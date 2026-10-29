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Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II

José ‘Ringo’ Amaya, quien además compartió con el director técnico en el 2011, afirmó que uno de los factores que influyó en ese resultado fue el cansancio después del primer semestre del año

José Ringo Amaya analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación de la Liga BetPlay 2026-II del Junior de Barranquilla - crédito Junior
José Ringo Amaya analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación de la Liga BetPlay 2026-II del Junior de Barranquilla - crédito Junior
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José “Ringo” Amaya, campeón con Junior de Barranquilla en 2004, cuestionó el cambio de entrenador que atravesó el equipo durante la Liga BetPlay 2026-II, torneo en el cual el equipo quedó eliminado en la fase del ‘Todos Contra Todos’, a pesar del bicampeonato que consiguió en los dos torneos inmediatamente anteriores.

Fue un punto bisagra en la situación, en donde creo yo que no se tomó la decisión correcta”, afirmó en una entrevista con Infobae Colombia, el miércoles 28 de octubre del 2026.

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Junior quedó eliminado el martes 27 de octubre, tras empatar 1-1 ante Boyacá Chicó en la fecha cinco. El resultado dejó al conjunto barranquillero sin posibilidades de avanzar en el torneo, en un semestre marcado por la irregularidad deportiva, el relevo en el banquillo y el cierre del ciclo de Teófilo Gutiérrez en el club.

Para Amaya, la eliminación no se explica por una sola razón. El exfutbolista mencionó la preparación física, el rendimiento individual y la pérdida de una identidad futbolística como factores que afectaron a Junior. “El tema de la parte física no estuvo bien alineado para poder encarar el semestre de la mejor manera”, agregó.

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Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II, luego de empatar 1-1 con Deportivo Pereira - crédito @juniorclubsa/Instagram
Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II, luego de empatar 1-1 con Boyacá Chicó- crédito @juniorclubsa/Instagram

El análisis sobre el cambio de Sebastián Viera

Sebastián Viera fue oficializado como director técnico de Junior el 1 de septiembre de 2026, en reemplazo de Alfredo Arias. El exarquero e ídolo del club asumió durante el campeonato, en un contexto en el que el equipo buscaba recuperar regularidad y acercarse a los puestos de clasificación.

Amaya aclaró que su cuestionamiento no apuntaba únicamente a la figura de Viera, sino a la decisión de modificar el cuerpo técnico durante el semestre. “Y más que sea Viera o no,, yo creo que era de aguantar al técnico. Creo que no fue la decisión adecuada para, para hacer el cambio”, expresó.

Según el exjugador, Junior conservaba con Arias una propuesta más reconocible, pese a que todavía no alcanzaba su mejor versión. “Incluso creo que con el técnico anterior el equipo mostraba algo mucho más interesante”, dijo Amaya en diálogo con este medio. En su concepto, el cambio afectó la continuidad del trabajo que el plantel venía desarrollando.

Sebastián Viera
Sebastián Viera fue presentado por el Junior el 1 de septiembre, como reemplazo de Alfredo Arias - crédito Junior FC

El campeón de 2004 sostuvo que el equipo perdió parte de su funcionamiento colectivo después de la llegada de Viera. “Se perdió la identidad, se perdió ese fútbol asociativo que siempre caracteriza a Junior”, señaló. También consideró que esa caída en el juego incidió en ambas áreas: “Disminuye la producción individual y colectiva del equipo, tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva”.

Amaya recordó que Viera es una referencia histórica de Junior por su recorrido como arquero y capitán. Sin embargo, entendió que su estreno como entrenador se produjo en un momento complejo, con un plantel que, desde su perspectiva, ya arrastraba problemas físicos y futbolísticos.

La despedida de Teófilo Gutiérrez

La eliminación también ocurrió en el último semestre de Teófilo Gutiérrez con Junior. El delantero se despedirá del club y del fútbol profesional el 19 de diciembre de 2026, después de una trayectoria que lo convirtió en uno de los futbolistas más identificados con la institución barranquillera.

El cierre de su ciclo se produjo en medio de una polémica con Sebastián Viera. El 20 de octubre, en una entrevista publicada por AS Colombia, Gutiérrez cuestionó las modificaciones en la formación de Junior después de dos victorias consecutivas ante Fortaleza y Medellín y tras las derrotas frente a Bucaramanga y Atlético Nacional. Sus palabras fueron interpretadas como una crítica a Viera por los cambios que realizó desde su llegada al banquillo.

La situación tuvo consecuencias deportivas. Viera dejó a Teófilo fuera de la convocatoria para el partido del 23 de octubre ante Águilas Doradas, que Junior ganó por 1-0. Después de la ausencia, el delantero publicó un mensaje en redes sociales en el que sostuvo que sus declaraciones eran una reflexión general sobre el fútbol, reconoció que su difusión no se dio en el momento oportuno y expresó su respeto por las decisiones del entrenador.

El ídolo del barrio La Chinita anunció su partido de despedida para diciembre de 2026-crédito Tu Boleta
El ídolo del barrio La Chinita anunció su partido de despedida para diciembre de 2026-crédito Tu Boleta

Amaya evitó profundizar en el cruce de declaraciones que involucró a Gutiérrez y Viera porque aseguró que desconoce lo sucedido entre ambos. “De todas maneras tampoco eso va a empañar lo que ha hecho Teófilo en toda su carrera y todo lo que le pudo dar a Junior”, afirmó el exmediocampista.

Amaya lamentó que el cierre del ciclo de Gutiérrez coincida con una eliminación prematura. El empate 1-1 ante Boyacá Chicó, el martes 27 de octubre, dejó a Junior fuera de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II y frustró la posibilidad de que el delantero se despidiera mientras el equipo peleaba por avanzar en el campeonato.

Lo malo acá es que de pronto todos hubieran querido que hubiera sido una despedida totalmente diferente, con un Junior clasificado, con un Junior peleando en finales”, expresó.

Aun así, el exfutbolista consideró que el atacante recibirá el reconocimiento de los aficionados en su despedida. “Esperemos que Teo pueda despedirse de la mejor manera, en beneficio de él como persona, por todo lo que pudo brindarle a la institución. Y bueno, creo que la hinchada también lo va a reconocer”, concluyó Amaya ante Infobae.

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