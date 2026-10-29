Abelardo de la Espriella denunció presuntas irregularidades en contratos de Rtvc durante el Gobierno Petro por más de $100.000 millones: “Revisar con lupa”

Abelardo de la Espriella cuestionó procesos que superan los $100.000 millones y pidió avances de los organismos de control ante posibles conductas irregulares (Presidencia)

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El presidente Abelardo de la Espriella denunció presuntas irregularidades en la contratación de Rtvc durante el gobierno de Gustavo Petro.

Como parte de sus cuestionamientos, afirmó que la entidad suscribió 1.051 contratos por más de $100.000 millones en el último año, incluidos 87 acuerdos firmados entre el 6 y el 7 de agosto, en las últimas horas de la administración anterior.

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De la Espriella anunció además que los medios públicos retomarán el nombre de Rtvc y anticipó una nueva orientación para la televisión, la radio y las plataformas digitales estatales.

Abelardo de la Espriella afirmó que la entidad suscribió 1.051 contratos por más de $100.000 millones en el último año (Presidencia)

El jefe de Estado sostuvo que la revisión busca establecer qué se contrató, cuál fue el costo de cada proceso, qué finalidad tuvieron los recursos y si los gastos estuvieron justificados.

“Ante una contratación de semejante magnitud al final de una administración, es deber irrenunciable del Gobierno revisar con lupa cada uno de esos contratos”, afirmó.

El Gobierno revisa contratos de pauta y contenidos digitales

Entre los casos señalados por el presidente figuran más de $7.255 millones destinados a pauta, planes o contenidos digitales, mediante instrumentos relacionados con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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De la Espriella aseguró que parte de esos recursos se ejecutó durante meses del calendario electoral y afirmó que esa situación está bajo examen. No detalló los contratos involucrados ni identificó a quienes participaron en los procesos cuestionados.

El presidente afirmó que no anticipará responsabilidades, ya que esa definición corresponde a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales. A la vez, pidió celeridad en las actuaciones de los organismos de control y de la Fiscalía General de la Nación.

Abelardo de la Espriella afirmó que no anticipará responsabilidades, ya que esa definición corresponde a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales (Presidencia)

Una unidad móvil por $11.924 millones está bajo revisión

El mandatario también mencionó un contrato por $11.924 millones para la compra de una unidad móvil destinada a ampliar la capacidad técnica de la televisión pública.

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Según indicó, la unidad no contaría con una planta eléctrica indispensable para operar y algunos equipos no cumplirían con las especificaciones técnicas exigidas. También denunció un posible sobrecosto superior a $2.000 millones.

“Estamos hablando de casi $12.000 millones de los colombianos y este es apenas uno de los casos que está bajo revisión”, declaró De la Espriella.

El jefe de Estado añadió que su Gobierno identificó posibles inconsistencias en planillas de seguridad social usadas como soportes para autorizar pagos entre 2023 y 2026.

Hollman Morris, exgerente de Rtvc, respondió a los cuestionamientos del presidente Abelardo de la Espriella. A través de una publicación en redes sociales, rechazó que el equipo no pueda operar y aseguró que fue utilizado en varias transmisiones durante su gestión.

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“Es falso, deshonesto, desleal plantear que la unidad móvil no funciona, con ella se hizo la inauguración de los juegos de Valledupar, celebración del 20 de julio , discurso del presidente Petro en Soacha y el último concierto de la Esperanza. Decir que no funciona por qué “no tiene planta eléctrica” es develar un profundo desconocimiento de la producción de TV (sic)“, indicó Morris.

Morris afirmó que la unidad móvil participó en la inauguración de los Juegos de Valledupar, la conmemoración del 20 de julio, un discurso del entonces presidente Gustavo Petro en Soacha y el último Concierto de la Esperanza. “Es falso, deshonesto, desleal plantear que la unidad móvil no funciona”, escribió.

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Hollman Morris, exgerente de Rtvc, respondió a los cuestionamientos del presidente Abelardo de la Espriella (@HOLLMANMORRIS)

El exgerente cuestionó la afirmación oficial sobre la falta de una planta eléctrica y sostuvo que revela desconocimiento de la producción televisiva. También señaló que, si la actual administración no pone en funcionamiento los equipos, podría optar por tercerizar la producción y dejar deteriorar las unidades móviles, lo que, según advirtió, supondría un perjuicio patrimonial.

“Si no son capaces de prender una unidad móvil por falta de una planta eléctrica lo que demuestra es que no hay la más mínima voluntad de producir TV propia , quieren subcontratar y seguramente dejarán podrir las unidades móviles. Historia que ya conozco, convirtiéndose eso si en un detrimento patrimonial gigantesco”, aseveró.

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Rtvc tendría un faltante superior a $86.000 millones

El presidente afirmó que la entidad recibió una situación financiera compleja. Según las cifras divulgadas durante su intervención, al 31 de agosto había un faltante superior a $86.000 millones frente a los ingresos propios presupuestales.

También aseguró que los compromisos adquiridos superaban en más de $47.000 millones los recursos efectivamente recibidos. De la Espriella cuestionó que Rtvc hubiera organizado conciertos y otros eventos mientras, de acuerdo con su declaración, afrontaba dificultades para pagar gastos de funcionamiento, como servicios públicos y arriendos de estaciones.

Las denuncias presentadas por el mandatario forman parte de la revisión anunciada por el Gobierno. La eventual determinación de responsabilidades dependerá de las actuaciones que adelanten los organismos de control y la Fiscalía.

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