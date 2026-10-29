Colombia

Bunbury en Colombia: este sería el setlist del cantante español para sus dos fechas en Bogotá y Cali

Tras recorrer México y Costa Rica, el músico español llegará al Movistar Arena el 29 y volverá a la capital vallecaucana dos días después, dentro de su itinerario internacional de 2026

Enrique Bunbury presentará su álbum 'De Un Siglo Anterior' en Colombia, con dos conciertos en Bogotá y Cali - crédito Europa Press
Enrique Bunbury presentará su álbum 'De Un Siglo Anterior' en Colombia, con dos conciertos en Bogotá y Cali - crédito Europa Press
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Enrique Bunbury se presentará en Bogotá el 29 de octubre y en Cali el 31 de octubre, dos fechas que forman parte de la gira Nuevas Mutaciones Tour 2026, con la que el cantautor español recorre América Latina.

Tras sus pasos por México y Costa Rica, el artista pasará por Colombia, siguiendo por Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos y España para cerrar su actividad musical en 2026. Mientras que el concierto en Bogotá se realizará en el Movistar Arena, el regreso de Bunbury a la capital del Valle del Cauca tuvo un cambio de última hora: se trasladó de la Arena Cañaveralejo al Diamante de Béisbol Miguel Chávez, en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.

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La productora Páramo Presenta confirmó el nuevo lugar para el show en Cali a través de sus redes sociales a través de un comunicado, señalando que la decisión se tomó debido a las condiciones actuales del entorno de la Arena Cañaveralejo, donde continúan los trabajos de intervención y demolición tras los daños que sufrió el recinto durante el terremoto del 10 de agosto que afectó el centro y occidente de Colombia.

La Arena Cañaveralejo atraviesa trabajos de demolición debido a los daños que provocó el terremoto en Cali, motivo por el que se anunció el cambio de escenario - crédito @paramopresenta/Instagram
La Arena Cañaveralejo atraviesa trabajos de demolición debido a los daños que provocó el terremoto en Cali, motivo por el que se anunció el cambio de escenario - crédito @paramopresenta/Instagram

La productora mantuvo intactos la fecha y el horario del espectáculo, y señaló que la modificación busca garantizar el desarrollo del evento sin contratiempos derivados de esas labores, reafirmando su compromiso con el bienestar de la ciudad durante el proceso de recuperación del recinto afectado y de sus alrededores, en la que fue una de las zonas más afectadas de Cali por el terremoto.

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Los organizadores precisaron que las entradas adquiridas con anterioridad siguen siendo válidas y no requieren ningún trámite adicional. Cada localidad contará con un espacio equivalente en el nuevo escenario, y quienes compraron sus boletos pueden consultar la información detallada sobre la nueva disposición de sectores en el sitio web de Ticketmaster.

El mapa de ubicaciones difundido para el Diamante de Béisbol contempla las categorías tarima, localidad platino, localidad central, localidad lateral y localidad menores, redistribuidas para adaptarse al nuevo escenario.

La organización advirtió que la distribución real de los lugares y asientos puede variar sin previo aviso respecto del esquema publicado, un aspecto que generó malestar entre un sector de los compradores que se manifestaron en la publicación por esta decisión.

Un disco que cierra un ciclo de exploración latinoamericana

'De Un Siglo Anterior' aborda el paso del tiempo y la libertad como temas centrales de los 10 temas que lo conforman - crédito Warner Music
'De Un Siglo Anterior' aborda el paso del tiempo y la libertad como temas centrales de los 10 temas que lo conforman - crédito Warner Music

Las fechas colombianas llegan meses después de que Bunbury presentara De un siglo anterior, su álbum de estudio número 14. En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, el cantautor zaragozano definió el trabajo como el cierre de una etapa dedicada a los ritmos latinoamericanos y al folclore hispano, con un sonido más centrado en la guitarra y el piano que su antecesor, Cuentas Pendientes (2025).

“Es para mí el cierre de un ciclo, en el que he estado profundizando en los géneros del folclore hispano y latinoamericano”, explicó el artista a este medio. El cantante adelantó además un giro hacia otros intereses sonoros en su próximo proyecto musical, sin dar mayores detalles sobre su dirección.

Bunbury también se refirió a su método de composición, que describió guiado por la intuición antes que por la búsqueda de perfección técnica. “Me guío mucho por la intuición y creo que las canciones te hablan y te piden una serie de arreglos”, señaló, y agregó que prefiere trabajar con una economía de elementos que dé forma esencial a cada canción.

Una reflexión sobre el paso del tiempo

Bunbury definió su producción reciente como el fin de una etapa centrada en ritmos hispanos, en diálogo con Infobae Colombia - crédito Europa Press
Bunbury definió su producción reciente como el fin de una etapa centrada en ritmos hispanos, en diálogo con Infobae Colombia - crédito Europa Press

Las letras de De un siglo anterior abordan de forma recurrente el paso del tiempo, un tema sobre el que el cantante ofreció una mirada personal en la entrevista con este medio. “El paso del tiempo es la mejor de las opciones”, dijo, y agregó que se encuentra en un punto de su carrera en el que, pese a un largo historial, considera que le quedan muchas cosas por decir.

Siguiendo esa línea, Bunbury manifestó que el disco marca un punto de quiebre en su carrera, ante la expectativa de abordar otro tipo de sonoridades en su repertorio. “Antes de pasar a otra cosa, dar un giro de 180 grados a mi música y buscar otros intereses que desarrollaré en el futuro próximo”, señaló sobre sus planes tras el cierre de esta etapa de exploración de los géneros hispanos y latinoamericanos.

A continuación el posible setlist de Enrique Bunbury en sus fechas en Bogotá y Cali:

  • Creer que se puede creer
  • Un brindis al sol
  • Te puedes a todo acostumbrar
  • Las chingadas ganas de llorar
  • Infinito
  • Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)
  • Cuna de Caín
  • La actitud correcta
  • Invulnerables
  • La sirena varada
  • Despierta
  • Alaska
  • La carta
  • Porque las cosas cambian
  • Más alto que nosotros sólo el cielo
  • Parecemos tontos
  • De todo el mundo
  • Maldito duende
  • El hombre delgado que no flaqueará jamás

Encore:

  • Los habitantes
  • Salvavidas
  • Lady Blue
  • La constante

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