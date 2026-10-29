Frank Fabra respaldó a su técnico Amaranto Perea tras la derrota del Independiente Medellín en Bogotá: “Ahora es matar y morir por él”

El capitán del DIM fue el único que habló con la prensa después de la derrota 3-1 ante Internacional de Bogotá y luego de las reuniones que sostuvo el presidente del club, Daniel Ossa, con el cuerpo técnico y los jugadores - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

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Frank Fabra, capitán y lateral izquierdo de Independiente Medellín, respaldó al técnico Luis Amaranto Perea tras la derrota 3-1 ante Internacional de Bogotá, en el partido aplazado por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II. El futbolista aclaró, sin embargo, que ese respaldo no se vio reflejado en la actitud del equipo dentro de la cancha.

Las declaraciones se dieron en zona mixta, ante los micrófonos de la noche del miércoles 28 de octubre. Fabra fue el único jugador del plantel que accedió a hablar con la prensa después del encuentro.

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Consultado sobre el mensaje del plantel hacia el entrenador, Fabra fue directo: “Nosotros lo respaldamos, pero no podemos hacer lo que hicimos hoy”. El capitán remarcó que la actuación del equipo no estuvo a la altura de ese apoyo.

El defensor insistió en que la relación con el cuerpo técnico no está en discusión. “Eso no fue un respaldo, pero que de ahora en adelante vamos a matar y morir por él, tanto como por él como por la institución”, agregó.

Fabra reconoció la magnitud del momento que atraviesa el plantel. “Autocrítica, tristeza, enojo, desolación, todo lo que quieras”, respondió cuando le preguntaron qué sentía tras el partido.

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Amaranto Perea se reencontró con Frank Fabra, con el que compartió en la selección Colombia - crédito DIM

El capitán fue tajante al describir lo sucedido en cancha: “Hemos fallado un día como hoy, no fuimos, no representamos a esta institución como la teníamos que representar”. Sostuvo que el plantel debe asumir esa responsabilidad de cara a lo que resta del campeonato.

Consultado nuevamente sobre la autocrítica a transmitir a la hinchada, el defensor fue en la misma línea: “La actitud que tuvimos hoy no representa al Dim”. Afirmó que el grupo tiene la obligación de “trabajar, mejorar” antes del próximo compromiso.

Fabra reconoció la magnitud del momento que atraviesa el plantel. “Autocrítica, tristeza, enojo, desolación, todo lo que quieras”, respondió cuando le preguntaron qué sentía tras el partido.

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El capitán fue tajante al describir lo sucedido en cancha: “Hemos fallado un día como hoy, no fuimos, no representamos a esta institución como la teníamos que representar”. Sostuvo que el plantel debe asumir esa responsabilidad de cara a lo que resta del campeonato.

Consultado nuevamente sobre la autocrítica a transmitir a la hinchada, el defensor fue en la misma línea: “La actitud que tuvimos hoy no representa al DIM”. Afirmó que el grupo tiene la obligación de “trabajar, mejorar” antes del próximo compromiso.

La revancha del domingo y los tres partidos que quedan

Fabra aclaró que el respaldo del plantel a Amaranto Perea "no se vio reflejado" en la actitud mostrada en cancha (Colprensa - Lina Gasca).

A Independiente Medellín le restan tres encuentros para asegurar su lugar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales: ante Alianza FC, de local, por la fecha 17; ante Fortaleza, de visitante, por la fecha 18; y ante Águilas Doradas, también de visitante, por la fecha 19.

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Sobre el primero de esos compromisos, pautado para el domingo, Fabra no dudó en proyectar un triunfo. “Vamos a ganar los tres partidos”, respondió cuando le preguntaron cómo pensaba revertir la situación en las próximas fechas.

El capitán también se refirió puntualmente a la fragilidad defensiva del equipo, uno de los problemas señalados durante la temporada. “El domingo vamos a ganar, vamos a dejar el arco en cero y vamos a ganar otro partido, nos vamos a clasificar”, aseguró.

Consultado sobre los hinchas de Medellín que viajaron hasta la capital y se marcharon furiosos por el resultado, Fabra optó por el pedido de disculpas directo. “Pedirles perdón, disculpa. No les acercamos al final del partido”, reconoció.

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El defensor explicó que el plantel se sintió “apenado” por el rendimiento mostrado y expresó su deseo de que la situación no se repita. Cerró ese tramo de la conversación con la misma promesa reiterada a lo largo de la zona mixta: dar la cara el domingo y ganar.

Prometió dejar "el arco en cero" el domingo ante Alianza FC, en respuesta a la fragilidad defensiva del equipo (Colprensa - Lina Gasca).

El resultado marcó la tercera derrota al hilo del Independiente Medellín y la cuarta en los últimos cinco partidos disputados en la Liga. Los goles del local fueron obra de Johan Caballero, a los 24 minutos; Fabricio Sanguinetti, de penal, a los 73; y Diego Duarte, en el descuento del segundo tiempo.

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Jeison Medina había descontado para el conjunto antioqueño a los 67 minutos. El panorama se complicó además con la expulsión de Ronaldo Julio al minuto 49, que dejó a Medellín con diez hombres durante más de 40 minutos.

Con este resultado, el equipo quedó en el puesto ocho de la tabla de posiciones, con 23 puntos en 16 partidos jugados, en la zona límite de clasificación a los cuadrangulares semifinales.