Colombia

Empresa responsable de la pensión de Egidio Cuadrado salió al paso de la polémica por las palabras de la hija del acordeonero

La firma afirmó que mantuvo los pagos por la coautoría del músico en los éxitos de Carlos Vives en los que figura como coautor, antes de que la gestión pasara a sus herederos designados

EGIDIO CUADRADO
Planeta Rica Producciones respondió a los señalamientos de la hija de Egidio Cuadrado sobre la pensión del acordeonero - crédito cortesía Gaira vía Colprensa
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La empresa Planeta Rica Producciones, contratante del acordeonero Egidio Cuadrado durante sus años de trabajo junto a Carlos Vives, salió al paso de los señalamientos de Katherine Arias, hija del músico, quien días atrás afirmó en un video difundido en redes sociales que su padre no dejó una pensión de retiro pese a sus más de 30 años de carrera al lado del samario y como miembro clave de su banda acompañante, La Provincia.

En un comunicado con fecha del miércoles 28 de octubre, la compañía aseguró que asumió los aportes a seguridad social del acordeonero como trabajador independiente, y que continuó pagando a su familia las regalías por su coautoría en varias canciones hasta septiembre de 2026.

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Frente a los señalamientos de Arias, Planeta Rica Producciones aclaró que el reconocimiento de una pensión depende del Sistema General de Pensiones y de la historia de cotizaciones de cada persona, por lo que no puede responder por los períodos en que el acordeonero desarrolló actividades por fuera de la empresa, ni por los aportes que debió realizar de manera independiente en esos lapsos.

La empresa aclaró que el reconocimiento de la pensión de Egidio Cuadrado corresponde al Sistema General de Pensiones, según el historial de cotizaciones - crédito cortesía Paola España
La empresa aclaró que el reconocimiento de la pensión de Egidio Cuadrado corresponde al Sistema General de Pensiones, según el historial de cotizaciones - crédito cortesía Paola España

La compañía sostuvo que la relación profesional con Cuadrado estuvo siempre regida por acuerdos de servicios claros, firmados por ambas partes, cerrados y transigidos de mutuo acuerdo, y agregó que, por pedido expreso de Carlos Vives y de Claudia Elena Vásquez, mantuvo como mandato buscar el mejor escenario posible para el bienestar del músico y su familia.

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La compañía detalló el pago de regalías tras la muerte del acordeonero

En el comunicado se estableció que, tras el fallecimiento de Cuadrado el 21 de octubre de 2024, continuó pagando a su familia los derechos correspondientes a su coautoría en temas como Amores escondidos, Carito, La llamada y Volver al Valle. El documento señaló, además, que el último pago se realizó en septiembre de 2026.

A partir de ese momento, según estableció Planeta Rica Producciones, la responsabilidad de administrar las regalías del acordeonero quedará en manos de su familia, junto con la editora musical que esta designe.

Carlos Vives contó con el apoyo de Egidio Cuadrado y la formación de La Provincia durante las sesiones de 'La Tierra del Olvido', que se permitieron experimentar más - crédito @carlosvives/Instagram
En el documento se estableció que Carlos Vives y su esposa Claudia Elena Vásquez pidieron a la compañía procurar el bienestar del acordeonero y de su familia - crédito @carlosvives/Instagram

El comunicado hizo un llamado a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales para que informen “desde la verdad y la responsabilidad, no desde el amarillismo y la búsqueda de audiencia a cualquier precio”, en referencia a las versiones que circularon en los últimos días a raíz de las declaraciones de Arias.

Adicionalmente, el documento difundido describió a Cuadrado como “mucho más que el acordeón de Carlos Vives y La Provincia” y lo calificó de compañero de camino durante décadas y coautor de canciones que hoy hacen parte de la memoria musical de Colombia. “Su partida nos sigue doliendo, y entendemos y respetamos profundamente el dolor de su familia”, señaló el texto.

Katherine Arias había denunciado que su padre no tuvo pensión de retiro

crédito @vallenatoymasna/X
Katherine Arias organizó la subasta de un acordeón ante la falta de un ingreso vitalicio para su padre, denunciando que no contaba con una pensión - crédito @vallenatoymasna/X

El pronunciamiento de la productora se produjo días después de que Katherine Arias explicara en un video difundido en redes sociales, conocido a través del portal Vallenatos y más na, los motivos económicos detrás de la subasta de uno de los acordeones de su padre.

En esa grabación, Arias aseguró que Cuadrado trabajó durante más de 30 años junto a Carlos Vives sin recibir un ingreso vitalicio ni una pensión de retiro.

“Solemos pensar que la fama equivale a abundancia, pero Egidio Cuadrado fue ante todo un obrero del folclor”, afirmó Arias en el video. La hija del acordeonero añadió que, tras la muerte de su padre, las regalías que le correspondían “quedaron atrapadas en un proceso administrativo largo e incierto, mientras que sus años de quebranto de salud consumieron poco a poco los ahorros del hogar”.

Arias precisó que los ingresos que se obtengan con la subasta del instrumento no estarán dirigidos a los hijos del artista, sino a su esposa, a quien describió como su compañera durante la trayectoria profesional y los años de enfermedad.

“No es un acto de desamor”, recalcó Arias al defender la decisión de la subasta, y tras destacar que “es un gesto que él mismo se hubiera atrevido a tener para cuidar a su esposa”.

Por otra parte, Arias insistió en que la intención de la familia no es convertir el legado de Egidio Cuadrado en un negocio. “Nuestra intención nunca ha sido mercantilizar la memoria del maestro, sino cuidar con dignidad a la mujer del proceso y su compañera de vida”, puntualizó.

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