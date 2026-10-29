Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol de los Estados Unidos: este es el colombiano que forma parte del equipo

El entrenador de los catchers de los "Cerveceros" habló en la previa durante la Serie Mundial ante los Tampa-crédito Béisbol al 100/Facebook

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El 28 de octubre de 2026, los Milwaukee Brewers se coronaron como campeones de la Serie Mundial de Béisbol al derrotar a los Tampa Bay por 4-1.

En el último juego, los “Cerveceros” (apodo que traduce al español la palabra Brewers) se hicieron fuertes en el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida (estadio en el cual hace local los Tampa Bay) y cortaron una racha de 57 años (desde su fundación) sin ganar un título de la Serie Mundial de la MLB de Béisbol de Estados Unidos.

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En su nomina, aparece el colombiano Christian Correa, que se desempeña como entrenador de los receptores (posición importante en el deporte) de los Milwaukee Brewers y que hace parte de la franquicia de los “The Brew Crew” (El apodo colectivo más popular entre los aficionado) desde 2024.

Los Milwaukee Brewers se coronaron como campeones de la Serie Mundial de Béisbol-crédito Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

En una charla con el portal Béisbol al 100%, Christian Correa describió su presencia en la Serie Mundial como la concreción de un objetivo que involucró meses de trabajo con los catchers y colaboración con el cuerpo de lanzadores.

El técnico, nacido en Estados Unidos e hijo de padres colombianos, destacó el vínculo que mantiene con el béisbol de Colombia. Recordó que tuvo la oportunidad de representar al país en los Juegos Panamericanos y de jugar durante el invierno colombiano por iniciativa de José Mosquera. También señaló que conserva contacto con peloteros colombianos, entre ellos Jonathan Solano.

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Sobre la definición, Correa sostuvo ante Béisbol al 100% que el equipo llega con un buen ambiente interno y preparado para competir. Su mensaje fue evitar que la instancia modifique la rutina que los llevó hasta allí:

“No necesita cambiar, no necesita ser más presión. Es béisbol. Estamos jugando béisbol y estamos listos para la Serie”.

Al referirse al bullpen, remarcó la importancia de que cada relevista cumpla su función cuando sea convocado.

“Todo el mundo está listo, todo el mundo sabe que sacas tu out, el próximo viene”, afirmó, en alusión a la necesidad de sostener el trabajo colectivo durante la serie.

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Correa consideró que la clave de Milwaukee pasa por mantener el nivel exhibido a lo largo de la temporada. Para él, la confianza del grupo, el ambiente del vestuario y la continuidad en el trabajo explican las expectativas del equipo para la Serie Mundial.

El entrenador de los receptores tiene orígenes colombianos, con padre de Bogotá y madre de Pereira -crédito @beisbolalcientoporciento/Instagram

Esta es la historia de Christian Correa con los Milwaukee Brewers

Patt Murphy, entrenador de los Cerveceros de Milwaukee explicó en 2025 como llegó el colombiano-crédito Kirby Lee-Imagn Images

Los Milwaukee Brewers cuentan con Christian Correa y Adam Weisenburger como receptores del bullpen durante su recorrido de postemporada, una tarea que incluye preparar a los relevistas y asesorarlos antes de subir al montículo. El trabajo de ambos fue descrito por el mánager Pat Murphy como comparable al de un caddie en el golf, según el Milwaukee Journal Sentinel.

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El entrenador Murphy explicó que los receptores del bullpen participan en los informes de los rivales y conocen el repertorio y las rutinas de cada lanzador. También señaló que su función dejó de limitarse a recibir lanzamientos durante el calentamiento y que resulta determinante cuando los relevistas deben enfrentar entradas de alta presión.

Weisenburger fue elegido por Milwaukee en 2011 y pasó siete temporadas en las ligas menores, aunque solo llegó a Triple A. Comenzó como receptor del bullpen en el sistema del club y fue incorporado al equipo de Grandes Ligas en 2020.

Es importante destacar que Correa no perteneció a las sucursales de los Brewers: pasó por las organizaciones de Colorado y Houston, jugó béisbol independiente y actuó para los Milwaukee Milkmen en 2020 y 2021. Se incorporó al sistema de Milwaukee como entrenador de desarrollo en 2023 y fue ascendido ese mismo año a receptor del bullpen.

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Así se dio el primer título de los Cerveceros de Milwaukee

Los Cerveceros de Milwaukee conquistaron el miércoles la Serie Mundial de 2026, el primer título de la franquicia, al imponerse 4-1 sobre los Rays de Tampa Bay en el quinto juego disputado en el Tropicana Field. El campeonato terminó con una espera de 69 años para que la ciudad volviera a celebrar un campeón de béisbol, desde la coronación de los Bravos en 1957.

La campaña concluyó con una marca de 11-2 en la postemporada y la victoria número 114 del año para Milwaukee. El equipo estuvo cerca de convertirse en el primero de las Grandes Ligas en barrer tanto una Serie de Campeonato como una Serie Mundial, ambas al mejor de siete partidos, pero Tampa Bay evitó la barrida al ganar el cuarto encuentro en 12 entradas.

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Milwaukee había llegado a octubre sin la condición de favorito y con el antecedente de varias eliminaciones ante equipos de mayor poderío. Su plantel, armado mediante cambios, desarrollo de talento y la salida de figuras consolidadas, encontró en 2026 una combinación de ofensiva oportuna, defensa y bullpen que no pudieron frenar los Padres, los Dodgers ni los Rays.

Pat Murphy y su alegría al ganar la Serie Mundial-crédito Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

El dirigente Pat Murphy, que asumió el cargo después de haber tenido experiencia en las Grandes Ligas solo como interino y ya superaba los 60 años, destacó el vínculo del equipo con su ciudad:

“Pienso en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Sin duda, ellos nos impulsaron a seguir adelante”.

“Este grupo de jugadores, este equipo del 2026, será recordado para siempre”, añadió Murphy. “Se lo merecen, porque fueron un verdadero equipo, y no podría estar más agradecido ni más orgulloso de ser parte de los Cerveceros de Milwaukee”.

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Jacob Misiorowski sostuvo la victoria con 5,2 innings sin carreras, dos hits permitidos, un boleto y dos ponches. El derecho de 24 años, considerado favorito al Premio Cy Young, dejó el juego con dos outs en el sexto episodio a causa de un calambre en la pantorrilla derecha.

El lanzador necesitó asistencia del personal de mantenimiento para reparar la zona del montículo donde apoyaba el pie, afectada por una extensión de siete pies y medio en su mecánica. Aun sin su habitual dominio para ponchar, su salida fue suficiente para que el relevo preservara la diferencia.

“Sé que en Milwaukee están enloquecidos de alegría”, dijo Misiorowski. Más tarde, durante la celebración y en declaraciones a FOX, agregó: “No tengo palabras. Es increíble ver a mis compañeros festejar. Sé que en Milwaukee la gente se está volviendo loca. Es maravilloso”.

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La ofensiva abrió el marcador en el segundo inning frente a Drew Rasmussen. Brice Turang conectó un doble entre los jardines izquierdo y central, el primer extrabase que el abridor de Tampa Bay permitió con su cambio de velocidad en toda la temporada.

Sal Frelick recibió un pelotazo y Cooper Pratt conectó un sencillo que pasó por encima del guante del segunda base Ben Williamson para que Turang anotara. Pratt quedó eliminado entre primera y segunda por intentar avanzar de más, aunque su producción desató los cánticos de “¡Cooooop!” entre los aficionados de Wisconsin presentes en el estadio.

Rasmussen abrió con poco descanso, como el resto de los jugadores tras el extenso cuarto juego, y completó cuatro entradas con una actuación más efectiva que la del segundo partido de la serie. Kevin Cash, dirigente de Tampa Bay, resaltó la disposición de su abridor: “Ese muchacho es extraordinario. Sabíamos que le estábamos pidiendo mucho, pero le agradecemos enormemente a Drew Rasmussen por aceptar la responsabilidad, por querer tener la bola en sus manos y por salir a hacer lo que hizo”.

Pratt volvió a producir en el quinto episodio al conectar un sencillo, su sexto hit consecutivo en seis turnos al bate, un récord para un novato en una Serie Mundial. Garrett Mitchell siguió con otro imparable al jardín izquierdo y David Hamilton impulsó la segunda carrera con un batazo por el lado derecho del cuadro.

Pratt y Turang, piezas de una ofensiva persistente

Chandler Simpson y Cooper Pratt en acción-crédito Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

La ventaja se amplió en la sexta entrada después de que Christian Yelich, capitán de Milwaukee, fuera golpeado por un lanzamiento de Garrett Cleavinger. William Contreras conectó un elevado que cayó en la zona de seguridad del jardín izquierdo y llegó a segunda con un doble productor.

Turang añadió un sencillo y se robó la segunda base. Aunque la seguidilla de hits de Pratt se terminó, el novato conectó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo que llevó la diferencia a cuatro carreras.

Jake Bauers, Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, sostuvo la ventaja inicial con dos jugadas defensivas. En el tercer inning se lanzó de cabeza para atrapar un rodado de Ryan Vilade y alcanzó la base para registrar el out.

Bauers volvió a intervenir en el cuarto capítulo, cuando Tampa Bay tenía corredores en segunda y tercera con dos outs. Hamilton tomó un rodado de Williamson en tercera, pero su tiro alto a primera fue controlado por Bauers, quien mantuvo un pie sobre la almohadilla para completar la jugada.

Los Rays solo consiguieron una carrera ante Trevor Megill con dos outs en el noveno inning. El bullpen de Milwaukee cerró así una postemporada en la que había dominado gran parte de octubre.

Drew Rasmussen calificó a los campeones como el rival más exigente de su carrera. “Es el mejor equipo al que me he enfrentado en Grandes Ligas”, afirmó el abridor de Tampa Bay. “Creo que esta es mi sexta o séptima temporada, y es el mejor equipo contra el que he jugado”.

El primer campeonato tras décadas de reconstrucción

Cooper Pratt ponchando a Taylor Walls-crédito Jonathan Dyer-Imagn Images

Milwaukee alcanzó el título después de años de movimientos que incluyeron las salidas de Josh Hader, Corbin Burnes, Willy Adames y Freddy Peralta. Bajo la conducción del presidente de operaciones de béisbol Matt Arnold, la organización combinó análisis de datos, observación de jugadores, canjes y formación de prospectos para reconstruir su plantel.

La franquicia se había mudado desde Seattle 56 años antes, cuando se llamaba Pilots. También habían pasado 44 años desde que los “Harvey’s Wallbangers” perdieron el séptimo juego de la Serie Mundial ante los Cardenales.

La celebración incluyó el recuerdo de Bob Uecker y reunió a decenas de miles de aficionados que viajaron hasta St. Petersburg para acompañar al equipo. Pat Murphy había recibido antes de la serie una llamada de su ídolo Bruce Springsteen, pero fueron sus jugadores quienes llevaron a Milwaukee su primer título de Serie Mundial.