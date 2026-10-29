Deportes

Frank Fabra respaldó a su técnico Amaranto Perea tras la derrota del Independiente Medellín en Bogotá: “Ahora es matar y morir por él”

El defensor del Poderoso de la Montaña reconoció ante los micrófonos de Infobae Colombia en zona mixta que el plantel “no representó” a la institución en la tercera derrota consecutiva del equipo

El capitán del DIM fue el único que habló con la prensa después de la derrota 3-1 ante Internacional de Bogotá y luego de las reuniones que sostuvo el presidente del club, Daniel Ossa, con el cuerpo técnico y los jugadores - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Guardar

Frank Fabra, capitán y lateral izquierdo de Independiente Medellín, respaldó al técnico Luis Amaranto Perea tras la derrota 3-1 ante Internacional de Bogotá, en el partido aplazado por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II. El futbolista aclaró, sin embargo, que ese respaldo no se vio reflejado en la actitud del equipo dentro de la cancha.

Las declaraciones se dieron en zona mixta, ante los micrófonos de la noche del miércoles 28 de octubre. Fabra fue el único jugador del plantel que accedió a hablar con la prensa después del encuentro.

PUBLICIDAD

Consultado sobre el mensaje del plantel hacia el entrenador, Fabra fue directo: “Nosotros lo respaldamos, pero no podemos hacer lo que hicimos hoy”. El capitán remarcó que la actuación del equipo no estuvo a la altura de ese apoyo.

El defensor insistió en que la relación con el cuerpo técnico no está en discusión. “Eso no fue un respaldo, pero que de ahora en adelante vamos a matar y morir por él, tanto como por él como por la institución”, agregó.

Fabra reconoció la magnitud del momento que atraviesa el plantel. “Autocrítica, tristeza, enojo, desolación, todo lo que quieras”, respondió cuando le preguntaron qué sentía tras el partido.

PUBLICIDAD

Amaranto Perea - DIM
Amaranto Perea se reencontró con Frank Fabra, con el que compartió en la selección Colombia - crédito DIM

El capitán fue tajante al describir lo sucedido en cancha: “Hemos fallado un día como hoy, no fuimos, no representamos a esta institución como la teníamos que representar”. Sostuvo que el plantel debe asumir esa responsabilidad de cara a lo que resta del campeonato.

Consultado nuevamente sobre la autocrítica a transmitir a la hinchada, el defensor fue en la misma línea: “La actitud que tuvimos hoy no representa al Dim”. Afirmó que el grupo tiene la obligación de “trabajar, mejorar” antes del próximo compromiso.

Fabra reconoció la magnitud del momento que atraviesa el plantel. “Autocrítica, tristeza, enojo, desolación, todo lo que quieras”, respondió cuando le preguntaron qué sentía tras el partido.

El capitán fue tajante al describir lo sucedido en cancha: “Hemos fallado un día como hoy, no fuimos, no representamos a esta institución como la teníamos que representar”. Sostuvo que el plantel debe asumir esa responsabilidad de cara a lo que resta del campeonato.

Consultado nuevamente sobre la autocrítica a transmitir a la hinchada, el defensor fue en la misma línea: “La actitud que tuvimos hoy no representa al DIM”. Afirmó que el grupo tiene la obligación de “trabajar, mejorar” antes del próximo compromiso.

La revancha del domingo y los tres partidos que quedan

Fabra aclaró que el respaldo del plantel a Amaranto Perea "no se vio reflejado" en la actitud mostrada en cancha (Colprensa - Lina Gasca).
Fabra aclaró que el respaldo del plantel a Amaranto Perea "no se vio reflejado" en la actitud mostrada en cancha (Colprensa - Lina Gasca).

A Independiente Medellín le restan tres encuentros para asegurar su lugar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales: ante Alianza FC, de local, por la fecha 17; ante Fortaleza, de visitante, por la fecha 18; y ante Águilas Doradas, también de visitante, por la fecha 19.

Sobre el primero de esos compromisos, pautado para el domingo, Fabra no dudó en proyectar un triunfo. “Vamos a ganar los tres partidos”, respondió cuando le preguntaron cómo pensaba revertir la situación en las próximas fechas.

El capitán también se refirió puntualmente a la fragilidad defensiva del equipo, uno de los problemas señalados durante la temporada. “El domingo vamos a ganar, vamos a dejar el arco en cero y vamos a ganar otro partido, nos vamos a clasificar”, aseguró.

Consultado sobre los hinchas de Medellín que viajaron hasta la capital y se marcharon furiosos por el resultado, Fabra optó por el pedido de disculpas directo. “Pedirles perdón, disculpa. No les acercamos al final del partido”, reconoció.

El defensor explicó que el plantel se sintió “apenado” por el rendimiento mostrado y expresó su deseo de que la situación no se repita. Cerró ese tramo de la conversación con la misma promesa reiterada a lo largo de la zona mixta: dar la cara el domingo y ganar.

Prometió dejar "el arco en cero" el domingo ante Alianza FC, en respuesta a la fragilidad defensiva del equipo (Colprensa - Lina Gasca).
Prometió dejar "el arco en cero" el domingo ante Alianza FC, en respuesta a la fragilidad defensiva del equipo (Colprensa - Lina Gasca).

El resultado marcó la tercera derrota al hilo del Independiente Medellín y la cuarta en los últimos cinco partidos disputados en la Liga. Los goles del local fueron obra de Johan Caballero, a los 24 minutos; Fabricio Sanguinetti, de penal, a los 73; y Diego Duarte, en el descuento del segundo tiempo.

Jeison Medina había descontado para el conjunto antioqueño a los 67 minutos. El panorama se complicó además con la expulsión de Ronaldo Julio al minuto 49, que dejó a Medellín con diez hombres durante más de 40 minutos.

Con este resultado, el equipo quedó en el puesto ocho de la tabla de posiciones, con 23 puntos en 16 partidos jugados, en la zona límite de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Temas Relacionados

Frank FabraIndependiente MedellínAmaranto PereaLiga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” recibe a los “Leones” en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el campeonato colombiano

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Convocan a una protesta durante el concierto de Ryan Castro en Bogotá: hinchas del fútbol aseguran que se está “privatizando El Campín”

La convocatoria se ha viralizado en redes sociales para el 31 de octubre, día en el que el cantante de reguetón tendrá su única fecha en Bogotá durante la gira “Sende, the last dance”

Convocan a una protesta durante el concierto de Ryan Castro en Bogotá: hinchas del fútbol aseguran que se está “privatizando El Campín”

Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol de los Estados Unidos: este es el colombiano que forma parte del equipo

Los “Cerveceros” arrasaron a los Tampa Bays para conquistar su primera serie mundial en 57 años de historia de la franquicia

Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol de los Estados Unidos: este es el colombiano que forma parte del equipo

Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II

José ‘Ringo’ Amaya, quien además compartió con el director técnico en el 2011, afirmó que uno de los factores que influyó en ese resultado fue el cansancio después del primer semestre del año

Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II

Se empieza a definir la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2027: así quedarían los promedios

Si la Dimayor continúa con el actual sistema de pérdida de categoría, habría algunas sorpresas para la próxima campaña por los clubes que entrarían y saldrían de esa pelea

Se empieza a definir la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2027: así quedarían los promedios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Belén Alonso respondió con un video que se volvió viral a quienes la atacan en redes y le piden irse de Colombia: “Ya estoy en México, relájense”

Belén Alonso respondió con un video que se volvió viral a quienes la atacan en redes y le piden irse de Colombia: “Ya estoy en México, relájense”

La actriz Alina Lozano cuestiona la versión de Jim Velásquez sobre su matrimonio: “Que diga cuántos millones se ganó”

Marcela Reyes se refirió a las acusaciones de la mamá de B King y la hermana del fallecido cantante le respondió: “Su propio circo”

Planeta Rica producciones, la empresa que contrató a Egidio Cuadrado se refirió a la polémica por publicación de la hija de la viuda del acordeonero: “El reconocimiento de una pensión corresponde al Sistema General de Pensiones”

Bunbury en Colombia: este sería el setlist del cantante español para sus dos fechas en Bogotá y Cali

Deportes

Kevin Parra, figura de Nacional, se disculpó tras su polémico en vivo en donde llamó “fracasados” a sus críticos: “No fue la manera de transmitir el mensaje”

Kevin Parra, figura de Nacional, se disculpó tras su polémico en vivo en donde llamó “fracasados” a sus críticos: “No fue la manera de transmitir el mensaje”

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Convocan a una protesta durante el concierto de Ryan Castro en Bogotá: hinchas del fútbol aseguran que se está “privatizando El Campín”

Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol de los Estados Unidos: este es el colombiano que forma parte del equipo

Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II