Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional quiere asegurar el primer puesto del campeonato, mientras que Santa Fe busca consolidarse en el grupo de los 8-crédito Lina Gasca/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

El partido se disputará el 29 de octubre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá disfrutar a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro será José Ortiz de Norte de Santander y en el VAR estará Nicolás Gallo de Caldas.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa del juego y los 90 minutos de partido.