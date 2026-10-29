Deportes

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” recibe a los “Leones” en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el campeonato colombiano

Guardar
- crédito Lina Gasca / Colprensa
Atlético Nacional quiere asegurar el primer puesto del campeonato, mientras que Santa Fe busca consolidarse en el grupo de los 8-crédito Lina Gasca/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

El partido se disputará el 29 de octubre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá disfrutar a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro será José Ortiz de Norte de Santander y en el VAR estará Nicolás Gallo de Caldas.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa del juego y los 90 minutos de partido.

13:46 hsHoy

Frank Fabra respaldó a su técnico Amaranto Perea tras la derrota del Independiente Medellín en Bogotá: “Ahora es matar y morir por él”

El defensor del Poderoso de la Montaña reconoció ante los micrófonos de Infobae Colombia en zona mixta que el plantel “no representó” a la institución en la tercera derrota consecutiva del equipo

El capitán del DIM fue el único que habló con la prensa después de la derrota 3-1 ante Internacional de Bogotá y luego de las reuniones que sostuvo el presidente del club, Daniel Ossa, con el cuerpo técnico y los jugadores - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Frank Fabra, capitán y lateral izquierdo de Independiente Medellín, respaldó al técnico Luis Amaranto Perea tras la derrota 3-1 ante Internacional de Bogotá, en el partido aplazado por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II. El futbolista aclaró, sin embargo, que ese respaldo no se vio reflejado en la actitud del equipo dentro de la cancha.

Leer la nota completa
13:27 hsHoy

Pelea entre futbolista del Atlético Bucaramanga y presidente de Santa Fe tras la victoria del cuadro “Cardenal” por la Liga BetPlay: “Eres un periodista, no sos hincha”

El delantero Kevin Londoño habría protagonizado un cruce con el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en los túneles del estadio El Campín

La denuncia del delantero de Atlético Bucaramanga se realizó tras finalizado el partido en el estadio El Campín-crédito @CarlosAfutbol/X

El 26 de octubre de 2026, Santa Fe derrotó al Atlético Bucaramanga por 2-1 en el estadio el Campín de Bogotá por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Leer la nota completa
13:02 hsHoy

José ‘Ringo’ Amaya, campeón con Junior en el 2004, sugirió unos cambios en el equipo de cara a la Copa Libertadores 2027: “Ojalá llegue a la final”

Infobae Colombia habló con el exfutbolista profesional colombiano que debutó en el Tiburón, y quien tuvo una segunda etapa en el 2011, cuando disputó ese torneo internacional con el equipo

José 'Ringo' Amaya sugirió cambios para el Junior de Barranquilla de cara a la Copa Libertadores 2027 - crédito Junior
José 'Ringo' Amaya sugirió cambios para el Junior de Barranquilla de cara a la Copa Libertadores 2027 - crédito Junior

José ‘Ringo’ Amaya cree que Junior debe planificar la Copa Libertadores 2027 con un plantel competitivo, objetivos claros y una preparación ajustada a las exigencias del torneo internacional. El exfutbolista, campeón con el club barranquillero en 2004, afirmó que el equipo debe aspirar a llegar “lo más lejos posible” e incluso a disputar la final.

Leer la nota completa
12:31 hsHoy

Junior quedó eliminado de las finales de la Liga BetPlay y Boyacá Chicó descendió al Torneo BetPlay 2027

El “Tiburón” estaba obligado a sumar los tres puntos en el estadio La Independencia de Tunja al igual que el “Ajedrezado” de Tunja

El "Tiburón" empató sobre los últimos minutos del partido-crédito Macgiver Barón/Colprensa
El "Tiburón" empató sobre los últimos minutos del partido-crédito Macgiver Barón/Colprensa

El 28 de octubre de 2026, Boyacá Chicó y Junior se hicieron daño con el empate a un gol en el estadio La Independencia de Tunja, en partido atrasado por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

Leer la nota completa
12:20 hsHoy

El “León” visita al “Rey de Copas” en Medellín

- crédito Lina Gasca / Colprensa
El primer puesto de la fase regular de la Liga BetPlay otorga la ventaja deportiva del punto invisible para los cuadrangulares-crédito Lina Gasca/Colprensa

Atlético Nacional viene de derrotar por 2-1 en el clásico Paisa al Independiente Medellín, el 25 de octubre de 2026.

Pese al gol de Alfonso Simarra para el Poderoso al minuto 29, el equipo dirigido por Lucas González remontó con anotaciones de Edwin Cardona al minuto 53 y de Andrés Sarmiento al 73.

Por su parte, Independiente Santa Fe también viene de ganar por 2-1 al Atlético Bucaramanga con goles del uruguayo Franco Fagúndez y de Luis Palacios. Para el cuadro santandereano empató parcialmente Luciano Pons al 80.

El último duelo entre estos dos equipos se disputó el 25 de febrero de 2026 y terminó 1-2 a favor de Atlético Nacional en el estadio El Campín.

Pese a la anotación de Omar Fernández para desatar la alegría de Santa Fe al minuto 9, en el segundo tiempo, con doblete de Alfredo Morelos de tiro penal al 63 y al 70, el “Verdolaga” se llevó el triunfo.

Temas Relacionados

EN VIVOAtlético NacionalIndependiente Santa FeNacional vs. Santa FeLiga BetPlayColombia-Deportes

Últimas noticias

Kevin Parra, figura de Nacional, se disculpó tras su polémico en vivo en donde llamó “fracasados” a sus críticos: “No fue la manera de transmitir el mensaje”

El delantero asegura que no aparece en la fotografía difundida por Instagram y recalca el afecto que siente por los seguidores, a quienes atribuye el respaldo recibido en el club

Kevin Parra, figura de Nacional, se disculpó tras su polémico en vivo en donde llamó “fracasados” a sus críticos: “No fue la manera de transmitir el mensaje”

Convocan a una protesta durante el concierto de Ryan Castro en Bogotá: hinchas del fútbol aseguran que se está “privatizando El Campín”

La convocatoria se ha viralizado en redes sociales para el 31 de octubre, día en el que el cantante de reguetón tendrá su única fecha en Bogotá durante la gira “Sende, the last dance”

Convocan a una protesta durante el concierto de Ryan Castro en Bogotá: hinchas del fútbol aseguran que se está “privatizando El Campín”

Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol de los Estados Unidos: este es el colombiano que forma parte del equipo

Los “Cerveceros” arrasaron a los Tampa Bays para conquistar su primera serie mundial en 57 años de historia de la franquicia

Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol de los Estados Unidos: este es el colombiano que forma parte del equipo

Frank Fabra respaldó a su técnico Amaranto Perea tras la derrota del Independiente Medellín en Bogotá: “Ahora es matar y morir por él”

El defensor del Poderoso de la Montaña reconoció ante los micrófonos de Infobae Colombia en zona mixta que el plantel “no representó” a la institución en la tercera derrota consecutiva del equipo

Frank Fabra respaldó a su técnico Amaranto Perea tras la derrota del Independiente Medellín en Bogotá: “Ahora es matar y morir por él”

Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II

José ‘Ringo’ Amaya, quien además compartió con el director técnico en el 2011, afirmó que uno de los factores que influyó en ese resultado fue el cansancio después del primer semestre del año

Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es el periodista que conducirá la vigilia por la misa del Papa León XIV en Luján: “Es un regalo de la vida”

Quién es el periodista que conducirá la vigilia por la misa del Papa León XIV en Luján: “Es un regalo de la vida”

Murió Juan Marcelo, ícono de los 70 y voz del recordado dúo Juan y Juan

Caputo: “Apuntamos a que para 2031 hayamos devuelto al sector privado USD 500.000 millones por baja de impuestos”

Brote de meningitis en Mendoza: investigan dos fallecimientos más en el Hospital Privado

Mario Pergolini frenó su programa por un ruido en la tribuna y la explicación de la espectadora sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Una mujer vestida con burka reprodujo el llamado islámico a la oración en una reunión oficial y fue retirada por la Policía por negarse a parar el audio

Una mujer vestida con burka reprodujo el llamado islámico a la oración en una reunión oficial y fue retirada por la Policía por negarse a parar el audio

¿Israel podrá tener un primer ministro? Tres escenarios posibles

Florida queda entre los peores estados para conseguir empleo en Estados Unidos

Netanyahu y Eisenkot pelean por liderar la compleja transición en Israel: ninguno obtuvo una mayoría electoral clara

Honduras comenzará el 4 de noviembre la entrega de placas metálicas tras acumular más de 1.1 millones pendientes

DEPORTES

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

La reflexión de la atleta que sufrió un accidente escatológico en un evento de Hyrox antes de volver a a competir: “He aprendido mucho de la situación”

Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos