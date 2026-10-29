Colombia

Salario mínimo de 2027: por qué el porcentaje de dos dígitos propuesto por la CUT enfrenta a sindicatos y expertos

La central obrera llevará su planteamiento a la mesa de concertación, en la que el Gobierno, los empresarios y los sindicatos definirán el ajuste que entrará en vigencia el 1 de enero del próximo año

Las organizaciones sindicales mantendrán la noción de salario vital de la OIT para sustentar sus aspiraciones de incremento - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La Central Unitaria de Trabajadores propondrá un incremento de al menos el 10% en el salario mínimo de Colombia para 2027 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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La CUT llevará a la mesa de concertación una propuesta para que el salario mínimo de Colombia suba al menos 10% en 2027, mientras expertos piden que la discusión incluya la competitividad empresarial, los trabajadores independientes y las diferencias económicas entre regiones.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nelson Alarcón, anticipó que la central obrera defenderá un ajuste de dos dígitos durante la negociación que reunirá al Gobierno, los empresarios y los sindicatos para definir el incremento que entrará en vigencia el 1 de enero de 2027.

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“Le apuntamos a que el incremento sea de dos dígitos”, afirmó Alarcón durante el debate Rounds FM, de La FM. La expresión supondría un aumento de al menos 10%, aunque el dirigente no precisó todavía el porcentaje que la CUT presentará formalmente, aunque su antecesor en la presidencia del sindicato, Fabio Arias, había propuesto un incremento del 38,5%.

El dirigente sindical sostuvo que la discusión debe superar el cálculo de una cifra anual. Planteó que la definición del nuevo salario debe considerar la distribución de los ingresos, la productividad, la generación de empleo y el poder adquisitivo de los hogares.

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Nelson Alarcón confirmó que la central obrera buscará una suba de dos dígitos en la remuneración básica - crédito Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Nelson Alarcón confirmó que la central obrera buscará una suba de dos dígitos en la remuneración básica - crédito Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Para Alarcón, el debate debe partir del concepto de salario mínimo vital y móvil, previsto en la Constitución colombiana. Según dijo, la remuneración debería permitir que los trabajadores cubran gastos esenciales como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte.

La CUT busca recuperar la capacidad de compra de los hogares

La posición de la CUT apunta a que el incremento salarial contribuya a recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Alarcón pidió que la negociación reconozca el aporte de los empleados al desempeño de las empresas y a la economía del país.

El anuncio anticipa una discusión con posiciones distantes entre los participantes de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. La cifra final dependerá de los planteamientos de cada sector y del eventual acuerdo entre las partes.

En caso de que no exista consenso, el Gobierno colombiano tendrá la facultad de fijar el incremento por decreto, como ha ocurrido en varios procesos de negociación de años anteriores.

La ministra de Trabajo Natalia López liderará la concertación del salario mínimo de Colombia para 2027 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana sugirió evaluar la competitividad empresarial frente a los niveles de informalidad del país - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Entre tanto, el profesor de derecho laboral e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Giovanni González, sostuvo que la discusión no debería limitarse a la inflación ni al porcentaje de ajuste para los trabajadores con contrato formal.

“Más allá de quedarnos en la discusión de un porcentaje que solo beneficiará a una pequeña parte de la economía, hay que tener en cuenta que no todos son trabajadores formales”, afirmó González en el mismo debate.

El académico planteó que el análisis debe incorporar la competitividad de las empresas, la situación de los contratistas independientes y de quienes trabajan por cuenta propia. Advirtió que un aumento del salario mínimo puede tener efectos sobre sectores cuyos ingresos no están ligados de manera directa a una remuneración laboral formal.

También propuso estudiar la posibilidad de establecer salarios mínimos regionales, con criterios que reflejen las diferencias de productividad, costo de vida y condiciones laborales entre las distintas zonas de Colombia.

González coincidió en la relevancia constitucional del salario vital, aunque consideró necesario establecer parámetros técnicos para definir su alcance. “La invitación es a no dejar de lado el concepto de salario vital por su importancia constitucional, sino a llenarlo de contenido, ojalá técnico”, señaló.

La discusión para 2027 quedará atravesada por dos enfoques. La CUT defenderá un ajuste de dos dígitos para fortalecer el poder adquisitivo, mientras que la postura expuesta por González propone ampliar la evaluación hacia el empleo formal e informal, la competitividad y las brechas regionales.

El Ministerio del Trabajo presentará el cronograma para negociar el salario mínimo de 2027 el 5 de noviembre

Crowe Colombia evaluó tres escenarios de incremento del salario mínimo en Colombia para 2027 con variaciones de 6,29%, 8% y 10% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El Ministerio del Trabajo presentará el cronograma conjunto para la negociación salarial el 5 de noviembre de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio del Trabajo presentará un cronograma de trabajo conjunto el 5 de noviembre de 2026 para definir el plan de la negociación del salario mínimo de 2027, tras incorporar a las organizaciones de trabajadoras domésticas en la comisión. Las mesas técnicas formales comenzarán en la segunda semana de enero de 2027.

La negociación incluirá sesiones de discusión del 1 al 29 de diciembre. El primer plazo legal para buscar un acuerdo vencerá el 15 de diciembre y, si no hay consenso, el plazo para expedir el decreto llegará hasta el 30 de diciembre.

El Dane y la subcomisión presentarán el dato oficial de productividad total de los factores el 30 de noviembre de 2026.

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