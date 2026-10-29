Se empieza a definir la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2027: así quedarían los promedios

-crédito Andrés López/Colprensa

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La tabla de promedios para el descenso de la Liga BetPlay dio a su primer “condenado” de 2026: Boyacá Chicó. El equipo empató 1-1 con Junior de Barranquilla y desperdició su última oportunidad de mantener la pelea por salvar la categoría hasta el final.

Además, comienza a configurarse la tabla de promedios para la campaña de 2027, que, a falta de confirmación en una asamblea de la Dimayor, continuaría con el sistema actual: dos descensos a la Primera B para los últimos equipos, según el promedio que surge de dividir el total de puntos obtenidos por los partidos disputados en los últimos tres años.

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También habría sorpresas en 2027 entre los equipos que entrarían en esa situación, junto con los dos ascendidos del Torneo BetPlay 2026. Otros, después de mucho tiempo, dejarían de cargar con la presión de mantener la categoría durante toda la temporada.

¿Cómo sería la tabla de promedios 2027?

El Deportivo Cali redujo el riesgo de descenso para 2027 tras reunir 48 puntos en 30 partidos durante la temporada 2026, hasta el momento, todo gracias a su buena campaña en el segundo semestre por conseguir 30 puntos. La proyección del promedio indica que el equipo necesita una combinación extrema de resultados adversos para volver a la llamada “zona roja”.

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La preocupación se instaló en 2022, cuando el club sumó 34 puntos en 40 encuentros, y creció al eliminarse en 2024 el promedio correspondiente a la campaña de la décima estrella de 2021. A comienzos de 2026, el Cali apenas superaba a Boyacá Chicó, Cúcuta y Jaguares.

Deportivo Cali ya no sufrirá tanto por el descenso en 2027 por su buena campaña en el segundo semestre de 2026, con 30 puntos en 16 jornadas - crédito Deportivo Cali

Al equipo de Rafael Dudamel le quedan ocho encuentros. Para que sus rivales directos lo alcancen, Cali tendría que perder todos sus partidos y Cúcuta, Jaguares, Alianza, Internacional de Bogotá, Llaneros y Pereira deberían encadenar resultados favorables de forma simultánea.

Según la tabla de descenso para 2027, elaborada y publicada por el periodista José Orlando Ascencio, de El Tiempo, Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira entrarían en la pelea por no descender, acompañados por el Cúcuta, a punto de salvarse en 2026, mientras que Jaguares sería el segundo descendido este año junto a Boyacá Chicó.

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Esta sería la tabla de promedios de la Liga BetPlay para 2027, a falta de tres fechas para terminar la de 2026 - crédito @josasc/X

De otro lado, Llaneros estaría más lejos de la llamada “zona roja”, al igual que otras escuadras de mal momento en la actualidad como Fortaleza, Alianza, Deportivo Pasto y Águilas Doradas, que no se preocuparían, al menos por un año más, con el rtema del descenso.

Decepción en Boyacá Chicó

El técnico Jhon Jaime Gómez admitió que en Boyacá Chicó “no nos dejamos empatar” tras el 1-1 ante Junior de Barranquilla en el Estadio La Independencia, resultado que confirmó el descenso del equipo boyacense para la temporada 2027 del fútbol colombiano.

Durante la conferencia posterior al partido, “La Flecha” Gómez se refirió al tanto agónico de Jesús David Rivas que selló la igualdad. “Pasa que a esos equipos les das esa ventajita y tienen jugadores que resuelven ese tipo de situaciones. Así fue”, afirmó.

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El técnico de Boyacá Chicó, Jhon Jairo Gómez, dio la cara por el descenso del equipo a falta de tres fechas para el cierre de la fase de Todos contra Todos en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El entrenador atribuyó la pérdida de categoría a un proceso que excede el encuentro ante Junior, por los últimos tres años de resultados adversos. “No es de hoy, es la sumatoria de muchas cosas, de malas campañas”, sostuvo.

Gómez también valoró la actuación de sus jugadores durante los 90 minutos. “Buscamos resaltar las ganas que tuvo el equipo de ganar su partido, lo peleó, lo luchó, contra un excelente equipo que tiene individualidades”, dijo.

El equipo aún debe cumplir su calendario y viajará a Cali para su próximo compromiso. “Nos queda terminar bien. Somos profesionales en esto y la institución debe seguir bien representada”, concluyó Gómez.

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