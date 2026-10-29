Belén Alonso respondió con un video que se volvió viral a quienes la atacan en redes y le piden irse de Colombia: “Ya estoy en México, relájense”

La chef y jurado del 'reality' de cocina aseguró que sus opiniones están basadas en la gastronomía - crédito @famososhastalaz/IG

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La chef Belén Alonso salió al frente de las críticas que ha recibido durante su paso por MasterChef Celebrity Colombia y respondió con contundencia a quienes en redes sociales le han pedido que abandone el país, en un video que se viralizó esta semana y que desató nuevas reacciones entre los seguidores del programa.

“Hay unos comentarios en las redes sociales terribles de: ‘Váyase de Colombia’. Yo ya estoy en México hace varios meses, relájense”, dijo la cocinera mexicana en el material audiovisual.

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Alonso comparte el panel de evaluación con los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría desde la edición 2025 del reality de Canal RCN, y su estilo al juzgar los platos no ha pasado inadvertido entre la audiencia: capítulo tras capítulo, sus intervenciones han generado tanto aplausos como cuestionamientos.

Alonso defiende el picante como ingrediente universal

El punto más álgido de las críticas se centra en su exigencia de que las preparaciones incluyan algún tipo de picante.

Así dejó claro que su postura con los cocineros no es nueva, lo pide por experiencia profesional - crédito cortesía del Canal RCN

Frente a eso, la chef fue directa: “Me critican porque le pongo picante a todo. Quiero decirles que México no es el único país donde se ocupa el picante como sazonador. En muchos países asiáticos, en Francia se utiliza con la pimienta de cayena, en España con el pimentón o paprika”.

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La defensa no quedó ahí. Alonso cerró su mensaje con una frase que no dejó margen para la ambigüedad: “Lo que te choca, te checa. Analícense ustedes por dentro”. Antes de despedirse, les envió “mucha luz y buenas vibras” a sus detractores, sin renunciar a su postura dentro de la cocina más famosa de Colombia.

La presentadora del programa salió en su defensa

Lo que pocos esperaban fue la reacción de Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, quien dejó un comentario público en el video de Alonso pidiéndole que vuelva al programa. Varios seguidores se sumaron al mensaje con frases como “Los que la amamos somos más”, “Regresa, Belén” y “La queremos en todas las temporadas”.

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Sus evaluaciones han marcado la temporada

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso exigieron mayor compromiso y creatividad a las celebridades en competencia - crédito cortesía Canal RCN

A lo largo de la temporada, la chef mexicana ha protagonizado varios momentos de alto voltaje en la cocina. En uno de los episodios más comentados de septiembre, Alonso hizo morder un chile crudo a los participantes Mariana Mozo y Tavo Bernate tras recibir un plato en el que el ingrediente había sido puesto sin ningún tratamiento culinario.

“Es para que se den cuenta de lo que nos hacen. Por lo menos denle tratamiento, no lo pueden poner así porque pierden”, les explicó. El episodio dividió opiniones: mientras algunos respaldaron la lección, el participante Emmanuel Restrepo fue uno de los que expresó su malestar. “Otra vez consejos de Belén que no sirven para nada. No entiendo para qué hacen eso”, dijo el actor.

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En otra jornada, al evaluar la ensalada de la pareja Mariana y Tavo, Alonso señaló que a la preparación “le faltaba alma”, porque la vinagreta no había alcanzado el nivel de cohesión que ella esperaba. Y en una velada donde el reto giró en torno a platos en pareja, la chef resumió con la frase “chiquitos, pero picosos” el trabajo de Emiro Navarro y Mariana Mozo, al destacar la intensidad de sabores que lograron pese a las dudas iniciales.

La exigencia que la convirtió en figura del programa

El humor también tuvo espacio con la aparición de “Belón”, una parodia que hizo reír tanto a participantes como a la propia Belén Alonso en el programa - crédito cortesía Canal RCN

Su criterio elevado también le ha valido un lugar destacado en la conversación televisiva. En más de una ocasión, los propios participantes han señalado que Alonso es la jurado más difícil de complacer —“a Belén no le gusta nada”, comentó más de un concursante durante la temporada—, aunque ese mismo rigor es el que varios televidentes reconocen como uno de los atractivos del formato en su edición 2026.

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Por ahora, la chef deja claro que las críticas no cambiarán su forma de actuar frente a las cámaras ni su preferencia por el chile en cada plato que evalúa.