Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe por la fecha 5 de la Liga BetPlay.
El partido se disputará el 29 de octubre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá disfrutar a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro será José Ortiz de Norte de Santander y en el VAR estará Nicolás Gallo de Caldas.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa del juego y los 90 minutos de partido.
Frank Fabra, capitán y lateral izquierdo de Independiente Medellín, respaldó al técnico Luis Amaranto Perea tras la derrota 3-1 ante Internacional de Bogotá, en el partido aplazado por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II. El futbolista aclaró, sin embargo, que ese respaldo no se vio reflejado en la actitud del equipo dentro de la cancha.
El 26 de octubre de 2026, Santa Fe derrotó al Atlético Bucaramanga por 2-1 en el estadio el Campín de Bogotá por la fecha 14 de la Liga BetPlay.
José ‘Ringo’ Amaya cree que Junior debe planificar la Copa Libertadores 2027 con un plantel competitivo, objetivos claros y una preparación ajustada a las exigencias del torneo internacional. El exfutbolista, campeón con el club barranquillero en 2004, afirmó que el equipo debe aspirar a llegar “lo más lejos posible” e incluso a disputar la final.
El 28 de octubre de 2026, Boyacá Chicó y Junior se hicieron daño con el empate a un gol en el estadio La Independencia de Tunja, en partido atrasado por la fecha 5 de la Liga BetPlay.
El “León” visita al “Rey de Copas” en Medellín
Atlético Nacional viene de derrotar por 2-1 en el clásico Paisa al Independiente Medellín, el 25 de octubre de 2026.
Pese al gol de Alfonso Simarra para el Poderoso al minuto 29, el equipo dirigido por Lucas González remontó con anotaciones de Edwin Cardona al minuto 53 y de Andrés Sarmiento al 73.
Por su parte, Independiente Santa Fe también viene de ganar por 2-1 al Atlético Bucaramanga con goles del uruguayo Franco Fagúndez y de Luis Palacios. Para el cuadro santandereano empató parcialmente Luciano Pons al 80.
El último duelo entre estos dos equipos se disputó el 25 de febrero de 2026 y terminó 1-2 a favor de Atlético Nacional en el estadio El Campín.
Pese a la anotación de Omar Fernández para desatar la alegría de Santa Fe al minuto 9, en el segundo tiempo, con doblete de Alfredo Morelos de tiro penal al 63 y al 70, el “Verdolaga” se llevó el triunfo.