupos criminales en el sur de Bogotá - crédito @erickprometeom/X

Hoy el presidente dio un paso histórico al anunciar el control militar en Usme y Sumapaz. Esperamos que pronto esta medida se extienda a otras localidades y, progresivamente, a toda Bogotá”, agregó el representante a la Cámara, que junto con su hermano, el concejal Julián Uscátegui, promueven el cabildo abierto en la ciudad.

Así destacó las capturas que dejó la operación Bosur-Kratos en el centro de Bogotá

Uscátegui también se refirió al operativo desplegado durante la madrugada del 28 de octubre en ocho localidades de la capital de la República. Según el reporte entregado por el presidente De la Espriella, la operación Bosur-Kratos dejó 172 capturas, 114 allanamientos y 10 bandas desarticuladas, que operaban en gran parte del centro.

El representante mencionó una cifra distinta sobre los resultados iniciales del operativo. “Lo que se hizo en la madrugada es histórico. Más de ciento dieciséis capturas, allanamientos, incautación de armas, drogas, celulares, motos robadas, incluso dinero en efectivo”, afirmó el representante en su declaración frente a esta ofensiva.

Las autoridades realizaron 114 allanamientos contra bandas señaladas de más de 350 homicidios y decomisaron armas, explosivos, drogas, teléfonos y 10,1 millones de pesos en efectivo durante la intervención en la capital, según confirmó Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A su vez, el congresista reiteró que la asistencia militar debe consolidarse como una política de seguridad en Bogotá. “La militarización es un clamor ciudadano que venimos promoviendo desde hace años en la ciudad de Bogotá”, añadió Uscátegui, que fue el que radicó ante la Registraduría la recolección de firmas para el cabildo abierto.

La operación incluyó intervenciones en Santa Fe, San Bernardo y sectores de Ciudad Bolívar. Las autoridades informaron la incautación de 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos, 34 teléfonos celulares, 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco, 250 papeletas de tusi y $10,1 millones en efectivo.

¿Qué implicaciones tiene la decisión de Abelardo de la Espriella sobre el control militar?

Durante un consejo de seguridad posterior al operativo que se llevó a cabo en Bogotá, De la Espriella planteó establecer control militar en Sumapaz y en el corredor que conecta esa localidad con Usme, con el objetivo de contener el avance de organizaciones criminales que operan en esta zona de la ciudad.

Militarización en Bogotá
La situación de orden público es cada vez más compleja en la capital colombiana, por lo que se pondrá sobre la mesa la necesidad de pedir refuerzos militares - crédito Colprensa

Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes”, declaró el mandatario, que destacó que las autoridades también mantendrán vigilancia en Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar y mencionó al Tren de Aragua, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), El Mesa y Los Ingenieros.

Entre los detenidos figura alias Picolino, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de Los Ingenieros en Usme. El director de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanny Cristancho, señaló a este sujeto con múltiples casos de homicidio, extorsión, secuestro, concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

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