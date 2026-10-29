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Convocan a una protesta durante el concierto de Ryan Castro en Bogotá: hinchas del fútbol aseguran que se está “privatizando El Campín”

La convocatoria se ha viralizado en redes sociales para el 31 de octubre, día en el que el cantante de reguetón tendrá su única fecha en Bogotá durante la gira “Sende, the last dance”

Sencia, administrador de El Campín
Sencia, administrador de El Campín, entró en proceso de la Contraloría de Bogotá por señalamientos sobre la gestión del estadio - crédito Contraloría de Bogotá
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La administración del estadio Nemesio Camacho El Campín, a cargo de la Concesionaria Sencia, ha sido duramente criticada, especialmente por el mal estado de la grama, que ha provocado el aplazamiento de algunos partidos y la reprogramación de otros en otros escenarios para dar prioridad a los conciertos y a la recuperación de la cancha después de estos.

El próximo evento cultural en el escenario deportivo más importante de la ciudad será el concierto de Ryan Castro, cantante de reguetón, que ha sido llamado Awooween por la fecha en la que está programado, el 31 de octubre, en plena noche de Halloween.

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Los hinchas del fútbol en Bogotá están difundiendo en redes sociales un afiche que cita a los inconformes con la “Privatización del Campín” a las 4:00 p. m. del sábado 31 de octubre en el puente sur de la estación de TransMilenio “El Campín - Universidad Antonio Nariño”.

Afiche invitando a la marcha contra Sencia y la "Privatización del Campín" - crédito X
Afiche invitando a la marcha contra Sencia y la "Privatización del Campín" - crédito X

El concierto ya tuvo repercusión en la programación del fútbol colombiano, luego de que la Dimayor reprogramara el partido de Millonarios contra América para el 4 de noviembre a las 8:30 p. m. El partido estaba originalmente programado para el 3 de noviembre, pero Sencia solicitó postergar un día el encuentro para darle tiempo a la grama para estar en mejores condiciones.

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La tarima del concierto de Ryan Castro tiene similitudes con la de las dos fechas de la banda de K-pop BTS. Es un escenario 360 que se ubica en el centro de la cancha con pasarelas hacia las tribunas norte y sur. Esta configuración terminó afectando gravemente la grama durante el espectáculo de los surcoreanos, al punto de que se abrieron algunas investigaciones con posibles sanciones en contra del consorcio que administra el estadio.

Anuncian investigaciones contra Sencia por cuidado de la gramilla, mientras reprograman conciertos del último trimestre

El Campín
La Contraloría inició la auditoría para aclarar el cumplimiento de contrato por parte de Sencia con el Distrito - crédito Contraloría de Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte anunció el 23 de octubre un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia S.A.S., concesionaria del estadio Nemesio Camacho El Campín, por un presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales vinculado con las condiciones de la gramilla y la disponibilidad del escenario para el fútbol.

Sencia deberá asistir a una audiencia pública el 29 de octubre, a las 9:00 a. m., donde podrá presentar descargos y ejercer su defensa conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. La actuación podría derivar en la imposición de una multa.

Los conciertos de noviembre también fueron modificados para liberar el calendario deportivo. Los Tigres del Norte, que iban a actuar el 7 de noviembre en El Campín, pasarán al 6 de febrero de 2027, mientras que Megaland 2026, previsto inicialmente para el 20 de noviembre, se realizará el 19 de noviembre en Vive Claro.

El IDRD reforzó el 20 de octubre sus exigencias a la interventoría ante el concierto de Ryan Castro, programado para el 31 de octubre. La revisión abarcará las condiciones del estadio antes, durante y después del espectáculo, además de las medidas de protección, recuperación y contingencia que debe aplicar la concesionaria.

El Campín
La cancha del estadio El Campín continúa en proceso de recuperación para la realización de partidos de fútbol - crédito Sencia

La Contraloría de Bogotá abrió el 14 de octubre una indagación preliminar para establecer si la operación, el mantenimiento y la ejecución del contrato de concesión de El Campín afectaron los intereses patrimoniales del Distrito Capital. La medida siguió a una visita administrativa de su Dirección de Reacción Inmediata, que verificó el estado del campo y examinó documentos entregados por el concesionario y el IDRD.

La revisión abarcará el contrato de concesión IDRD-CTO-2772-2024: la disponibilidad del estadio para eventos deportivos, el mantenimiento de la gramilla y la responsabilidad sobre los costos de recuperación o reemplazo. También analizará la interventoría del contrato IDRD-SG-3959-2024 y la supervisión ejercida por el Instituto, incluida la justificación de pagos realizados con recursos públicos.

La Personería de Bogotá inició el 20 de octubre una investigación disciplinaria contra el director general del IDRD, Daniel Andrés García Cañon, por presuntas deficiencias en el seguimiento y control de los mismos contratos vinculados con el mantenimiento y uso de El Campín, así como con la autorización, valoración y control del aprovechamiento del césped de La Florida.

La actuación disciplinaria también involucra a Gabriel Ernesto Lagos Medina, subdirector técnico de Parques encargado y secretario general; Lucas Calderón D’Martino, subdirector técnico de Parques encargado; John Fredy Pulido Rincón, secretario general encargado; y Rodrigo Alberto Manrique Forero, subdirector técnico de Parques. La Personería busca determinar las circunstancias de los hechos y establecer si los funcionarios investigados tienen responsabilidad disciplinaria.

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